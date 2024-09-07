Селюк о соперниках России: «Следующий шаг – только что обнаруженное в Африке племя? Таиланд больше массаж делает, чем в футбол играет. Может, массажистов не было, вот и поехали?»

Дмитрий Селюк высказался о выступлении России во Вьетнаме.

– Это история не про то, чтобы обижать кого-то слабого и за счет этого чувствовать себя сильным?

– Самое интересное, что они же говорили, что это еще более сильный соперник. Куба, которая... Я даже не видел, чтобы эта сборная где-то играла.

Тут – вьетнамцы. Таиланд больше массаж делает, чем в футбол играет. Может, массажистов не было? А игроков сборной надо было промассировать, вот они и поехали.

Ну вот такие соперники. Интересно, каким будет следующий шаг? Может быть, какое-то только что обнаруженное в Африке племя? – сказал футбольный агент.