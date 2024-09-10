Лахиялов о резиденции Кадырова: «Был зоопарк, много необычных животных. Это впечатляло. Тигрят могли на поводках выпускать на прогулку»

Шамиль Лахиялов рассказал о посещении резиденции Рамзана Кадырова.

– Часто футболисты «Терека» тех времен вспоминали, как люди с автоматам стояли по всему Грозному, пока команда ехала на игру.

– Они и правда стояли, но меня это ничем не удивляло. Наверняка приезжих игроков это немножко ошеломляло, но они понимали, что это все делается для безопасности.

– Насколько тогда был вовлечен в дела клуба ?

– На тот момент сильно, конечно. Сейчас, насколько я знаю, он не посещает матчи. А тогда он был практически на каждой домашней игре, приходил на тренировки, посещал регулярно раздевалку, дополнительно премировал команду в случае удачных результатов.

– Помните ли самые большие премиальные?

– Если не ошибаюсь, за игру с «Зенитом» выплатили премию в пятикратном размере. Это был 2009 год, кажется, выиграли 3:2. Обычная премия была 7 тысяч долларов, а тут выплатили 35 тысяч.

– В «Анжи» наверняка еще больше бывали?

– После победы над «Спартаком» в «Лужниках» со счетом 3:0 была – вышло примерно около 40 тысяч евро. В Махачкале точно можно было квартиру купить за эти деньги, в Москве – не знаю.

– Слышал, что Кадыров, помимо премиальных, любил делать подарки игрокам.

– Это так. После одного из матчей мне ключи от машины вручили, например.

– Вы бывали в его резиденции?

– В новой резиденции как футболист уже не был, а вот в старую резиденцию в Гудермесе он часто нас приглашал. В самой резиденции еще был зоопарк. Это впечатляло. Большая территория, много необычных животных.

Больше всего поразило, что там была черная пантера. Животные в клетках содержались, но, например, тигрят могли на поводках выпускать на прогулку, – сказал экс-игрок «Терека» и « », а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

Лахиялов о многоженстве: «Всевышний дал нам такое право, хочешь – пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии»