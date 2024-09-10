Лахиялов о резиденции Кадырова: «Был зоопарк, много необычных животных. Это впечатляло. Тигрят могли на поводках выпускать на прогулку»

Теги Ахмат Анжи Вторая лига Б Рамзан Кадыров Шамиль Лахиялов Политика животные и спорт Матч ТВ Легион-Динамо Футбол

Шамиль Лахиялов рассказал о посещении резиденции Рамзана Кадырова.

– Часто футболисты «Терека» тех времен вспоминали, как люди с автоматам стояли по всему Грозному, пока команда ехала на игру.

– Они и правда стояли, но меня это ничем не удивляло. Наверняка приезжих игроков это немножко ошеломляло, но они понимали, что это все делается для безопасности.

– Насколько тогда был вовлечен в дела клуба Рамзан Кадыров?

– На тот момент сильно, конечно. Сейчас, насколько я знаю, он не посещает матчи. А тогда он был практически на каждой домашней игре, приходил на тренировки, посещал регулярно раздевалку, дополнительно премировал команду в случае удачных результатов.

– Помните ли самые большие премиальные?

– Если не ошибаюсь, за игру с «Зенитом» выплатили премию в пятикратном размере. Это был 2009 год, кажется, выиграли 3:2. Обычная премия была 7 тысяч долларов, а тут выплатили 35 тысяч.

– В «Анжи» наверняка еще больше бывали?

– После победы над «Спартаком» в «Лужниках» со счетом 3:0 была – вышло примерно около 40 тысяч евро. В Махачкале точно можно было квартиру купить за эти деньги, в Москве – не знаю.

– Слышал, что Кадыров, помимо премиальных, любил делать подарки игрокам.

– Это так. После одного из матчей мне ключи от машины вручили, например.

– Вы бывали в его резиденции?

– В новой резиденции как футболист уже не был, а вот в старую резиденцию в Гудермесе он часто нас приглашал. В самой резиденции еще был зоопарк. Это впечатляло. Большая территория, много необычных животных.

Больше всего поразило, что там была черная пантера. Животные в клетках содержались, но, например, тигрят могли на поводках выпускать на прогулку, – сказал экс-игрок «Терека» и «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

Лахиялов о многоженстве: «Всевышний дал нам такое право, хочешь – пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии»

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обычный статусный набор диктатора средней руки, ничего нового
+10
0
+10
Чудеса российской науки: от академика Курчатова до академика Кадырова 😄😂
+8
0
+8
Самое прикольное, что этот деятель жирует на бюджетные деньги, устраивает абсолютное беззаконие в своем регионе с намеками на федеральную повесточку, а футболисты вспоминают как к нему в резиденцию ездили.
+7
0
+7
Был зоопарк, много необычных животных. Но больше всего было шакалят
+2
0
+2
Пир во время чумы!
+1
0
+1
Рамзан Кадыров получил Оскар за победу в номинации "Лучший царь второго плана"
+1
0
+1
А как же наложницы и гарем?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий