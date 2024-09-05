«Краснодар» направил «Рубину» запрос по Даку. Форварда рассматривали как замену Кордобе на случай его ухода (Metaratings)

«Краснодар» начал работу над подписанием Мирлинда Даку.

По информации Metaratings, клуб направил запрос в «Рубин» по трансферу албанского форварда.

Сообщалось, что Даку рассматривается « » в качестве замену в случае ухода колумбийца. Впоследствии стало известно о срыве трансфера Кордобы в « », поскольку московский клуб не устроили запросы форварда и его агента по зарплате.

Даку играет за « » с июля прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел семь матчей в Мир , отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.