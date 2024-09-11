Карпин о поездке сборной во Вьетнам: «43 часа в дороге. Жара, духота, тайфун. Нам важно видеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане»
Валерий Карпин объяснил, зачем сборной России нужны были игры во Вьетнаме.
Россия разгромила Вьетнам со счетом 3:0. Второй матч – против Таиланда – не состоялся из-за тайфуна «Яги».
– Валерий Георгиевич, cчитали, сколько часов вы провели в дороге за последнюю неделю?
– Ну, можем подсчитать. Сначала на автобусе из Ростова в Москву – 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи – в дороге.
– Какие три слова теперь будут ассоциироваться с Вьетнамом?
– Жара. Духота. Тайфун.
– У вас уже был опыт игры в снег, когда встречались с ЦСКА в Москве в декабре прошлого года. Теперь есть свежий опыт игры в духоту при очень высокой влажности. Что сложнее для тренера? И что сложнее для футболистов?
– Некоторые игроки сказали, что условия игры во Вьетнаме были самыми сложными в их карьере. Но для меня тяжелее в снегу играть – потому что это вообще не про футбол. При таких погодных условиях тренеру делать нечего.
– После матча Круговой сказал, что «умер» уже на пятой минуте первого тайма. Это больше вопрос погодных условий Вьетнама или готовности игроков российского чемпионата?
– Конечно, это вопрос погодных условий. Кто-то лучше переносит жару и духоту, кто-то хуже. У всех разный организм.
– В чем основная польза проведения таких матчей как со сборными Вьетнама и Таиланда?
– Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще, – сказал главный тренер сборной России Карпин.
Какая же это всё собачья чушь. Так и вижу, как Саня Головин во время тренировок в Монако вспоминает требования Карпина и тактические изыски сборной на матч против сборной третьего цеха спиртзавода и такой «ФУФ ХОРОШО ЧТО НЕ ЗАБЫЛ, СПАСИБО ЧТО НАПОМНИЛИ, ЗАВТРА ИГРА С ПСЖ, ТАМ КАК РАЗ ПОМОЖЕТ»
Дальние перелеты, духота.
Я много , где был в азии, там просто гулять тяжело, не говоря уже о футболе.
Всё в одном месте, удобно...
- Дедушка, расскажи о поездках сборной
- Ну, слушайте, дети. Вьетнам, сентябрь 2024 года
Победа над слабой сборной(это если ещё эти победы признают, да фиг с ним) даёт очень мало очков.
Я хз, перестраивали ли эту систему после нытья англичан(вроде нет), когда ВНЕЗАПНО оказалось, что Швейцария в первой корзине жеребьевки на чм14, а родоначальница во второй - швейцарцы просто математически хакнули систему и не играли товарки вообще, тогда как Англия гоняла прибыльные матчи с командами своего уровня. А в товарках даже со своим уровнем - выиграл - получил очков, как за соперника чуть послабее в отборе, вничью сыграл - у обоих минус, проиграл - тебе большой минус.
Проще фармить было эти очки на аутсайдерах и середняках.
Мы, обыгрывая команды из второй сотни, в лучшем случае останемся при своих