«Восемь замен, а добавлено только четыре минуты – вот и все мое интервью». Дивеев о матче ЦСКА с «Зенитом»
Игорь Дивеев недоволен количеством добавленного времени в матче с «Зенитом».
В субботу ЦСКА дома проиграл «Зениту» в рамках 8‑го тура Мир РПЛ (0:1).
Во втором тайме было сделано 8 замен. Главный судья Алексей Сухой добавил 4 минуты к основному времени.
«Восемь замен, а добавлено только четыре минуты – вот и все мое интервью. Мало? Нормально!» – сказал защитник ЦСКА.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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