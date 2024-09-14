«Восемь замен, а добавлено только четыре минуты – вот и все мое интервью». Дивеев о матче ЦСКА с «Зенитом»

Игорь Дивеев недоволен количеством добавленного времени в матче с «Зенитом».

В субботу ЦСКА дома проиграл «Зениту » в рамках 8‑го тура Мир РПЛ (0:1).

Во втором тайме было сделано 8 замен. Главный судья Алексей Сухой добавил 4 минуты к основному времени.

«Восемь замен, а добавлено только четыре минуты – вот и все мое интервью. Мало? Нормально!» – сказал защитник ЦСКА .

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