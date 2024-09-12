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  • Колосков о Черчесове в сборной Казахстана: «Пока неплохо справляется с работой. Остановить Норвегию с Холандом дорогого стоит» 
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Колосков о Черчесове в сборной Казахстана: «Пока неплохо справляется с работой. Остановить Норвегию с Холандом дорогого стоит» 

Вячеслав Колосков оценил дебют Станислава Черчесова в Лиге наций со сборной Казахстана.

«Пока можно сказать, что Черчесов неплохо справляется с работой. Да, есть неудачный матч со Словенией (0:3), но остановить Норвегию (0:0) с Холандом для дебютного матча дорогого стоит. Понятно, что он не с нуля начинает работу, получив крепкий коллектив от Адиева. 

Но еще нужно время, чтобы добиться его прогресса и снова бороться за участие в крупных турнирах. В этом смысле Лига наций может рассматриваться как промежуточный этап в подготовке к отбору к чемпионату мира-2026», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoВячеслав Колосков
logoЛига наций УЕФА
logoЭрлинг Холанд
logoSports – Казахстан
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