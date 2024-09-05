Зарема сделала фото с Осимхеном: «Нашла усиление для «Спартака». Пока Амарал хочет увести Кордобу у «Краснодара», я увела Виктора у «Галатасарая»
Зарема Салихова сфотографировалась с Виктором Осимхеном.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделилась фото с нападающим «Наполи», перешедшим в «Галатасарай» на правах аренды.
«Вот нашла усиление для «Спартака». Пока Томаш Амарал хочет увести Кордобу у «быков», я увела его у «Галатасарая», – сказала Салихова.
Фото: metaratings.ru
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«Галатасарай» арендовал Осимхена и заплатит ему 6 млн евро за сезон. У «Наполи» есть опция продления контракта до 2027 года
Чтобы не простаивать весь сезон пришлось перейти в Галатасарай в аренду.
Но «в цветах Зенита нет черного».