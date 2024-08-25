«Барса» продала Файе в «Ренн» за 10,3 млн евро. Предусмотрена опция обратного выкупа за 25 млн
Микаил Файе перешел из «Барселоны» в «Ренн».
Каталонцы сообщили, что сумма сделки составила 10,3 млн евро.
«Барселона» также получит 30% от последующей продажи футболиста и сохранит право обратного выкупа за 25 млн.
Статистика защитника – здесь.
Они готовы его отдать за 17.5 миллионов, значит, в контракт надо вписать 25, с учётом этих 30%
Я не знаю, как это работает, я ни одного игрока за свою жизнь не купил и не продал
Интересно просто, откуда у вас такая уверенность :)
В это продали за 10 млн.
Файе, лично для меня очень перспективный парень, в Барсе ему бы не дали сейчас много игрового времени, а во Франции шансов стать игроком основы гораздо выше у него будет.
Буду персонально за него болеть, удачи ему и надеюсь на коллосальный прогресс!
Надеюсь, что Файе наберётся опыта, а Барселона вернется за ним через год-два
Купили за 2,продали за 10