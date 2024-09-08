Пономарев об игре с Вьетнамом: «Дискредитация нашего футбола! Ну победили, что дальше? Давайте еще с Лаосом сыграем. Почему бы в Москве не провести турнир между 1-й сборной, 2-й и молодежной?»

Теги Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Азиатская футбольная конфедерация Сборная Вьетнама по футболу Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев недоволен поездкой сборной России во Вьетнам.

– Что дал этот сбор нашей национальной команде?

– Да, по сути, ничего. Лучше бы с «Чертаново» сыграли… Ну это я, конечно, шучу. Но, сами знаете, в каждой шутке есть доля правды. Зачем нужны спарринги с такими соперниками? Да еще и в таких климатических условиях? Одна встреча вообще не состоялась. Ну и что? Потерянное время.

– Ничего позитивного в этом сборе не увидели?

– Да как вам сказать… Мы все же знаем уровень Вьетнама, Таиланда. Ну победили, что дальше? А могли не победить, что ли? Ну давайте еще с Лаосом сыграем, елки-палки…

– И что же вы предлагаете?

– А почему бы в Москве или в Подмосковье не провести турнир между первой сборной, второй и молодежной? И народ бы на стадион пошел. И тренерский штаб всех бы смог разом посмотреть. Вот это полезное дело. Проведите три игры – интересно же, разве нет?

Лучше бы дома остались. А так – полетели непонятно куда. Играли непонятно с кем, на бездарном поле. Ошибка! Большая ошибка. Не надо туда лезть. Если уж играть, то с достойным соперником. Если не нашли такого, играйте между между собой.

– России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию футбола?

– Тоже так думаю – не надо. Давайте пока поваримся в своем котле. Есть узбеки, казахи, белорусы. А играть с Вьетнамом не стоит. Дискредитация нашего футбола! Либо показывайте хороший футбол. А его-то не было! Не было коллективного натиска. Не увидел огня в глазах, – сказал бывший защитник ЦСКА.

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2 комментария
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владимир алексеевич пономарёв - 84 годика
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Дискредитацией нашего футбола занимаются другие люди, из-за которых нас отстранили от футбола.
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