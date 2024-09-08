Валерий Непомнящий: «Игра Глушенкова восхищает, но не уверен, что это надолго. Сможет ли он справиться с фанфарами вокруг него?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Валерий Непомнящий Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Валерий Непомнящий не исключает спада в игре Максима Глушенкова.

В воскресенье Глушенков был признан лучшим игроком июля и августа в Мир РПЛ. 

«Согласен с тем, что Глушенков получил награду лучшему игроку июля и августа в РПЛ. Очень ярко сыграл в пяти турах. Да, молодой Батраков тоже сверкал, но все‑таки не на таком уровне, как Максим.

Если стабильно проведет сезон, то его можно будет называть лучшим российским футболистом на данный момент. Сейчас его игра действительно удивляет и восхищает, но не уверен, что это надолго. Сможет ли он справиться с теми фанфарами, которые сейчас есть вокруг него? – сказал бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна.

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2 комментария
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