Глава Казахстанской федерации футбола назвал задачу Черчесова в Лиге наций: «Остаться в лиге B минимум. Наши амбиции позволяют выйти в лигу А, почему бы не стремиться к этому?»

Перед Станиславом Черчесовым поставили задачу остаться в лиге B Лиги наций.

Сборная Казахстана сыграла вничью с командой Норвегии со счетом 0:0 в домашнем матче Лиги наций. Во второй игре команда Черчесова на выезде потерпела поражение от сборной Словении (0:3). После двух туров казахстанцы занимают последнее место в группе 3.

«Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?» – сказал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.