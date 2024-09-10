Андрей Мостовой о переходе в Азию: «Для развития футбола лучше остаться в УЕФА. Игры с Вьетнамом и Таиландом – это немного другое, при всем уважении»

Андрей Мостовой считает, что России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию.

«Когда все началось, я скорее был за то, чтобы перейти в азиатскую лигу, чтобы были хоть какие-то официальные матчи. Но потом, проанализировав, подумал, что это сильно опустит сборную вниз: и в плане рейтинга, и в плане ажиотажа к матчам.

Когда играешь, при всем уважении, с Вьетнамом, Таиландом и другими азиатскими командами, это немного другое. Думаю, для развития российского футбола нам лучше остаться в УЕФА », – сказал полузащитник «Зенита » и сборной России в эфире телеканала «Россия 24».