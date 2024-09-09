Гурцкая о Кордобе и «Спартаке»: «Неадекватно покупать за 15 млн, если у форварда заканчивается контракт. Взять Джона сейчас – потратить 33 млн в сумме. Вина Амарала, что не нашел игрока»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович Жозе Моуринью премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Джон Кордоба Александр Соболев Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Тимур Гурцкая высказался о попытке «Спартака» подписать Джона Кордобу.

– «Краснодар» всегда позиционировал себя как клуб, не готовый отдавать основных игроков конкурентам, но при этом оказался готов продать Кордобу в «Спартак».

– У Кордобы через 10 месяцев кончается контракт, и он не будет его переподписывать. Со стороны «Спартака» неадекватно покупать нападающего за 15 миллионов, если у него скоро заканчивается контракт.

– Если подписывать Кордобу бесплатно следующим летом, сколько нужно выплатить агентских?

– 5 миллионов. Тогда можно давать зарплату в районе 3-4 млн.

Что значит купить сейчас Кордобу? Это выплатить 28 миллионов, потому что нужно ему дать контракт на три года. Плюс надо платить налог – 20%, то есть в сумме потратить 33 млн.

Не проще ли тогда купить за 20 миллионов футболиста, которому 22 года? Который сейчас получает тысяч 800, и заплатить ему 2-2,5 млн? Потом у тебя хотя бы есть возможность продать его за 10-15 млн.

– Ты уверен, что найдешь игрока хорошего качества? Кордоба – адаптированный футболист для РПЛ.

– А ты уверен, что 31-летний футболист, подписав контракт на три года, отработает эти бабки?

Что сейчас творится с президентом «Наполи», который в том году не продал Осимхена за 120 миллионов? Он ищет сук, на котором повеситься.

– «Спартак» продал Соболева в «Зенит» – им нужна большая покупка, чтобы показать амбиции.

– Я все время говорю о слабой работе спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала. В данной ситуации он в очередной раз показал себя абсолютным импотентом, потому что еще два месяца назад было понятно, что Соболев уйдет.

– «Спартак» подписал Виллиана Жозе.

– А три недели назад стало понятно, что Станкович не сильно доволен Виллианом Жозе.

Вопрос в другом: какую работу Амарал проделал бы при покупке Кордобы? Кордобу на внутреннем рынке может купить любой скаут из этой команды. Амарал в переговорах не участвует.

– Почему?

– Потому что Галицкий никогда не будет разговаривать с человеком ниже Малышева.

– Допустим, позиция «Краснодара» в том, что они будут общаться только с гендиректором. Какая здесь вина Амарала?

– Вина Амарала в том, что он не нашел игрока.

– Виллиан Жозе.

– Если он привел Жозе, тогда хорошая работа Амарала. Они за одно трансферное окно поняли, что это ошибка, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»

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22 комментария
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Вообще покупать 31-летнего нападающего с богатой историей травм это сомнительная история. Предлагать еиу 4 миллиона в год тоже очень странно. А платить 16 миллионов за год до окончания контракта - деньги на ветер.
То есть нет, если речь о форварде уровня Икарди , то это нормальные условия. Но Джон Кордоба не Икарди, в этом наверное вся проблема.
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Я так и не понял какие претензии к Амаралу?) у Спартака есть Угальде. Жозе форму наберёт. Есть пацаны с Молодёжки
+14
-3
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Тут все верно. Кордоба не стоит таких денег и таких заморочек
+3
0
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Гурцкая долго будет ныть? Баши у него "бегунок", и вообще все плохие кто его клиентов не покупает
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+2
Ответ Дядя ТУРА
Я так и не понял какие претензии к Амаралу?) у Спартака есть Угальде. Жозе форму наберёт. Есть пацаны с Молодёжки
Наверное претензия в том что был очень вероятен уход Соболева и нап его место нужно было искать игрока.
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Я так и не понял какие претензии к Амаралу?) у Спартака есть Угальде. Жозе форму наберёт. Есть пацаны с Молодёжки
Что-то Жозе не торопится её набирать. И какое отношение имеет Амарал к "парням с молодёжки"? Короче, пригрели какого-то очередного малолетнего "специалиста" непонятно зачем.
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Ответ Дядя ТУРА
Я так и не понял какие претензии к Амаралу?) у Спартака есть Угальде. Жозе форму наберёт. Есть пацаны с Молодёжки
Еще Николссон есть даже.
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Комментарий удален пользователем
Отказал Джон? Ну и ### с нём)
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Это просто амАрально
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Опять развести хотят наш великий супер супер клуб, хотя нам олдовым спартаковцам не привыкать.
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даку кнеш себе реально карьеру в топах заруинил своим поведением - сейчас мог бы спокойно в зените играть или в спартаке
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Кордоба нужен здесь и сейчас...важно его подписать именно летом, так как во главу нужно ставить результат, а не деньги...
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Ответ Slavnov
честно говоря,после того что он наскандировал на евро,не хочется видеть его в команде,хотя может и хороший игрок,я что матчи рубина видел,он мертвый был
Даже не в курсе на счет истории на Евро, хотя не в первый раз читаю про омерзительный поступок. Оцениваю его исключительно по игровым качествам. Сколько смотрел игры Рубина, он как раз мертвую команду и тащил, забивая больше половины моментов за игру. А у Рубина этих моментов не более 3-4 за игру бывает.
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Ответ Alex Goncharov_1116352426
Ты транс???🫢
Нет я же не Алекс Гончаров
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