Зарема сделала фото с Осимхеном: «Нашла усиление для «Спартака». Пока Амарал хочет увести Кордобу у «Краснодара», я увела Виктора у «Галатасарая»

Зарема Салихова сфотографировалась с Виктором Осимхеном.

Супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна поделилась фото с нападающим «Наполи», перешедшим в «Галатасарай» на правах аренды.

«Вот нашла усиление для «Спартака». Пока Томаш хочет увести Кордобу у «быков», я увела его у « », – сказала .

Фото: metaratings.ru

«Спартак» предложил 16 млн евро за Кордобу, «Краснодар» согласился. Договоренности с форвардом пока нет (Пипе Сьерра)

«Галатасарай» арендовал Осимхена и заплатит ему 6 млн евро за сезон. У «Наполи» есть опция продления контракта до 2027 года