Орлов о «Краснодаре»: «Кордоба – один из пяти лучших нападающих в Латинской Америке. Раз они хотят его продать, Мусаев не может управлять Джоном, думаю»

Геннадий Орлов оценил ситуацию вокруг «Краснодара» и Джона Кордобы.

Ранее появилась информация о возможном переходе форварда в «Спартак».

– Для Мусаева история с Кордобой – это очень серьезно. Кордоба – один из пяти лучших нападающих в Латинской Америке. Это очень серьезные вещи, когда игрок такой знаменитый.

Как с ним найти общий язык и все такое, понимаете? Даже вот появилась информация про «Спартак».

Думаю, Мусаев так делает, потому что он не может управлять Кордобой, раз они его хотят продать.

Но Кордоба же там просит другие деньги, зарплату повышенную, пять миллионов, как пишут. «Спартак» не хочет этого. Но это другой вопрос.

– Просто без Кордобы, мне кажется, они потеряют всякие шансы составить конкуренцию «Зениту».

– Да не только «Зениту». Смолов не заменит Кордобу.

Смолов – он такой системообразующий, он игрок, который будет на команду действовать, но он не умеет так забивать, как тот, – сказал комментатор Геннадий Орлов.