Зарема сделала фото с Осимхеном: «Нашла усиление для «Спартака». Пока Амарал хочет увести Кордобу у «Краснодара», я увела Виктора у «Галатасарая»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция Наполи Краснодар Джон Кордоба Виктор Осимхен ахахаха Зарема Салихова Томаш Амарал Футбол

Зарема Салихова сфотографировалась с Виктором Осимхеном.

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделилась фото с нападающим «Наполи», перешедшим в «Галатасарай» на правах аренды.

«Вот нашла усиление для «Спартака». Пока Томаш Амарал хочет увести Кордобу у «быков», я увела его у «Галатасарая», – сказала Салихова.

Фото: metaratings.ru

«Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился. Договоренности с форвардом пока нет (Пипе Сьерра)

«Галатасарай» арендовал Осимхена и заплатит ему 6 млн евро за сезон. У «Наполи» есть опция продления контракта до 2027 года

23 комментария
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Домой увела? Федун в командировке?
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Ответ Overkiller
Домой увела? Федун в командировке?
леонид будет смотреть)
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Ответ Overkiller
Домой увела? Федун в командировке?
Вот здесь часто не к месту употребляют слово куколд. Вот сейчас было бы к месту😃
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Ответ Красная стрела
Могли бы и правда взять. Если бы не отсутствие еврокубков.
Ну она и взяла, без еврокубков..
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На месте федуна я бы напрягся
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Федун в печали - сначала Спартак, теперь Зарема...
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Почему негр только один, и где диван?!
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Это Зарема на фото что ли? Она так помолодела что ли, в жизни бы не сказал, что она родила 5 детей. Красотка такая.
Так она же не в «Пятерочке» работает. Топ медицина топ фитнесс жизнь без стрессов.
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Ответ Young Anton
Я что-то пропустил а как он в сарае оказался? Он же топовый нап
Поругался с Наполи. Они вывели его из заявки на сезон. После этого отказался переходить в Челси.

Чтобы не простаивать весь сезон пришлось перейти в Галатасарай в аренду.
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Ответ Young Anton
Я что-то пропустил а как он в сарае оказался? Он же топовый нап
Зарема не дала. Вот он и от печали в сарай ушел))
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Самое смешное что Зенит мог бы попробовать подписать Осимхена вместо Соболева.

Но «в цветах Зенита нет черного».
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Это Зарема на фото что ли? Она так помолодела что ли, в жизни бы не сказал, что она родила 5 детей. Красотка такая.
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Медведь в кустах. jpg
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Сюжет понятен. Есть полное видео?
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Я что-то пропустил а как он в сарае оказался? Он же топовый нап
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Могли бы и правда взять. Если бы не отсутствие еврокубков.
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Странно, что никто из клубов рпл не подсуетился. Вряд ли его заманили матчами в ЛК, зарплату бы могли потянуть
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Экзотика
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🤦‍♂️
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