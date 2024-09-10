«Рома, может, и играл. А я творил». Шунин о словах Черчесова при встрече с Березовским

Антон Шунин рассказал об общении со Станиславом Черчесовым.

Нынешний тренер сборной работал в « » с 2014 по 2015 год.

– Черчесов – самый яркий тренер в твоей карьере?

– Черчесов ― один из сильнейших тренеров. У него очень крутой штаб, который работает как единое целое.

– Про него есть много ярких историй. Какая твоя любимая?

– Мы как-то были на сборах в Турции, а Черчесов тогда тренировал «Амкар». Я, Володя Гранат и спускаемся в лифте, и тут заходит Станислав Саламович. Мы все здороваемся, и Володя Гранат обращается к Березовскому: «Ромчик, а ты же, наверное, еще со Станиславом Саламовичем играл». И Черчесов такой: «Рома-то, может, и играл. А я творил!»

И еще одну историю мне рассказывал Стас, сын Черчесова. Они пришли на день рождения к . И Станислав Саламович говорит сыну: «Смотри, сын, это Ринат Дасаев ― величайший вратарь, который выиграл все, что можно». А сын ему отвечает: «Пап, так ты же говорил, что ты величайший вратарь», – рассказал бывший вратарь «Динамо».