«Челси» потратил 1,263 млрд евро на игроков нынешнего состава – больше всех в мире. «МЮ» – 2-й, «Сити» – 3-й, «Реал» – 8-й, «Барса» – 15-я по расходам на трансферы

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«Челси» потратил больше всех в мире на игроков нынешнего состава.

Международный центр спортивных исследований составил топ-100 клубов мира по уровню расходов на трансферы игроков нынешнего состава. «Челси» занял первую строчку – с учетом бонусов его затраты составляют 1,263 миллиарда евро. В первую тройку также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». 

При составлении рейтинга не учитывался факт выплаты бонусов – во внимание принималась только их сумма, указанная в соглашении о трансфере. 

Топ-15 клубов мира по расходам на трансферы с учетом бонусов:

1. «Челси» – 1,263 млрд евро;

2. «Манчестер Юнайтед» – 1,038 млрд евро;

3. «Манчестер Сити» – 1,017 млрд евро;

4. «Арсенал» – 798 млн евро;

5. «Тоттенхэм» – 787 млн евро;

6. «ПСЖ» – 772 млн евро;

7. «Ливерпуль» – 735 млн евро;

8. «Реал» – 720 млн евро;

9. «Ньюкасл» – 683 млн евро;

10. «Ювентус» – 626 млн евро;

11. «Бавария» – 588 млн евро;

12. «Атлетико» – 496 млн евро;

13. «Аль-Хилаль» – 485 млн евро;

14. «Астон Вилла» – 475 млн евро;

15. «Барселона» – 461 млн евро.

Единственными российскими клубами в списке оказались «Зенит» и «Спартак» – они потратили 176 и 107 млн евро соответственно. 

14 комментариев
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Даже если бы я хотел развалить клуб в фифе, я бы не смог достичь донного уровня Боули
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+7
Барса и Реал просто уже избавились от своих оверпрайс баластов
+8
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+4
Ответ геннадий крылов
а зенит скока? слабаки
Там надо до конца прочитать 😁
+4
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Понятно сити состав топ, Челси 50 игроков, но в мю то где все эти деньги?
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Я бы не стал напрямую сравнивать траты с другими клубами, тут смысл не в этом. Потратить лярд с четвертью и болтаться в середине таблицы - это, конечно, ещё суметь надо.
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Многое говорит о проекте Ливерпуль, о Клоппе в частности и Пепе с Ман Сити, а про МЮ и так все было понятно
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Ответ Kontur90
Понятно сити состав топ, Челси 50 игроков, но в мю то где все эти деньги?
Марсиаль и Антони, два инопланетянина, чтобы так хреново играть за свою цену нужно реально быть с другой планеты.
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