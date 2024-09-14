Гуарирапа о срыве трансфера в «Зенит»: «Я проходил медосмотр, но ничего не получилось. В футболе это нормально, счастлив надеть футболку ЦСКА»
Сауль Гуарирапа рассказал о срыве трансфера в «Зенит».
Накануне венесуэльский нападающий перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды. Игрок дебютировал за московский клуб в матче против «Зенита» (0:1).
«Я проходил медосмотр для «Зенита», но ничего из этого не получилось. В футболе это нормально, сегодня вроде договорились, но завтра уже все ушло на нет. Это было где-то два-три месяца. Расстроился ли? Нет, я был счастлив в «Сочи».
Я очень счастлив надеть футболку ЦСКА, конечно, хотелось бы победы сегодня, но впереди много матчей. Такой вид матча решается в мелких деталях. Игра с первых минут была под нашим контролем, у нас были моменты для голов, но мы не смогли их реализовать, а «Зенит» один раз подошел к воротам, забил», – сказал Гуарирапа.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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