Соболев провалился, «Зениту» навредил эксперимент, ЦСКА слаб в атаке. Быстрые мысли о топ-матче

От Ильи Васильева.

«Зенит» с трудом обыграл ЦСКА в Москве (1:0).

Сергей Семак удивил экспериментом: неожиданно вместе вышли Матео Кассьерра, Александр Соболев и Лусиано Гонду. «Зенит» так сыграл во втором тайме товарищеского матча с «Кайратом». Там успешно: Кассьерра динамично разыгрывал слева, Гонду сделал дубль, а Соболев создал момент Артуру, когда Матео добил после удара Александра.

Но в Москве тройка смотрелась ограниченно, при этом ЦСКА провел ударный первый тайм.

Вот главные впечатления о центральном матче тура.

«Зенит» провалился в атаке. Кассьерра – Соболев – Гонду – не совсем таранная тройка

После матча Семак объяснил свой выбор: Андрей Мостовой в последнее время мало играл (в том числе вхолостую съездил в сборную), Педро только вернулся из Бразилии. После четырех голов Гонду «Пари НН» (3:0) и «Кайрату» (4:3) было очевидно, что его не уберут с правого фланга.

В итоге Семак выбрал Соболева в центре и Кассьерру слева – на основе удачного эксперимента в Казахстане.

Но с ЦСКА ничего не получилось. Главные причины:

1. Кассьерра – Соболев – Гонду – намек на три башни, но «Зенит» отказался от постоянных забросов . Вместо этого петербцржцы регулярно разыгрывали, но ЦСКА в 3-4-3 дисциплинированно накрывал прессингом – продвигаться было трудно.

2. Дивеев – Роша – Мойзес в обороне – супер . Загрызли тройку «Зенита» при выносах вперед. При этом давайте учитывать: реальный таран – только Соболев (и он не в форме), Кассьерра – больше подыгрыш, Гонду – хоть и высокий, но по фактуре ближе к Матео.

3. Плохие решения после редких выходов из-под прессинга . Главный пример – жадность Гонду: променял столько возможностей обострить на слабейший удар в Игоря Акинфеева.

4. Такой футбол не для Кассьерры – Матео реально тормозил между линиями. С «Кайратом» было проще из-за огромных свободных зон. С ЦСКА все плотно, подыгрыш не получался.

В итоге тройка нападения была отрезана: Соболев ни разу не пробил и сделал всего одно касание в штрафной, Кассьерра и Гонду нанесли шесть ударов на двоих, но только три – из штрафной (у Матео – одно касание в штрафной, у Лусиано – три).

Да, «Зенит» забил, но одна качественная атака не меняет сути – игра впереди была провальной.

В первом тайме ЦСКА был острее из-за метаний Барриоса. Но реальных моментов не так много

Первый тайм ЦСКА впереди неплохой. Но основная острота – удары издали.

Причина проста: Вильмар Барриос регулярно оставался с центральными защитниками Страхиней Эраковичем и Нино. С одной стороны, Барриос так неоднократно переигрывал Тамерлана Мусаева, а защитники могли спускаться за инсайдами. С другой – опорная зона все равно оголялась.

Выглядело так: Эракович выбрасывался и зависал, Барриос и Нино оставались внизу – им уже было опасно покидать позиции. Показатель кризиса: Рифата Жемалетдинова накрывал формальный вингер Кассьерра.

Здесь все очень похоже: «Зенит» сбился в кучу, опорная зона пуста.

Семак выпустил Алипа и Ерохина. «Зенит» спокойно отбился, но ЦСКА ничего не создал

Формально ЦСКА был острее во втором тайме: создал момент после ошибки Евгения Латышонка, устроил навал в конце.

Данные: Opta

Но в остальном – грустно.

Во-первых, замены Семака сработали. Полноценный переход на три центральных через Алипа устаканил роли в «Зените» и успокоил штрафную. Затем помогли и 5-3-2 с появлением Александра Ерохина в полузащите – так насытили середину.

Во-вторых, появилась возможность для внезапных подключений Караваева: навесил Кассьерре и бил после полуфланговых рывков.

В-третьих, до 80-й минуты ЦСКА почти не бил из штрафной с игры: была попытка Жемалетдинова после неудачного выноса Латышонка, Мусаев пробил в голову Эраковичу. Дальше ЦСКА регулярно пробовал кроссы и стандарты, но нанес всего один акцентированный удар (Роша зарядил в своего на угловом).

В-четвертых, замены – так себе. Секу Койта не вошел в игру и периодически вредил, Сауль Гуарирапа плохо бил по воротам – запомнился его кривой удар через себя и куда-то в сторону при угловом.

Дебют Соболева – провал. Сейчас он слишком тяжелый

Александр Соболев не так уж и плохо вышел в казахстанском товарняке: повлиял на два гола, создал момент Артуру. Но рассыпался в Москве.

1. Роша и Дивеев практически не почувствовали его в борьбе: у Соболева ничего не получилось.

2. Скорости пока нет. Разумеется, Соболев – не самый быстрый, но в состоянии продавить и растолкать. Сейчас он так не может.

3. Решения и исполнение хромали: запорол перспективную атаку, в остальном был не заметен.

4. Чуть не срезал в свои ворота на угловом.

***

План Сергея Семака в целом не работал. ЦСКА ничего не позволял на своей половине и напрягал прессингом вместе с ударами издали. Но «Зенит» благодаря классу Вендела (обокрал Здьелара), Сантоса (идеальный ассист) и Гонду (хладнокровное завершение) забрал первый тайм.

После перерыва «Зенит» постепенно садился ниже и был ближе ко второму голу, чем ЦСКА – к ответному.

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«Зенит» был хуже ЦСКА, но выиграл. Соболев начал плохо, герой – снова Гонду

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович