«Барса» продала Файе в «Ренн» за 10,3 млн евро. Предусмотрена опция обратного выкупа за 25 млн

Теги Ренн Барселона лига 1 Франция Ла Лига трансферы Микаил Файе Футбол

Микаил Файе перешел из «Барселоны» в «Ренн».

Каталонцы сообщили, что сумма сделки составила 10,3 млн евро. 

«Барселона» также получит 30% от последующей продажи футболиста и сохранит право обратного выкупа за 25 млн.

Статистика защитника – здесь.

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38 комментариев
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ну 25 еще куда не шло,звучит неплохо
+40
-2
+38
25 норм и 30 % с будущей продажи
+26
-2
+24
Ответ Theodor Herzl
Это уже похоже на хорошую сделку. В Ренне больше шансов получить практику игры с основой. А если выстрелит, выкупить обратно за 25млн, из них забрать себе 30%, итого 17млн
На Барселону этот пункт не распространяется.
+21
0
+21
А если Барселона выкупит, она получит 30% от 25 лямов?
+18
-3
+15
Если проявит себя в следующем сезоне, то 25млн для обратного выкупа покажутся копейками. Ещё 30% от продажи в другой клуб . Хорошая сделка в любом случае
+15
-3
+12
Ответ Григорий Котляревский
А если Барселона выкупит, она получит 30% от 25 лямов?
Конечно, нет
+8
-1
+7
Ответ TDB
Ну потому что это по крайней мере глупо. Специалисты сообщают совету директоров: ребята, мы покупаем Файе за 10 млн, но Барса забронировала первоочередное право его выкупить за 25 млн и 30% от последующей продажи. В итоге, если они захотят вернуть Микаила, мы вынуждены будем отдать его не за 25, а за 17.5 млн. Как думаете, таких специалистов кто-то будет терпеть?😅
Так может это наоборот работает?
Они готовы его отдать за 17.5 миллионов, значит, в контракт надо вписать 25, с учётом этих 30%
Я не знаю, как это работает, я ни одного игрока за свою жизнь не купил и не продал
Интересно просто, откуда у вас такая уверенность :)
+6
0
+6
В прошлом году купили за 2 млн.
В это продали за 10 млн.
Файе, лично для меня очень перспективный парень, в Барсе ему бы не дали сейчас много игрового времени, а во Франции шансов стать игроком основы гораздо выше у него будет.
Буду персонально за него болеть, удачи ему и надеюсь на коллосальный прогресс!
+7
-1
+6
Отличная сделка:) Ждём в заявке Ольмо каталонский гегемон только начинает свое победное шествие:))
+18
-15
+3
Ответ прощай Роналду
Это называется плати за аренду собственного игрока
Аренда бесплатно, а тут 10 м, которые сейчас нужны.
+4
-1
+3
Хорошая сделка, если все по плану пойдет, через 2 года за 25 вернем топ цз и за бесплатно - топ фрв
+3
0
+3
Слухи об активном интересе к Файе фигурировали с прошлого сезона, и так вместо того, чтобы представить молодому игроку несколько матчей за первую команду, чтобы его стоимость выросла (так уж всё устроено), его держали как можно дальше от неё.
+4
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Ответ Рэд Уайт
25 норм и 30 % с будущей продажи
Ренн умеет "воспитывать" и продавать топовых игроков, учитывая показатели Файе может и выстрелить на 50-60 лямов, тогда и продажа игрока с 30% выручкой окупится)
+2
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+2
ппц они необучаемые конечно, выкупать потом за 2 надо, как зенит учил.
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Перспективный защитник
Надеюсь, что Файе наберётся опыта, а Барселона вернется за ним через год-два
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ренн мастера прокачивать молодежь
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Ответ vottakoi!
А если бы это сыграло в обратную сторону?)
Если на него есть спрос, то он явно не бездарь. Да и выпустить молодого игрока против слабого соперника нельзя считать большим риском (к тому же необязательно с первых минут это делать).
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Слухи об активном интересе к Файе фигурировали с прошлого сезона, и так вместо того, чтобы представить молодому игроку несколько матчей за первую команду, чтобы его стоимость выросла (так уж всё устроено), его держали как можно дальше от неё.
А если бы это сыграло в обратную сторону?)
0
0
0
Ответ Lionel Andres Messi 10
Слухи об активном интересе к Файе фигурировали с прошлого сезона, и так вместо того, чтобы представить молодому игроку несколько матчей за первую команду, чтобы его стоимость выросла (так уж всё устроено), его держали как можно дальше от неё.
нельзя всю ла масию подтягивать итак одними воспитанниками играли
+1
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Могли бы в РПЛ с суммой выкупа 50 тысяч рублей
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Ответ Экселлент
Его продали на 500% выше, чем покупали. Купили за 2,продали за 10
Кварцхелию купили за 2. Тогда за сколько его продавать?
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Ответ cektor
вроде мощный тип , а продали за копейки
Его продали на 500% выше, чем покупали.
Купили за 2,продали за 10
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В кой-то веки нормальная сделка от Деку. Здесь молодец
+2
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Ответ Under
Почему вы так уверены?
Для них выкуп просто на эти 30% будет меньше.
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Ответ TDB
Конечно, нет
Почему вы так уверены?
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Ответ Bob Spacy
он может и 2-3 сезона отбегать.
Если из сезона к сезону будет расти - будет расти цена для других клубов, для Барсы останется неизменной, судя по новости. Очень выгодная сделка, если он будет развиваться
+2
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0
Ответ Tristan...
Если проявит себя в следующем сезоне, то 25млн для обратного выкупа покажутся копейками. Ещё 30% от продажи в другой клуб . Хорошая сделка в любом случае
он может и 2-3 сезона отбегать.
+1
-1
0
Не умеет Барса продавать, могла бы как наш гегемон, за 2 ляма продать, с опцией обратного выкупа 2 ляма)
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