«Краснодар» направил «Рубину» запрос по Даку. Форварда рассматривали как замену Кордобе на случай его ухода (Metaratings)
«Краснодар» начал работу над подписанием Мирлинда Даку.
По информации Metaratings, клуб направил запрос в «Рубин» по трансферу албанского форварда.
Сообщалось, что Даку рассматривается «Краснодаром» в качестве замену Джону Кордобе в случае ухода колумбийца. Впоследствии стало известно о срыве трансфера Кордобы в «Спартак», поскольку московский клуб не устроили запросы форварда и его агента по зарплате.
Даку играет за «Рубин» с июля прошлого года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел семь матчей в Мир РПЛ, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.