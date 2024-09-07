Нагорных об уходе Глушенкова: «Теперь все увидели, что в «Локо» раскрываются и другие футболисты. Система Галактионова позволяет игрокам развиваться»
В «Локомотиве» высказались о развитии молодых игроков.
«Перспектива борьбы между Максимом Глушенковым и Алексеем Батраковым? Мы ни с кем бороться не собираемся. Мы знаем, что у Максима очень высокий потенциал, но теперь все увидели, что в «Локомотиве» раскрываются и другие футболисты.
Та система, по которой работает клуб, как это создается [главным тренером Михаилом] Галактионовым, позволяет футболистам развиваться. Уверен, что и один будет добиваться новых успехов, и второй будет расти, выходить на топ-уровень чемпионата России», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
Глушенков и Батраков лидируют по системе «гол+пас» в текущем сезоне Мир РПЛ. Полузащитник «Зенита» забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу, на счету хавбека «Локомотива» 3 гола и 5 ассистов.