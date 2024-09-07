Нагорных об уходе Глушенкова: «Теперь все увидели, что в «Локо» раскрываются и другие футболисты. Система Галактионова позволяет игрокам развиваться»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Юрий Нагорных Михаил Галактионов ТАСС Максим Глушенков Алексей Батраков Футбол

В «Локомотиве» высказались о развитии молодых игроков.

«Перспектива борьбы между Максимом Глушенковым и Алексеем Батраковым? Мы ни с кем бороться не собираемся. Мы знаем, что у Максима очень высокий потенциал, но теперь все увидели, что в «Локомотиве» раскрываются и другие футболисты.

Та система, по которой работает клуб, как это создается [главным тренером Михаилом] Галактионовым, позволяет футболистам развиваться. Уверен, что и один будет добиваться новых успехов, и второй будет расти, выходить на топ-уровень чемпионата России», – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Глушенков и Батраков лидируют по системе «гол+пас» в текущем сезоне Мир РПЛ. Полузащитник «Зенита» забил 7 мячей и отдал 1 результативную передачу, на счету хавбека «Локомотива» 3 гола и 5 ассистов. 

7 комментариев
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Не ну если система работает, то только можно порадоваться. Что у нас что то начало работать после развала советской футбольной системы. Главное чтобы это опять не оказалось чьим то пиаром.
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Я бы выводы делал в конце сезона
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Система Галактионова!)
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Батраков - парень со стержнем и взрослыми мозгами, он в любых условиях будет расти и система Галактионова (что бы под ней не имелось в виду) здесь не при чем. Галактионова можно похвалить за то, что он даёт игровое время Батракову и за то, что команда хорошо готова физически
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Ответ Pertinax Gandi
Ну, как ни странно, Локо особо не потерял в качестве с уходом Глушенкова и Миранчука. Батраков раскрылся, Карпукас в составе закрепился. Теперь ещё Савикяна возьмут. Правда последний матч крупно слили, но может быть это случайный прокол, а не системный, посмотрим.
Батраков - раскрылся, Карпукас - бледная тень себя позапрошлого сезона. В качестве состава с уходом Глушенкова и Миранчука клуб, разумеется, потерял
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