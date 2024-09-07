Селюк о соперниках России: «Следующий шаг – только что обнаруженное в Африке племя? Таиланд больше массаж делает, чем в футбол играет. Может, массажистов не было, вот и поехали?»

Теги Сборная России по футболу Дмитрий Селюк Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу агенты Футбол

Дмитрий Селюк высказался о выступлении России во Вьетнаме.

– Это история не про то, чтобы обижать кого-то слабого и за счет этого чувствовать себя сильным?

– Самое интересное, что они же говорили, что это еще более сильный соперник. Куба, которая... Я даже не видел, чтобы эта сборная где-то играла.

Тут – вьетнамцы. Таиланд больше массаж делает, чем в футбол играет. Может, массажистов не было? А игроков сборной надо было промассировать, вот они и поехали.

Ну вот такие соперники. Интересно, каким будет следующий шаг? Может быть, какое-то только что обнаруженное в Африке племя? – сказал футбольный агент.

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8 комментариев
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лол
продавец чёрного дерева что-то про игру в футбол обнаруженных в Африке племен ляпнул? мне не показалось?
+12
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А из какого племени Гогуа вытащил?
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Он же первый пойдёт, от туда футболистов подписывать)
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Так тебе же плюс пара новых клиентов , че бухтишь то ?
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Как там великий Гогуа?
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Почему этот персонаж может высказываться не красиво про сборную, про клубы в которых его же клиенты играют и с ним при этом продолжают работать? Не понимаю почему все терпят его
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Племя Масаев- воротчик тащит как Дасаев!
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Из племени Селюк
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