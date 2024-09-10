Лахиялов о многоженстве: «Всевышний дал нам такое право, хочешь – пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б Шамиль Лахиялов Матч ТВ Легион-Динамо религия Футбол

Шамиль Лахиялов рассказал о своем отношении к многоженству.

– Вы ранее выступали за многоженство, при этом у вас была одна жена. Это изменилось? Понимаю, что одной женщине тяжело родить пятерых детей.

– Нет. У меня все дети от одной супруги. Что касается многоженства, то это право, которое нам дал всевышний в нашей религии. Если какой-то мусульманин говорит, что многоженство – что-то запретное и якобы Средневековье, то я ему сочувствую. Тогда у него проблема в понимании религии.

Аллах дал нам такое право. Хочешь – пользуйся. Если не хочешь, то не говори, по крайней мере, что это запрещено, – сказал экс-игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лига Б.

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69 комментариев
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Перспективная ветка.
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Средневековье - это понимание религии.
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Лахиялов об убийстве неверных: «Всевышний дал нам такое право, хочешь – пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии»
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+46
Это даже и не средневековье, а каменный век.
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+33
А ничего, что в РФ многожёнство уголовно наказуемо? Понятно, что в регионах СКФО на это де-факто часто кладут, но по крайней мере вот так открыто за нарушение законодательства РФ не агитируют.
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Вообще на тему традиционных ценностей вспоминается фото президента с детьми Кадырова от четырех разных жен
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Типичный исламистский дикарь. То, что у него есть айфон сути не меняет.
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Ответ valderoma
Это пропаганда чего?🤔
Шариата
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Это пропаганда чего?🤔
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+12
Проблема в понимании у Шамиля как раз
Многоженство было логичным в те времена, так как многие мужья умирали на войне(и в принципе от болезней), и т. к женщины оставались без кормильца - их брак позволял получить содержание, продолжить род + не сеять блуд (причём с обеих сторон, получается, узаконенные отношения предотвращали это)

Сейчас главные агитаторы многоженства, как правило лицемеры, которые больше из эго/похоти идут на это(ссылаясь на ислам, но игнорируя то, что в религии много обязательных условий (одинаковое кол-во времени, внимания, подарков и т. д давать всем женам, не оставлять в нужде и др)
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+12
Вера в бога — это не наличие каких-то особых знаний, а отсутствие элементарных.
+14
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+11
Пропагандой шариата попахивает, однако
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+10
Ответ valderoma
Так мы по шариату живём или по законам РФ?
Если отвечу, что думаю, меня по обоим этим законам можно будет судить)
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Ответ dodovtimurr
Это даже и не средневековье, а каменный век.
Это называется на букву Б и заканчивается на "лядство" .
+7
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Ответ Алексей Мишин
Средневековье - это понимание религии.
Там в Исламе ☪️ имеется запрещение насилия над мирными людьми в независимости от веры, то есть даже во время войн Ислам не разрешает убивать мирных людей, стариков, женщин, детей и так далее… Ну как бы нельзя, но тут мне вспомнился сразу навскидку свежий пример от 7.10.2023 из Израиля, но там видимо католики с баптистами были, хотя….😐
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Семейный кодекс: ну да, ну да, пошёл я...
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Ответ Гжель
самый перспективный комментарий
Самый перспективный ответ
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0
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Ответ Sterling31
Комментарий скрыт
И опять Европа))))
Убыль населения в РФ ставит новые рекорды.
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Ответ Кот под ногами майора
Шариата
Так мы по шариату живём или по законам РФ?
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0
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Ответ FeNs
Перспективная ветка.
самый перспективный комментарий
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Играет мелодия из "в мире животных"
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Пусть комментарии настоятся
+4
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Государственные законы превалируют над религиозными в светском государстве. РФ - светское государство. Хочешь жить по законам ислама - езжай в СА или его аналог.
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Право убивать кафиров тоже Аллах дал?
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Ответ valderoma
Так мы по шариату живём или по законам РФ?
Никто точного ответа не знает в нашей многоконфессиональной стране)
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Удобно мусульманские мужчины устроились в этом мире
+2
0
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Ответ Pertinax Gandi
А ничего, что в РФ многожёнство уголовно наказуемо? Понятно, что в регионах СКФО на это де-факто часто кладут, но по крайней мере вот так открыто за нарушение законодательства РФ не агитируют.
Ну ты не перегибай, это не ценники с призывами развешивать, так мелочевка.
Да и демографию надо улучшать, так что это ты тут призываешь к дестабилизации государства 😁
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Всё что вам угодно. Ваше право. Главное, чтоб это всё происходило не в наших городах, в остальном равнодушно.
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Он коран читал?
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Ответ T-72
Вот ты сейчас насмешил! Был такой великий математик и физик Леонардо Эйлер. Он как то написал короткий трактат « Спасение божественного откровения от нападок свободомыслящих», где утверждал, что «если в науке есть противоречия, никто не станет сразу отбрасывать науку, так же и с Писанием». И каких же элементарных знаний ему не хватило, которыми обладаешь ты?
Биологии?
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