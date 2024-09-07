«Челси» потратил 2,78 млрд евро на трансферы с 2015-го – больше всех. «Ман Сити» – 2-й, «МЮ» – 3-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 12-й по расходам

«Челси» потратил больше всех в мире на трансферы за последнее десятилетие.

Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал расходы клубов на трансферы с 2015 года. В опубликованном отчете учитываются фиксированные выплаты за трансферы, бонусы (независимо от того, были ли они выплачены) а также суммы, выплаченные за аренду игроков.

Рейтинг клубов по расходам на трансферы с 2015 года (с учетом бонусов):

1. « » – 2,78 млрд евро;

2. « » – 1,96 млрд евро;

3. « » – 1,95 млрд евро;

4. «ПСЖ» – 1,9 млрд евро;

5. « » – 1,77 млрд евро;

6. « » – 1,67 млрд евро;

7. «Тоттенхэм» – 1,41 млрд евро;

8. «Арсенал» – 1,4 млрд евро;

9-10. «Атлетико» – 1,24 млрд евро;

9-10. «Ливерпуль» – 1,24 млрд евро;

11. «Бавария» – 1,2 млрд евро;

12. «Реал» – 1,16 млрд евро;

13. «Вест Хэм» – 1,1 млрд евро;

14-15. «Милан» – 1,07 млрд евро;

14-15. «Интер» – 1,07 млрд евро;

16. «Астон Вилла» – 1,04 млрд евро;

17. «Эвертон» – 1,03 млрд евро;

18. «Монако» – 1,02 млрд евро;

19. «Ньюкасл» – 1,01 млрд евро;

20. «Наполи» – 1 млрд евро.