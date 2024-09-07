«Челси» потратил 2,78 млрд евро на трансферы с 2015-го – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 12-й по расходам
«Челси» потратил больше всех в мире на трансферы за последнее десятилетие.
Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал расходы клубов на трансферы с 2015 года. В опубликованном отчете учитываются фиксированные выплаты за трансферы, бонусы (независимо от того, были ли они выплачены) а также суммы, выплаченные за аренду игроков.
Рейтинг клубов по расходам на трансферы с 2015 года (с учетом бонусов):
1. «Челси» – 2,78 млрд евро;
2. «Манчестер Сити» – 1,96 млрд евро;
3. «Манчестер Юнайтед» – 1,95 млрд евро;
4. «ПСЖ» – 1,9 млрд евро;
5. «Ювентус» – 1,77 млрд евро;
6. «Барселона» – 1,67 млрд евро;
7. «Тоттенхэм» – 1,41 млрд евро;
8. «Арсенал» – 1,4 млрд евро;
9-10. «Атлетико» – 1,24 млрд евро;
9-10. «Ливерпуль» – 1,24 млрд евро;
11. «Бавария» – 1,2 млрд евро;
12. «Реал» – 1,16 млрд евро;
13. «Вест Хэм» – 1,1 млрд евро;
14-15. «Милан» – 1,07 млрд евро;
14-15. «Интер» – 1,07 млрд евро;
16. «Астон Вилла» – 1,04 млрд евро;
17. «Эвертон» – 1,03 млрд евро;
18. «Монако» – 1,02 млрд евро;
19. «Ньюкасл» – 1,01 млрд евро;
20. «Наполи» – 1 млрд евро.