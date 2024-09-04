«Челси» потратил 1,263 млрд евро на игроков нынешнего состава – больше всех в мире. «МЮ» – 2-й, «Сити» – 3-й, «Реал» – 8-й, «Барса» – 15-я по расходам на трансферы
«Челси» потратил больше всех в мире на игроков нынешнего состава.
Международный центр спортивных исследований составил топ-100 клубов мира по уровню расходов на трансферы игроков нынешнего состава. «Челси» занял первую строчку – с учетом бонусов его затраты составляют 1,263 миллиарда евро. В первую тройку также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
При составлении рейтинга не учитывался факт выплаты бонусов – во внимание принималась только их сумма, указанная в соглашении о трансфере.
Топ-15 клубов мира по расходам на трансферы с учетом бонусов:
1. «Челси» – 1,263 млрд евро;
2. «Манчестер Юнайтед» – 1,038 млрд евро;
3. «Манчестер Сити» – 1,017 млрд евро;
4. «Арсенал» – 798 млн евро;
5. «Тоттенхэм» – 787 млн евро;
6. «ПСЖ» – 772 млн евро;
7. «Ливерпуль» – 735 млн евро;
8. «Реал» – 720 млн евро;
9. «Ньюкасл» – 683 млн евро;
10. «Ювентус» – 626 млн евро;
11. «Бавария» – 588 млн евро;
12. «Атлетико» – 496 млн евро;
13. «Аль-Хилаль» – 485 млн евро;
14. «Астон Вилла» – 475 млн евро;
15. «Барселона» – 461 млн евро.
Единственными российскими клубами в списке оказались «Зенит» и «Спартак» – они потратили 176 и 107 млн евро соответственно.