Колосков о Черчесове в сборной Казахстана: «Пока неплохо справляется с работой. Остановить Норвегию с Холандом дорогого стоит»
Вячеслав Колосков оценил дебют Станислава Черчесова в Лиге наций со сборной Казахстана.
«Пока можно сказать, что Черчесов неплохо справляется с работой. Да, есть неудачный матч со Словенией (0:3), но остановить Норвегию (0:0) с Холандом для дебютного матча дорогого стоит. Понятно, что он не с нуля начинает работу, получив крепкий коллектив от Адиева.
Но еще нужно время, чтобы добиться его прогресса и снова бороться за участие в крупных турнирах. В этом смысле Лига наций может рассматриваться как промежуточный этап в подготовке к отбору к чемпионату мира-2026», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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