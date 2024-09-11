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  • Черчесов о Казахстане в Лиге наций: «Результаты не испугали: против Норвегии с Холандом выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника сказалось качество газона»
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Черчесов о Казахстане в Лиге наций: «Результаты не испугали: против Норвегии с Холандом выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника сказалось качество газона»

Станислав Черчесов высказался о результатах первых матчей в сборной Казахстана.

Команда под руководством российского тренера выступает в дивизионе В Лиги наций. 6 сентября Казахстан дома сыграл вничью с Норвегией (0:0), 9-го – уступил на выезде Словении (0:3). После двух туров в группе с 4 очками лидируют словенцы и норвежцы, у Австрии и казахстанцев – по одному.

– Вернулся в Москву в среду. Сейчас нужно проанализировать прошедшие игры, которые дали богатую пищу для размышлений.

Посмотрим, какие шаги предпринять в плане улучшения нашего футбола –возможно, где-то поменяем ребятам позиции или перейдем со схемы с пятью защитниками на расстановку с четырьмя. Нам важно найти баланс на поле – и для хорошего выступления в нынешней Лиги наций, и, главное, в преддверии отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Результаты не испугали: в Алма-Ате против Норвегии с Холандом в составе выглядели достойно, а в Словении, помимо высокого класса соперника, – достаточно посмотреть, какие клубы представляют ее игроки, тот же сделавший хет-трик Шешко, – сказалось низкое качество газона.

В общем, никакого волнения – работа продолжается. В том числе по налаживанию прочной связи с молодежной сборной, на встрече которой с Бельгией в квалификации Евро-2025 я побывал во вторник. Там есть ряд перспективных ребят, – заявил главный тренер сборной Казахстана.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
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ЧМ-2026
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logoСпорт-Экспресс
logoБеньямин Шешко
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