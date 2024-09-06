Почему Кордоба (пока) не перешел в «Спартак»? Инсайды об эффекте домино в трансферах

Рассказывает Дорский.

Клубный футбол сделал паузу на матчи сборных, но в РПЛ все равно жарко. В среду колумбийский журналист Пипе Сьерра сообщил о возможном переходе Джона Кордобы из «Краснодара» в «Спартак», тем же вечером информацию о переговорах подтвердили российские инсайдеры.

На следующий день Иван Карпов сообщил, что «Спартак» вышел из переговоров. Собеседники Спортса’’ подтверждают, что по состоянию на утро пятницы трансфер Кордобы очень маловероятен.

Александр Дорский рассказывает, что случилось.

Летом «Краснодар» отказался продавать Кордобу в «Зенит». Со «Спартаком» договорились быстро

В это трансферное окно Кордобу уже связывали с уходом из «Краснодара»: колумбийцем активно интересовался «Зенит». Тогда Иван Карпов заявлял, что «Зенит», получив отказ от «Краснодара», вышел на агента Кордобы – и это разозлило клуб. Собеседник Спортса’’ подтверждает эту информацию: «Кордоба – главный нападающий «Краснодара». Да, у него немаленькая зарплата, ему 31 год, но спада в игре пока не видно. Летом 2025-го у Кордобы заканчивается контракт – конечно, «Краснодар» хотел его продлить. Более того, клуб почти обо всем договорился с Джоном и его окружением. Появление «Зенита» сорвало эти планы».

Три источника Спортса’’ сходятся в размере зарплаты Кордобы – 3,5 миллиона евро в год с бонусами. По данным одного из источников, «Зенит» присматривался к Джону еще летом 2023-го, но тогда петербуржцев отпугнула возможная зарплата: «Очевидно, при обсуждении ухода Кордобы из «Краснодара» его представители просят еще больше [чем сейчас]».

«Спартак» вышел на «Краснодар» сразу после трансфера Александра Соболева в «Зенит» – и достаточно быстро договорился. Колумбийский журналист Сьерра говорил, что «Спартак» должен заплатить 16 млн евро – собеседники Спортса’’, близкие к обоим клубам, подтверждают сумму.

Зачем Кордоба «Спартаку»?

В этот сезон «Спартак» вошел с тремя нападающими: Манфредом Угальде, Виллианом Жозе, купленным у «Бетиса» (сумма трансфера – 2 млн евро по версии Transfermarkt), и Павлом Мелешиным, которого клуб вернул из аренды в минском «Динамо». Также из аренды в «Клермоне» приехал Шамар Николсон – «Спартак» все лето пытался его продать, но так и не нашел подходящих вариантов.

Николсон даже вышел на пять минут в матче с «Рубином» (1:0) в конце августа, а Виллиан Жозе тогда не попал в заявку, хотя не был травмирован. Главный тренер Деян Станкович так ответил на вопрос об отсутствии Виллиана Жозе: «Я бы начал разговор с футболистов, которые в стартовом составе. Это ребята, которые работали, заслужили это. Тренерские решения принимаются в зависимости от заслуг футболистов в течение этого периода».

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев был более откровенен: «Те, кто видел Виллиана Жозе в прошлом году, понимает, что это игрок достаточно высокого уровня. К сожалению, пока он не забил и не показал яркой игры. Честно, я разочарован, что он не показывает результата, на который мы рассчитывали. Надеюсь, что он все-таки покажет то, ради чего его приобретали».

По информации Спортса’’, к началу сентября у Виллиана Жозе нет проблем с лишним весом, но качество его игры по-прежнему не устраивает «Спартак». Клуб не планирует делать ставку на Николсона – на замену с «Рубином» его выпустили больше от безысходности. Сейчас «Спартак» рассматривает варианты аренды Николсона в зарубежный клуб. Скоро в Первую лигу в аренду уедет Мелешин.

«У «Спартака» вроде бы хватает нападающих, но Кордоба – топ, который сразу даст гарантированное качество. Плюс это статус: «Спартак» показывает, что он очень большой клуб, который способен забрать лучшего игрока конкурента», – считает собеседник Спортса’’.

Так почему Кордоба не перешел в «Спартак»?

В начале августа Иван Карпов писал, что Сергей Галицкий пригрозил Кордобе бегом по кругу в случае отказа от «полноценной игры» за «Краснодар» на фоне непродажи в «Зенит». Спортс’’ выяснил, что такой разговор действительно был.

Хотя месяц назад Кордоба выбрал игру за «Краснодар», было очевидно, что он готов уйти. «Я шокирован, что после того, как «Краснодар» фактически согласился продать Кордобу в «Спартак», трансфер застопорился», – говорит источник Спортса’’ из агентского бизнеса.

