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  • Глава Казахстанской федерации футбола назвал задачу Черчесова в Лиге наций: «Остаться в лиге B минимум. Наши амбиции позволяют выйти в лигу А, почему бы не стремиться к этому?»
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Глава Казахстанской федерации футбола назвал задачу Черчесова в Лиге наций: «Остаться в лиге B минимум. Наши амбиции позволяют выйти в лигу А, почему бы не стремиться к этому?»

Перед Станиславом Черчесовым поставили задачу остаться в лиге B Лиги наций.

Сборная Казахстана сыграла вничью с командой Норвегии со счетом 0:0 в домашнем матче Лиги наций. Во второй игре команда Черчесова на выезде потерпела поражение от сборной Словении (0:3). После двух туров казахстанцы занимают последнее место в группе 3.

«Ставлю задачу перед Станиславом Саламовичем как минимум остаться в лиге B. Но пока наша дерзость и наши амбиции позволяют выйти в лигу А, то почему бы об этом не мечтать и не стремиться к этому?» – сказал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
Федерация футбола Казахстана
logoМатч ТВ
logoЛига наций УЕФА
logoSports – Казахстан
Адлет Барменкулов
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