Орлов о «Краснодаре»: «Кордоба – один из пяти лучших нападающих в Латинской Америке. Раз они хотят его продать, Мусаев не может управлять Джоном, думаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Джон Кордоба Мурад Мусаев Футбол

Геннадий Орлов оценил ситуацию вокруг «Краснодара» и Джона Кордобы.

Ранее появилась информация о возможном переходе форварда в «Спартак».

– Для Мусаева история с Кордобой – это очень серьезно. Кордоба – один из пяти лучших нападающих в Латинской Америке. Это очень серьезные вещи, когда игрок такой знаменитый.

Как с ним найти общий язык и все такое, понимаете? Даже вот появилась информация про «Спартак».

Думаю, Мусаев так делает, потому что он не может управлять Кордобой, раз они его хотят продать.

Но Кордоба же там просит другие деньги, зарплату повышенную, пять миллионов, как пишут. «Спартак» не хочет этого. Но это другой вопрос.

– Просто без Кордобы, мне кажется, они потеряют всякие шансы составить конкуренцию «Зениту».

– Да не только «Зениту». Смолов не заменит Кордобу.

Смолов – он такой системообразующий, он игрок, который будет на команду действовать, но он не умеет так забивать, как тот, – сказал комментатор Геннадий Орлов.

12 комментариев
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Смолов - системообразующий игрок?! Ну тогда Кордоба не в пятёрке, а в тройке, чивоуштам.
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Ответ Alina_77
Начнем по порядку, кто хочет продать Кордобу? После ответа на этот вопрос, слова Орлова не о чем)
Кордоба хочет продаться - так корректней, видимо
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Начнем по порядку, кто хочет продать Кордобу? После ответа на этот вопрос, слова Орлова не о чем)
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Ответ Alina_77
Начнем по порядку, кто хочет продать Кордобу? После ответа на этот вопрос, слова Орлова не о чем)
это пустой вопрос
как понять хочет продать? От цены зависит

это вопрос бизнеса, либо под его продлевать, либо надо сейчас продавать, но не за три копейки, и продлевать не на 5 лямов
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Смолов умеет забивать и забивал. Да, возраст своё берёт..
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Ответ Вячеслав Припузов
Насмешил Орлов конечно, хотя бы бы перечислил первые четыре, откуда ему знать футболистов Латинской Америки ...
Малком, Кассьера, Халк, Дриусси)
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