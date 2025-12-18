  • Спортс
  • Аль-Хелайфи о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это было великолепно, у нас два вратаря топ-уровня. «ПСЖ» начал год с завоевания трофея и заканчивает еще одним титулом»
9

Президент «ПСЖ» высказался о победе в Межконтинентальном кубке.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о победе клуба в Межконтинентальном кубке. 

Парижане выиграли турнир, обыграв «Фламенго» в финале (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь Матвей Сафонов сделал 4 сэйва в серии пенальти. 

«Мы начали год с завоевания трофея (Суперкубка Франции – Спортс’’) и завершаем его еще одним трофеем. Это великолепно.

Шесть титулов – это история для клуба, для Франции, для наших болельщиков, для Парижа. У нас отличная команда, великолепный тренер, спортивный консультант, персонал, лучшие болельщики… Мы действительно очень счастливы. Сегодня мы по-настоящему гордимся. Победа здесь, в Катаре, – это нечто особенное.

Сафонов? Это было великолепно. У нас два вратаря топ-уровня. Отразить четыре пенальти – это великолепно», – сказал Аль-Хелайфи. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
