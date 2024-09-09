Гурцкая о Кордобе и «Спартаке»: «Неадекватно покупать за 15 млн, если у форварда заканчивается контракт. Взять Джона сейчас – потратить 33 млн в сумме. Вина Амарала, что не нашел игрока»
Тимур Гурцкая высказался о попытке «Спартака» подписать Джона Кордобу.
– «Краснодар» всегда позиционировал себя как клуб, не готовый отдавать основных игроков конкурентам, но при этом оказался готов продать Кордобу в «Спартак».
– У Кордобы через 10 месяцев кончается контракт, и он не будет его переподписывать. Со стороны «Спартака» неадекватно покупать нападающего за 15 миллионов, если у него скоро заканчивается контракт.
– Если подписывать Кордобу бесплатно следующим летом, сколько нужно выплатить агентских?
– 5 миллионов. Тогда можно давать зарплату в районе 3-4 млн.
Что значит купить сейчас Кордобу? Это выплатить 28 миллионов, потому что нужно ему дать контракт на три года. Плюс надо платить налог – 20%, то есть в сумме потратить 33 млн.
Не проще ли тогда купить за 20 миллионов футболиста, которому 22 года? Который сейчас получает тысяч 800, и заплатить ему 2-2,5 млн? Потом у тебя хотя бы есть возможность продать его за 10-15 млн.
– Ты уверен, что найдешь игрока хорошего качества? Кордоба – адаптированный футболист для РПЛ.
– А ты уверен, что 31-летний футболист, подписав контракт на три года, отработает эти бабки?
Что сейчас творится с президентом «Наполи», который в том году не продал Осимхена за 120 миллионов? Он ищет сук, на котором повеситься.
– «Спартак» продал Соболева в «Зенит» – им нужна большая покупка, чтобы показать амбиции.
– Я все время говорю о слабой работе спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала. В данной ситуации он в очередной раз показал себя абсолютным импотентом, потому что еще два месяца назад было понятно, что Соболев уйдет.
– «Спартак» подписал Виллиана Жозе.
– А три недели назад стало понятно, что Станкович не сильно доволен Виллианом Жозе.
Вопрос в другом: какую работу Амарал проделал бы при покупке Кордобы? Кордобу на внутреннем рынке может купить любой скаут из этой команды. Амарал в переговорах не участвует.
– Почему?
– Потому что Галицкий никогда не будет разговаривать с человеком ниже Малышева.
– Допустим, позиция «Краснодара» в том, что они будут общаться только с гендиректором. Какая здесь вина Амарала?
– Вина Амарала в том, что он не нашел игрока.
– Виллиан Жозе.
– Если он привел Жозе, тогда хорошая работа Амарала. Они за одно трансферное окно поняли, что это ошибка, – сказал футбольный агент в шоу «Это футбол, брат!»
Почему Кордоба (пока) не перешел в «Спартак»? Инсайды об эффекте домино в трансферах
То есть нет, если речь о форварде уровня Икарди , то это нормальные условия. Но Джон Кордоба не Икарди, в этом наверное вся проблема.