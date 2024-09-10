Шамиль Лахиялов: «В Дагестане говорю, что у меня 5 детей, опуская глаза – в Москве или в Петербурге можно с гордостью число называть. Лет 20 назад такая семья большой не считалась»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б Шамиль Лахиялов Матч ТВ Легион-Динамо Футбол

Шамиль Лахиялов рассказал, какая семья считается большой в Дагестане.

– В прошлых интервью вы часто говорили, что у вас четверо детей, но хотите пять. Как сейчас дела с этим обстоят?

– Уже пять. Свою норму выполнил, так сказать. Равнялся на своего отца, который воспитывал пятерых детей в тяжелые времена. Потому я тоже очень хотел, чтобы у меня было как минимум столько же.

Когда у меня спрашивают, сколько у меня детей, особенно местные жители в Дагестане, то называю цифру пять, немного опуская глаза. В Москве или в Петербурге после такого вопроса можно раскрыть плечи и с гордостью назвать число.

– Здесь пять детей – это еще мало?

– В нынешних реалиях это норма. Но лет 20 назад семью с пятью детьми нельзя было назвать большой. Обычно было по семь, восемь, десять, – сказал бывший игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

Шамиль Лахиялов: «Уехал из Москвы на Кавказ, боясь за нравственное воспитание детей. Не скажу, что я строгий, но часто замечаю, что они меня боятся – не знаю, почему»

21 комментарий
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Ничего удивительного в этом, тренд общемировой. Чем богаче регион и население — тем меньше они рожают. И чем беднее и ниже уровень образования, тем больше детей. Это подтверждается буквально везде в мире
+61
-2
+59
Плодить нищету и заниматься борьбой - основные мужские профессии в Дагестане
+47
-9
+38
Ответ counsel
Кому интересно сколько детей у этого футболиста?
5
+27
-1
+26
забавно, что это как будто считается предметом гордости мужчины, хотя всю основную нагрузку при деторождении несет женщина.
+22
-2
+20
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Средняя зп в Туле 2023 - 58 630 руб
Средняя зп в Махачкале 2023 - 42 тыс. 213 рублей

И то, и то копейки, но все же
+21
-1
+20
Кому интересно сколько детей у этого футболиста?
+13
-4
+9
Брехня. В Дагестане 5 детей это много, конечно рождаемость там больше, чем в среднем по России, но не настолько
+9
0
+9
Ответ igls54
Плодить нищету и заниматься борьбой - основные мужские профессии в Дагестане
Всё меньше плодят. Если в 1970-х коэффициент рождений на женщину в Даге был около 4, то в 2012 уже 2,03. А в 2022 уже 1,73
+7
0
+7
Ответ Артём Стёпин
забавно, что это как будто считается предметом гордости мужчины, хотя всю основную нагрузку при деторождении несет женщина.
В деторождении , в детовоспитании , а в любимой Средней полосе ещё и в детопрокормлении ))
+5
0
+5
А какие перспективы у детей из многодетных семей? Работать грузчиками-таксистами-продавцами? В большой семей практически невозможно, чтобы дети получили хорошее образование.Если конечно доходы родителей не исчисляются миллионами в валюте.Поэтому никто особо и не рожает, даже на Кавказе фертильность падает.

Рождаемость ради рождаемости это ни к чему.Таким подходом государство получит только бедняков, малоимущих и получателей пособий.

Все многодетные семьи, которые я хоть как-то лично знаю, они либо бедные, либо вообще живут в кромешной нищите.
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Посмотри сколько людей за чертой бедности, а официально у них мало кто работают. Там в основном предприниматели
в основном не предприниматели, а темщики)
+1
0
+1
Ответ Рафик Маркес
Всё меньше плодят. Если в 1970-х коэффициент рождений на женщину в Даге был около 4, то в 2012 уже 2,03. А в 2022 уже 1,73
Вымирание ?
Вот те на …
+2
-1
+1
Ответ StHappyOne
Средняя зп в Туле 2023 - 58 630 руб Средняя зп в Махачкале 2023 - 42 тыс. 213 рублей И то, и то копейки, но все же
Посмотри сколько людей за чертой бедности, а официально у них мало кто работают. Там в основном предприниматели
+1
-1
0
Ответ igls54
Плодить нищету и заниматься борьбой - основные мужские профессии в Дагестане
А у вас мы знаем что развито сидеть на стакане
+5
-5
0
Ответ trav
Комментарий скрыт
так, и дальше что?
0
0
0
Ответ Макс Фет
5
Пяти его детям?
0
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