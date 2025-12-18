  • Спортс
«Что за вечер🔥❤️». Сафонов выложил фото с Межконтинентальным кубком и наградой игроку матча в финале, а также кадр с вратарями «ПСЖ» – Шевалье и Марином

«Что за вечер🔥❤️». Сафонов после финала Межконтинентального кубка.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост после финала Межконтинентального кубка против «Фламенго», где он отразил четыре пенальти в послематчевой серии (1:1, 2:1 по пенальти).  

В своем телеграм-канале россиянин выложил две фотографии. На первой он позирует с трофеем и наградой лучшему игроку матча, на второй – Сафонов в компании других вратарей «ПСЖ» Люка Шевалье и Ренато Марина, а также членов тренерского штаба. 

«Что за вечер🔥❤️», – написал Сафонов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
