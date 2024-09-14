Соболев отказался общаться с прессой после матча с ЦСКА. Форварда «Зенита» заменили на 60-й минуте, у него нет результативных действий

Александр Соболев не стал общаться с прессой после матча с ЦСКА.

Нападающий «Зенита » дебютировал в официальном матче за новый клуб против ЦСКА в 8-м туре Мир РПЛ (1:0).

Соболев вышел в стартовом составе и провел на поле 60 минут, не отметившись результативными действиями. Вместо него на замену вышел Александр Ерохин.

После матча Александр отказался от общения с журналистами.