«Рома, может, и играл. А я творил». Шунин о словах Черчесова при встрече с Березовским

Теги Роман Березовский Владимир Гранат Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ринат Дасаев Динамо Москва сборная Казахстана по футболу Антон Шунин Чемпионат.com Футбол

Антон Шунин рассказал об общении со Станиславом Черчесовым.

Нынешний тренер сборной Казахстана работал в «Динамо» с 2014 по 2015 год.

– Черчесов – самый яркий тренер в твоей карьере?

– Черчесов ― один из сильнейших тренеров. У него очень крутой штаб, который работает как единое целое.

– Про него есть много ярких историй. Какая твоя любимая?

– Мы как-то были на сборах в Турции, а Черчесов тогда тренировал «Амкар». Я, Володя Гранат и Рома Березовский спускаемся в лифте, и тут заходит Станислав Саламович. Мы все здороваемся, и Володя Гранат обращается к Березовскому: «Ромчик, а ты же, наверное, еще со Станиславом Саламовичем играл». И Черчесов такой: «Рома-то, может, и играл. А я творил!»

И еще одну историю мне рассказывал Стас, сын Черчесова. Они пришли на день рождения к Дасаеву. И Станислав Саламович говорит сыну: «Смотри, сын, это Ринат Дасаев ― величайший вратарь, который выиграл все, что можно». А сын ему отвечает: «Пап, так ты же говорил, что ты величайший вратарь», – рассказал бывший вратарь «Динамо».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Про величайшего огонь просто))
+3
0
+3
Забыть бы этого твпруна в воротах Спартака в лс противи Ливерпуля и Валенсия, да всё никак
0
0
0
Тварил.... Дичь.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий