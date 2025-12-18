«Что за вечер🔥❤️». Сафонов после финала Межконтинентального кубка.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов опубликовал пост после финала Межконтинентального кубка против «Фламенго », где он отразил четыре пенальти в послематчевой серии (1:1, 2:1 по пенальти).

В своем телеграм-канале россиянин выложил две фотографии. На первой он позирует с трофеем и наградой лучшему игроку матча, на второй – Сафонов в компании других вратарей «ПСЖ» Люка Шевалье и Ренато Марина , а также членов тренерского штаба.

«Что за вечер🔥❤️», – написал Сафонов.