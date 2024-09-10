«Вы где живете? В Казахстане. Я тот же чемпионат смотрю. Такое чувство, что там одни бриллианты, а я их не вижу». Черчесов на вопрос о молодом поколении сборной Казахстана
Тренер сборной Казахстана после поражения от Словении в Лиге наций (0:3) ответил на вопрос о молодом поколении сборной.
«Этот вопрос часто задают, сами того не замечая. Если люди какой-то пик проходят, нужны другие игроки, которые хотя бы к этому пику идут.
Вы где живете? В Казахстане. Я же тот же чемпионат смотрю, что и вы. Вот вы вопрос задаете, а такое чувство, что там одни бриллианты, а я их не вижу. Так не бывает.
Давайте уважать своих футболистов. Причем не только в Казахстане, все время про молодежь спрашивают, а везде одно и то же. Есть футболисты, которые определенную роль играют в казахском футболе. Их надо уважать. Уже сегодня Айбар Жаксылыков первый раз играл. Один вышел, еще кого-то найдем. Это работа, которую надо делать», – сказал Черчесов на пресс-конференции.
Черчесов о том, на сколько процентов сыграл Казахстан со Словенией (0:3): «У меня с процентами и в школе было плохо, не могу ответить. Иногда соперник изначально сильнее»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий