«Краснодар» направил «Рубину» запрос по Даку. Форварда рассматривали как замену Кордобе на случай его ухода (Metaratings)

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Джон Кордоба Мирлинд Даку Футбол

«Краснодар» начал работу над подписанием Мирлинда Даку.

По информации Metaratings, клуб направил запрос в «Рубин» по трансферу албанского форварда.

Сообщалось, что Даку рассматривается «Краснодаром» в качестве замену Джону Кордобе в случае ухода колумбийца. Впоследствии стало известно о срыве трансфера Кордобы в «Спартак», поскольку московский клуб не устроили запросы форварда и его агента по зарплате.

Даку играет за «Рубин» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел семь матчей в Мир РПЛ, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.

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5 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
Значит все таки Кордоба переходит в Спартак, хороший предвестник новостей. ... Такой танк Спартаку в атаке не помешает и он далеко не столб.... Кто бы говорил о примитивной игре на столба, как болельщик Зенита, взявший Соболева для этой роли...
Вы считаете что суммарно выкинуть более 35кк на 3 года за 31 летнего форварда это "не помешает" ? Вы в своём уме ?
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