Карпин о поездке сборной во Вьетнам: «43 часа в дороге. Жара, духота, тайфун. Нам важно видеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане»

Валерий Карпин объяснил, зачем сборной России нужны были игры во Вьетнаме.

Россия разгромила Вьетнам со счетом 3:0. Второй матч – против Таиланда – не состоялся из-за тайфуна «Яги».

– Валерий Георгиевич, cчитали, сколько часов вы провели в дороге за последнюю неделю?

– Ну, можем подсчитать. Сначала на автобусе из Ростова в Москву – 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи – в дороге.

– Какие три слова теперь будут ассоциироваться с ?

– Жара. Духота. Тайфун.

– У вас уже был опыт игры в снег, когда встречались с ЦСКА в Москве в декабре прошлого года. Теперь есть свежий опыт игры в духоту при очень высокой влажности. Что сложнее для тренера? И что сложнее для футболистов?

– Некоторые игроки сказали, что условия игры во Вьетнаме были самыми сложными в их карьере. Но для меня тяжелее в снегу играть – потому что это вообще не про футбол. При таких погодных условиях тренеру делать нечего.

– После матча Круговой сказал, что «умер» уже на пятой минуте первого тайма. Это больше вопрос погодных условий Вьетнама или готовности игроков российского чемпионата?

– Конечно, это вопрос погодных условий. Кто-то лучше переносит жару и духоту, кто-то хуже. У всех разный организм.

– В чем основная польза проведения таких матчей как со сборными Вьетнама и ?

– Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще, – сказал главный тренер сборной России Карпин.