Сычев о переходе в Азию: «Играть с Вьетнамом и Таиландом – точно не для нас. Нужно конкурировать с лучшими европейскими сборными – тогда российский футбол будет расти»
Дмитрий Сычев высказался против перехода России в Азиатскую конфедерацию.
– Матч с Вьетнамом и несостоявшийся с Таиландом для многих стали показателем того, что не стоит идти в Азию.
– Абсолютно согласен с этим, особенно, в свете этих игр. Я сразу об этом говорил. Играть с Вьетнамом и Таиландом – точно не для нас. Мы же еще говорим о юношеском футболе и молодежном.
Нам нужно конкурировать с лучшими сборными европейского континента. Тогда российский футбол будет расти в здоровой конкуренции. Мы будем понимать, куда нам двигаться в плане развития. Сейчас лучше немного подождать, – сказал бывший игрок сборной России.