Все дело в зарплате, запрошенной стороной Кордобы у «Спартака». По информации «РБ Спорт», которую подтверждают собеседники Спортса’’, Кордоба запросил у «Спартака» 5 млн евро в год, тогда как самый высокооплачиваемый игрок «Спартака» Эсекиэль Барко зарабатывает 2,5 млн. Даже при вкладе Барко на старте сезона «Спартак» был готов платить Кордобе больше всех в команде и предложил ему 3 млн евро в год. То есть меньше, чем сейчас Кордобе платит «Краснодар».

Другой собеседник Спортса’’, близкий к агентскому бизнесу, тоже удивляется переговорам: «Не очень понятная ситуация. С одной стороны, на рынке все примерно понимают зарплату Кордобы в «Краснодаре», поэтому удивляет, что «Спартак» изначально давал меньше. С другой, Кордоба еще месяц назад был явно не против покинуть «Краснодар», а получив такую возможность, запросил космическую зарплату у потенциального работодателя».

«Краснодар» искал замену Кордобе или рассчитывал на Смолова и Мозеса Кобнана Дэвида?

Кордоба пропускал старт сезона – сначала из-за Кубка Америки, а затем из-за травмы, полученной в первой игре после возвращения в Россию. В атаке «Краснодара» выходили Федор Смолов и Мозес Кобнан Дэвид, также в системе клуба есть Александр Кокшаров, в последнее время испытывающий проблемы со здоровьем. «Краснодар» понимает, что заменить Кордобу внутренними ресурсами невозможно, поэтому оперативно вышел на рынок», – утверждает источник Спортса’’.

Клуб рассматривал несколько кандидатов на место Кордобы, но остановился на нападающем «Рубина» Мирлинде Даку, который в прошлом сезоне забил 10 голов, а в этом – уже 5.

В январе 2024-го я спрашивал Даку о возможности ухода в более статусный клуб. Тогда Мирлинд ожидал Евро: «Я остаюсь в «Рубине» до лета, а дальше – посмотрим. Если все будет в порядке, почему бы и не попробовать себя в топовом чемпионате?» Собеседники Спортса’’, близкие к Даку, рассказывают, что приоритетом албанца и правда был отъезд в топ-лигу, а не переход в «Зенит», «Краснодар» или московские клубы.

«Рубин» поверил в Даку, Рахимов его всегда поддерживал. Мирлинду действительно очень комфортно в Казани. Он амбициозен и понимает, что транзитом через «Зенит» или «Спартак» уехать в Европу будет труднее, чем напрямую из «Рубина», – считает один из источников.

На Евро Даку запомнился только нефутбольным скандалом , но и так «Рубин» получил один официальный запрос из топ-5 лиг – от «Кальяри». Итальянцы сначала предложили 3 млн евро, а затем – 5+3 бонусами. Даже улучшенное предложение не устроило «Рубин».

Источник Спортса’’, близкий к агентскому рынку, считает, что «Рубин» – единственный проигравший в возможной двухходовке «Спартака» и «Краснодара»: «Допустим, «Рубин» получит около 10 млн евро за Даку. Что с ними делать перед закрытием трансферного окна? Скорее всего, «Рубин» не сможет подписать игрока, который хоть сколько-нибудь сопоставим с Даку по уровню».

Собеседник, близкий к «Рубину», согласен с этой оценкой и уточняет настрой казанцев: «Деньги – не самоцель. «Рубин» не думал бы, только если бы за Даку дали 15 млн евро. Но все понимают, что это почти нереально даже для клуба, который нуждается в новом форварде в конце трансферного окна».

Пока «Рубин» близок к подписанию нападающего «Фрозиноне» Марвина Чуни. Изначально албанца рассматривали как дублера Даку, способного выйти и вторым нападающим по ходу матча, но этот план, возможно, придется пересмотреть. Во-первых, «Краснодар» всерьез нацелился на Даку, во-вторых, в четверг с окружением Даку разговаривал «Спартак». «Скорее всего, «Спартак» в ближайшее время станет более конкретен в разговорах по Даку, если Кордоба существенно не снизит требования по зарплате. «Спартак» точно не будет сильно двигаться, а возможно, вообще остановится на изначальных 3 млн евро», – говорит собеседник Спортса’’.

Может ли «Краснодар» купить Даку, не продав Кордобу? Два наших источника сошлись во мнении, что это маловероятно, но не нереально.

«Если Кордоба прямо сейчас не уйдет в «Спартак», «Краснодар» снова попытается договориться с Джоном о продлении контракта. Если это получится сделать до конца трансферного окна, вряд ли клуб решится еще и на покупку Даку. Если не получится, следующий этап переговоров о продлении Кордобы перенесут на осень», – говорит один из них.

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Трансферное окно в России закрывается 12 сентября.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Максим Богодвид