Шамиль Лахиялов: «В Дагестане говорю, что у меня 5 детей, опуская глаза – в Москве или в Петербурге можно с гордостью число называть. Лет 20 назад такая семья большой не считалась»
Шамиль Лахиялов рассказал, какая семья считается большой в Дагестане.
– В прошлых интервью вы часто говорили, что у вас четверо детей, но хотите пять. Как сейчас дела с этим обстоят?
– Уже пять. Свою норму выполнил, так сказать. Равнялся на своего отца, который воспитывал пятерых детей в тяжелые времена. Потому я тоже очень хотел, чтобы у меня было как минимум столько же.
Когда у меня спрашивают, сколько у меня детей, особенно местные жители в Дагестане, то называю цифру пять, немного опуская глаза. В Москве или в Петербурге после такого вопроса можно раскрыть плечи и с гордостью назвать число.
– Здесь пять детей – это еще мало?
– В нынешних реалиях это норма. Но лет 20 назад семью с пятью детьми нельзя было назвать большой. Обычно было по семь, восемь, десять, – сказал бывший игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.
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Вот те на …