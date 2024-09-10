Лахиялов о многоженстве: «Всевышний дал нам такое право, хочешь – пользуйся. Если мусульманин говорит, что это запрещено и якобы Средневековье, то у него проблема в понимании религии»
Шамиль Лахиялов рассказал о своем отношении к многоженству.
– Вы ранее выступали за многоженство, при этом у вас была одна жена. Это изменилось? Понимаю, что одной женщине тяжело родить пятерых детей.
– Нет. У меня все дети от одной супруги. Что касается многоженства, то это право, которое нам дал всевышний в нашей религии. Если какой-то мусульманин говорит, что многоженство – что-то запретное и якобы Средневековье, то я ему сочувствую. Тогда у него проблема в понимании религии.
Аллах дал нам такое право. Хочешь – пользуйся. Если не хочешь, то не говори, по крайней мере, что это запрещено, – сказал экс-игрок «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» из LEON Второй лига Б.
Многоженство было логичным в те времена, так как многие мужья умирали на войне(и в принципе от болезней), и т. к женщины оставались без кормильца - их брак позволял получить содержание, продолжить род + не сеять блуд (причём с обеих сторон, получается, узаконенные отношения предотвращали это)
Сейчас главные агитаторы многоженства, как правило лицемеры, которые больше из эго/похоти идут на это(ссылаясь на ислам, но игнорируя то, что в религии много обязательных условий (одинаковое кол-во времени, внимания, подарков и т. д давать всем женам, не оставлять в нужде и др)
Убыль населения в РФ ставит новые рекорды.
Да и демографию надо улучшать, так что это ты тут призываешь к дестабилизации государства 😁