Аль-Хелайфи о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это было великолепно, у нас два вратаря топ-уровня. «ПСЖ» начал год с завоевания трофея и заканчивает еще одним титулом»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о победе клуба в Межконтинентальном кубке.
Парижане выиграли турнир, обыграв «Фламенго» в финале (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь Матвей Сафонов сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«Мы начали год с завоевания трофея (Суперкубка Франции – Спортс’’) и завершаем его еще одним трофеем. Это великолепно.
Шесть титулов – это история для клуба, для Франции, для наших болельщиков, для Парижа. У нас отличная команда, великолепный тренер, спортивный консультант, персонал, лучшие болельщики… Мы действительно очень счастливы. Сегодня мы по-настоящему гордимся. Победа здесь, в Катаре, – это нечто особенное.
Сафонов? Это было великолепно. У нас два вратаря топ-уровня. Отразить четыре пенальти – это великолепно», – сказал Аль-Хелайфи.