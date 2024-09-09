Гурцкая о Кордобе и «Спартаке»: «Неадекватно покупать за 15 млн, если у форварда заканчивается контракт. Взять Джона сейчас – потратить 33 млн в сумме. Вина Амарала, что не нашел игрока»

Тимур Гурцкая высказался о попытке «Спартака» подписать Джона Кордобу.

– « » всегда позиционировал себя как клуб, не готовый отдавать основных игроков конкурентам, но при этом оказался готов продать Кордобу в «Спартак».

– У Кордобы через 10 месяцев кончается контракт, и он не будет его переподписывать. Со стороны «Спартака» неадекватно покупать нападающего за 15 миллионов, если у него скоро заканчивается контракт.

– Если подписывать Кордобу бесплатно следующим летом, сколько нужно выплатить агентских?

– 5 миллионов. Тогда можно давать зарплату в районе 3-4 млн.

Что значит купить сейчас Кордобу? Это выплатить 28 миллионов, потому что нужно ему дать контракт на три года. Плюс надо платить налог – 20%, то есть в сумме потратить 33 млн.

Не проще ли тогда купить за 20 миллионов футболиста, которому 22 года? Который сейчас получает тысяч 800, и заплатить ему 2-2,5 млн? Потом у тебя хотя бы есть возможность продать его за 10-15 млн.

– Ты уверен, что найдешь игрока хорошего качества? Кордоба – адаптированный футболист для РПЛ.

– А ты уверен, что 31-летний футболист, подписав контракт на три года, отработает эти бабки?

Что сейчас творится с президентом « », который в том году не продал за 120 миллионов? Он ищет сук, на котором повеситься.

– «Спартак» продал Соболева в « » – им нужна большая покупка, чтобы показать амбиции.

– Я все время говорю о слабой работе спортивного директора « » . В данной ситуации он в очередной раз показал себя абсолютным импотентом, потому что еще два месяца назад было понятно, что уйдет.

– «Спартак» подписал Виллиана Жозе.

– А три недели назад стало понятно, что не сильно доволен Виллианом Жозе.

Вопрос в другом: какую работу Амарал проделал бы при покупке Кордобы? Кордобу на внутреннем рынке может купить любой скаут из этой команды. Амарал в переговорах не участвует.

– Почему?

– Потому что никогда не будет разговаривать с человеком ниже Малышева.

– Допустим, позиция « » в том, что они будут общаться только с гендиректором. Какая здесь вина Амарала?

– Вина Амарала в том, что он не нашел игрока.

– Виллиан Жозе.

– Если он привел Жозе, тогда хорошая работа Амарала. Они за одно трансферное окно поняли, что это ошибка, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»

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