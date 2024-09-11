Карпин о поездке сборной во Вьетнам: «43 часа в дороге. Жара, духота, тайфун. Нам важно видеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Данил Круговой Футбол

Валерий Карпин объяснил, зачем сборной России нужны были игры во Вьетнаме.

Россия разгромила Вьетнам со счетом 3:0. Второй матч – против Таиланда – не состоялся из-за тайфуна «Яги».

– Валерий Георгиевич, cчитали, сколько часов вы провели в дороге за последнюю неделю?

– Ну, можем подсчитать. Сначала на автобусе из Ростова в Москву – 13 с половиной часов. День в Москве. Потом 10 часов в самолете до Ханоя. 10 часов в самолете обратно в Москву. И еще 10 я добирался до Ростова. Выходит, 43 часа. Почти два дня из семи – в дороге. 

– Какие три слова теперь будут ассоциироваться с Вьетнамом?

– Жара. Духота. Тайфун.

– У вас уже был опыт игры в снег, когда встречались с ЦСКА в Москве в декабре прошлого года. Теперь есть свежий опыт игры в духоту при очень высокой влажности. Что сложнее для тренера? И что сложнее для футболистов? 

– Некоторые игроки сказали, что условия игры во Вьетнаме были самыми сложными в их карьере. Но для меня тяжелее в снегу играть – потому что это вообще не про футбол. При таких погодных условиях тренеру делать нечего.

– После матча Круговой сказал, что «умер» уже на пятой минуте первого тайма. Это больше вопрос погодных условий Вьетнама или готовности игроков российского чемпионата?

– Конечно, это вопрос погодных условий. Кто-то лучше переносит жару и духоту, кто-то хуже. У всех разный организм.

– В чем основная польза проведения таких матчей как со сборными Вьетнама и Таиланда?

– Нам важно увидеться с футболистами, чтобы они вспомнили наши требования в игровом плане. И, конечно, важно делать это регулярно. Тем игроками, которые были на сентябрьском сборе, в октябре будет уже намного проще, – сказал главный тренер сборной России Карпин.

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34 комментария
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Других сборных у нас сегодня для вас нет. Санкции только на пользу пошли.
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Ну дак виделись бы в Москве, зачем переться черт-знает-куда...
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Сафонов пролетел 24000 км, чтобы посидеть одну игру и увидеться с Карпиным))))
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я бы сдох уже по дороге в Москву. 13 часов в автобусе...
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Сайт РФС спрашивает у тренера сборной "пользу проведения таких матчей", как будто Валера сам отказался от игр Лиги Наций😏
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Недавно понял один плюс в этих играх, это же все равно очки в таблице сборной, которые влияют на жребий. Когда - нибудь мы же должны вернуться в эти турниры….
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Очень адекватный комментарий: все минусы описаны честно, но никакого нытья.
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Ответ Император Плутона
я бы сдох уже по дороге в Москву. 13 часов в автобусе...
За ту зарплату, что получает Карпин, ты бы и пешком до Москвы пошел.
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Главное сыпят денег госкорпорации , все довольны , царю отказывать нельзя .....
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Ответ Игорь Горшков
Других сборных у нас сегодня для вас нет. Санкции только на пользу пошли.
У нас соперники либо Тайфун либо в средней Азии Майфуна оченя не хватает
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«Вспомнили наши требования в игровом плане.»
Какая же это всё собачья чушь. Так и вижу, как Саня Головин во время тренировок в Монако вспоминает требования Карпина и тактические изыски сборной на матч против сборной третьего цеха спиртзавода и такой «ФУФ ХОРОШО ЧТО НЕ ЗАБЫЛ, СПАСИБО ЧТО НАПОМНИЛИ, ЗАВТРА ИГРА С ПСЖ, ТАМ КАК РАЗ ПОМОЖЕТ»
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Ответ Сергей Лепехин
Общаться можно и на базе сборной. Могли бы вьетнамцам дорогу оплатить и сыграть в Москве. Таиланду тоже
А тогда бы наверное сдохли Вьетнам с Таиландом в нашем климате!
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Ответ Император Плутона
я бы сдох уже по дороге в Москву. 13 часов в автобусе...
Это еще довольно быстро для данного маршрута
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Столько впечатлений и всё за бесплатно...
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Это к вопросу о преходе в азию.
Дальние перелеты, духота.
Я много , где был в азии, там просто гулять тяжело, не говоря уже о футболе.
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Поры выписывать Венесуэлу и колумбийских гастарбайтеров, которые уже сыграли с Пармой в баскет 🏀
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сборная обязана быть в кондициях сборной, то есть - быть Командой, а не набором игроков от случая к случаю...
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Кто нибудь расскажите карпину,что из Ростова в Москву можно самолётом долететь 🤡
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Все его мечты сбылись за 43 часа, и увиделись, и успели надоесть друг другу, и это всё в пути!
Всё в одном месте, удобно...
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Чтобы увидеться и понапрасну не отвлекать Лёху от дел насущных в Кубу гоняйте почаще, ему до неё практически пешком ))
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Надо было выбирать в соперники Чехию там, Францию.
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Ответ Очки Дани Алвеса
«Вспомнили наши требования в игровом плане.» Какая же это всё собачья чушь. Так и вижу, как Саня Головин во время тренировок в Монако вспоминает требования Карпина и тактические изыски сборной на матч против сборной третьего цеха спиртзавода и такой «ФУФ ХОРОШО ЧТО НЕ ЗАБЫЛ, СПАСИБО ЧТО НАПОМНИЛИ, ЗАВТРА ИГРА С ПСЖ, ТАМ КАК РАЗ ПОМОЖЕТ»
А Головин на этом сборе был?
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Через 30 лет:
- Дедушка, расскажи о поездках сборной
- Ну, слушайте, дети. Вьетнам, сентябрь 2024 года
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Ответ ten Hag
Это еще довольно быстро для данного маршрута
Император Плутона может жить на Земле, а там у него визирь или ещё кто, в общем, когда очередной космоаппарат долетит, то покажет нам...
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можно увидится и в Москве...
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Ответ Император Плутона
я бы сдох уже по дороге в Москву. 13 часов в автобусе...
Слабак)) часов 20 ехали от Донецка до Киева
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Ответ malenkaya_kisa69
Недавно понял один плюс в этих играх, это же все равно очки в таблице сборной, которые влияют на жребий. Когда - нибудь мы же должны вернуться в эти турниры….
Только они влияют скорее в минус.
Победа над слабой сборной(это если ещё эти победы признают, да фиг с ним) даёт очень мало очков.
Я хз, перестраивали ли эту систему после нытья англичан(вроде нет), когда ВНЕЗАПНО оказалось, что Швейцария в первой корзине жеребьевки на чм14, а родоначальница во второй - швейцарцы просто математически хакнули систему и не играли товарки вообще, тогда как Англия гоняла прибыльные матчи с командами своего уровня. А в товарках даже со своим уровнем - выиграл - получил очков, как за соперника чуть послабее в отборе, вничью сыграл - у обоих минус, проиграл - тебе большой минус.
Проще фармить было эти очки на аутсайдерах и середняках.

Мы, обыгрывая команды из второй сотни, в лучшем случае останемся при своих
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Да хоть 100 часов путь добираются . Хоть где то вспотеют ...
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Общаться можно и на базе сборной. Могли бы вьетнамцам дорогу оплатить и сыграть в Москве. Таиланду тоже
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