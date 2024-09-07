«Челси» потратил 2,78 млрд евро на трансферы с 2015-го – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 12-й по расходам

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«Челси» потратил больше всех в мире на трансферы за последнее десятилетие.

Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал расходы клубов на трансферы с 2015 года. В опубликованном отчете учитываются фиксированные выплаты за трансферы, бонусы (независимо от того, были ли они выплачены) а также суммы, выплаченные за аренду игроков.

Рейтинг клубов по расходам на трансферы с 2015 года (с учетом бонусов):

1. «Челси» – 2,78 млрд евро;

2. «Манчестер Сити» – 1,96 млрд евро;

3. «Манчестер Юнайтед» – 1,95 млрд евро;

4. «ПСЖ» – 1,9 млрд евро;

5. «Ювентус» – 1,77 млрд евро;

6. «Барселона» – 1,67 млрд евро;

7. «Тоттенхэм» – 1,41 млрд евро;

8. «Арсенал» – 1,4 млрд евро;

9-10. «Атлетико» – 1,24 млрд евро;

9-10. «Ливерпуль» – 1,24 млрд евро;

11. «Бавария» – 1,2 млрд евро;

12. «Реал» – 1,16 млрд евро;

13. «Вест Хэм» – 1,1 млрд евро;

14-15. «Милан» – 1,07 млрд евро;

14-15. «Интер» – 1,07 млрд евро;

16. «Астон Вилла» – 1,04 млрд евро;

17. «Эвертон» – 1,03 млрд евро;

18. «Монако» – 1,02 млрд евро;

19. «Ньюкасл» – 1,01 млрд евро;

20. «Наполи» – 1 млрд евро. 

31 комментарий
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Эвертон не попадая в еврокубки потратил миллиард, а потом все удивляются почему у них проблемы с ФФП и почему очки снимают
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+27
Тоттенхэм потратил 1,41млрд и остался Тоттенхэмом 🤣
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Бонусы независимо от того, были ли они выплачены🤣🤣🤣 не знал что не выплаченный бонус - это расход клуба.
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+6
Ответ che kaif
Если у ПСЖ убрать Мбаппе 180 и Неймара за 222 то будет на уровне Тоттена и Арсенала
Арсенал не совсем бедные. Последние годы вообще на уровне мешков тратят
+6
-1
+5
Ответ Питер Пэн
Ну Челси хоть за это время выиграл чемпионат АПЛ, Лигу Чемпионов, клубный чемпионат мира, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА. А вот ПСЖ или МЮ чего добились?
А если отнять эпоху новых владельцев с их безумными тратами, то соотношение "траты -> трофеи" прям весьма крутое у пенсов!
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За последние 10 лет Реал потратил (если верить этим данным) чуть больше 1 млрда и выиграл 5 ЛЧ, остальные 5 победителей в сумме потратили 8.85 млрдов.
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Ответ Knife707
Почему с 2015? Круглая дата-9 лет?
На пальцах посчитай с 15 по 24
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Бизнес по-английски. Денег до###, толку - ни###
+2
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Ответ Андрей Хомиченок
А если отнять эпоху новых владельцев с их безумными тратами, то соотношение "траты -> трофеи" прям весьма крутое у пенсов!
Да таких примеров и нет, чтобы футбольный клуб за 20 лет после дела босмана так поднялся и причем после введения ффп перестроился на другие рельсы и продолжил, челси уникален
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Ответ Нефанатик
И что это им дает? Кроме самих трат? Об этих клубах как никто не знал в мире так и не знает. Если думаешь что АПЛ так же интересна других людям как фанатам АПЛ - это большое заблуждение.
Забавно, что "никому не интересная" АПЛ имеет с отрывом самый дорогой футбольный телеконтракт в мире, что кагбэ намекает...
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Клуб, история которого по сути началась в 2008 году (Сити), потратил в полтора раза больше клуба, который формировал историю, брэнд и фан базу десятилетиями (Ливерпуль), но сектанты каждый раз утверждают, что Сити по тратам не больше других и что все нарушения - это выдумка, Челси, кстати, свой трансферный бан уже отбыл, и новые разбирательства по нему, я думаю, еще также будут
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Евреи своих не бросают !
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парижской канистре,как провальному проекту,лучше закрыться)
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
А ты его еще по отчеству называешь.
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Мне лично вообще положить на чьи бабки это было, я все равно их в суде не отжал бы, поэтому просто радовался успехам челси как клуба
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Ответ igorkruglov
Клуб, история которого по сути началась в 2008 году (Сити), потратил в полтора раза больше клуба, который формировал историю, брэнд и фан базу десятилетиями (Ливерпуль), но сектанты каждый раз утверждают, что Сити по тратам не больше других и что все нарушения - это выдумка, Челси, кстати, свой трансферный бан уже отбыл, и новые разбирательства по нему, я думаю, еще также будут
Ливерпуль великий клуб! МЮ тоже, что такое МС до прихода шейхов, ни кто не сможет объяснить. Тот же Тоттенхем Ньюкасл богаче историей
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Ответ Нефанатик
И что это им дает? Кроме самих трат? Об этих клубах как никто не знал в мире так и не знает. Если думаешь что АПЛ так же интересна других людям как фанатам АПЛ - это большое заблуждение.
вообще не смотрю АПЛ как можно смотреть такой футбол фу такой отврат, поля и обстановка не плохая но не лучше чем в Испании или Германии. А сам футбол, лучше не смотреть на это
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Английские середняки тратят уже почти как топы из Италии и Испании, и разрыв сокращается, год другой и сравняются..
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Мне как фанату челси непонятно одно - почему как раз с 2015 пошла просадка и сити вырвался вперед, то есть понятно что пеп пришел, но почему сам челси просел в плане европейского топа и места куда звезды приходят - до сих пор хз
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МЮ хоть тут в тройку попал, в АПЛ то это не грозит в ближайшее время
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А теперь 2рой каталонский подписывает игроков за подписки на спотифай за кусочки газона и билеты в цирк.
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Эвертон???
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Комментарий удален пользователем
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