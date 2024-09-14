Рифат Жемалетдинов: «К судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита», наверное. Не буду говорить об этом, здесь сами все понимаем»
Рифат Жемалетдинов недоволен судейством в матче ЦСКА и «Зенита» (0:1).
Встречу 8-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.
«В плане результата – отрицательный матч. В плане того, как мы вели игру, – я очень доволен. Наверное, к судейству у всех есть вопросы, кроме «Зенита».
Не буду говорить о судействе, но здесь сами все понимаем», – сказал полузащитник ЦСКА.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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