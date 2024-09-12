Глава Казахстанской федерации футбола назвал задачу Черчесова в Лиге наций: «Остаться в лиге B минимум. Наши амбиции позволяют выйти в лигу А, почему бы не стремиться к этому?»
Перед Станиславом Черчесовым поставили задачу остаться в лиге B Лиги наций.
Сборная Казахстана сыграла вничью с командой Норвегии со счетом 0:0 в домашнем матче Лиги наций. Во второй игре команда Черчесова на выезде потерпела поражение от сборной Словении (0:3). После двух туров казахстанцы занимают последнее место в группе 3.
«Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?» – сказал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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