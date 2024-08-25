«Барса» продала Файе в «Ренн» за 10,3 млн евро. Предусмотрена опция обратного выкупа за 25 млн

Микаил Файе перешел из «Барселоны» в «Ренн».

Каталонцы сообщили, что сумма сделки составила 10,3 млн евро.

«Барселона» также получит 30% от последующей продажи футболиста и сохранит право обратного выкупа за 25 млн.

Статистика защитника – здесь.