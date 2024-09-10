Шамиль Лахиялов: «В Дагестане говорю, что у меня 5 детей, опуская глаза – в Москве или в Петербурге можно с гордостью число называть. Лет 20 назад такая семья большой не считалась»

Шамиль Лахиялов рассказал, какая семья считается большой в Дагестане.

– В прошлых интервью вы часто говорили, что у вас четверо детей, но хотите пять. Как сейчас дела с этим обстоят?

– Уже пять. Свою норму выполнил, так сказать. Равнялся на своего отца, который воспитывал пятерых детей в тяжелые времена. Потому я тоже очень хотел, чтобы у меня было как минимум столько же.

Когда у меня спрашивают, сколько у меня детей, особенно местные жители в Дагестане, то называю цифру пять, немного опуская глаза. В Москве или в Петербурге после такого вопроса можно раскрыть плечи и с гордостью назвать число.

– Здесь пять детей – это еще мало?

– В нынешних реалиях это норма. Но лет 20 назад семью с пятью детьми нельзя было назвать большой. Обычно было по семь, восемь, десять, – сказал бывший игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лиги Б.

Шамиль Лахиялов: «Уехал из Москвы на Кавказ, боясь за нравственное воспитание детей. Не скажу, что я строгий, но часто замечаю, что они меня боятся – не знаю, почему»