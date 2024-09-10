Сычев о переходе в Азию: «Играть с Вьетнамом и Таиландом – точно не для нас. Нужно конкурировать с лучшими европейскими сборными – тогда российский футбол будет расти»

Теги Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Азиатская футбольная конфедерация Сборная Вьетнама по футболу Футбол

Дмитрий Сычев высказался против перехода России в Азиатскую конфедерацию.

– Матч с Вьетнамом и несостоявшийся с Таиландом для многих стали показателем того, что не стоит идти в Азию.

– Абсолютно согласен с этим, особенно, в свете этих игр. Я сразу об этом говорил. Играть с Вьетнамом и Таиландом – точно не для нас. Мы же еще говорим о юношеском футболе и молодежном.

Нам нужно конкурировать с лучшими сборными европейского континента. Тогда российский футбол будет расти в здоровой конкуренции. Мы будем понимать, куда нам двигаться в плане развития. Сейчас лучше немного подождать, – сказал бывший игрок сборной России.

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12 комментариев
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Наши паспортисты с легионерами то не способны конкурировать, при чем не с самыми сильными. Им подавай место в старте и тепличные условия без особых напрягов.
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Ответ Liver0910
Наши паспортисты с легионерами то не способны конкурировать, при чем не с самыми сильными. Им подавай место в старте и тепличные условия без особых напрягов.
Если бы не легионеры, РПЛ был бы на уровне чемпионата Молдовы
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Дима, конечно, надо конкурировать с лучшими. Только вот проблема в том, что они с нами играть не хотят. Так что надо играть с теми, с кем можно.
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Да, зачем играть с Тайландом и Вьетнамом? Лучше играть в пути регионов кубка России, а во время перерыва на матчи сборных просто тренироваться в клубах на базе
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Нужно Сибири и Дальнему востоку выйти из РФС и играть в Азии
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Карпин зарплату отрабатывает. Если надо ,то и 50 человек он повезёт . Соперника назначили правительство для налаживания экономических связей. При чем тут экономика и футбол никто не знает
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Уже два с половиной года играем и прогрессируем без остановки. Может пора сделать выводы?
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Вау, капитан очевидность!
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