Лахиялов о многоженстве: «Всевышний дал нам такое право, хочешь – пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии»

Шамиль Лахиялов рассказал о своем отношении к многоженству.

– Вы ранее выступали за многоженство, при этом у вас была одна жена. Это изменилось? Понимаю, что одной женщине тяжело родить пятерых детей.

– Нет. У меня все дети от одной супруги. Что касается многоженства, то это право, которое нам дал всевышний в нашей религии. Если какой-то мусульманин говорит, что многоженство – что-то запретное и якобы Средневековье, то я ему сочувствую. Тогда у него проблема в понимании религии.

Аллах дал нам такое право. Хочешь – пользуйся. Если не хочешь, то не говори, по крайней мере, что это запрещено, – сказал экс-игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лига Б.