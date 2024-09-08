Наумов о нежелании Миранчука переходить в «Зенит»: «Если человек хочет играть, а не полировать лавку, он отказывается. Семаку покупают бразильцев, наши в неравных условиях»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Николай Наумов Антон Миранчук Клаудиньо Вендел Максим Глушенков Александр Коваленко Футбол

Николай Наумов отреагировал на нежелание Антона Миранчука переходить в «Зенит».

Ранее появилась информация, что бывший хавбек «Локомотива» не рассматривает вариант переезда в Санкт-Петербург, несмотря на интерес «Зенита».

«Дело в том, что Миранчук мог бы согласиться на предложение «Зенита», но он прекрасно понимал, что там игровой практики у него возможно и не будет, как и у многих других русский футболистов в команде. Да, с деньгами проблем не было бы, может, титул бы выиграл. Как Коваленко: он стал чемпионом России, а он играл? 

Если человек хочет играть, а не полировать лавку, он отказывается от таких предложений, понимая, что при таких полузащитниках он в состав не попадет. Конечно, Семаку покупают дорогих бразильцев. В этом плане наши русские игроки в не совсем равных условиях. Русского можно и на лавку посадить, а вот Клаудиньо или Вендела – это уже проблема.

Поэтому для русских футболистов переход в «Зенит», за приятным исключением Глушенкова, с большой вероятностью будет неудачным. Можно десятка полтора назвать игроков, у которых не получилось в «Зените». Так что Миранчук не захотел рисковать», – сказал экс-президент «Локомотива».

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35 комментариев
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Сначала пусть научатся играть на уровне бразильских среднячков, а потом поглядим
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Чем ему рисковать?
Он Локомотиве был игроком замены!
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Мало того, что назвал Миранчука слабаком, так ещё и ситуацию вверх ногами перевернул. Спасибо лимиту - некоторые русские и прочие казахи зачастую оказываются на поле совсем не по спортивному принципу.
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На лавке Зенита сидят не только русские(Мантуан,Родригао,Артур...),а играют сильнейшие.Побоялся не выиграть конкуренцию, так аравил нее.
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Он вам не Бакаев ©
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Он уже.к сожелелению,на основу не то,что Зенита,а и Локо не тянул. Играл через раз,а то и два.
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какое вранье,зениту такой деревяха не нужен.
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Так он даже в Локо не основным уже был, конечно в Зените он бы лавку полировал.
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А какой смысл в зенит был переходить? Чтобы получить время игровое - ему из зенита пришлось бы в Сочи перейти. Он в Локо то толком уже не играл, а последние полгода вообще в футбол не играл.
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Почему игрок ротации Локомотива должен быть основным в Зените ? И кто Виноват , что Вендел после пляжа и без предсезонки выходит на поле и делает разницу в отличии от того же Миранчука ? И почему после всего этого Семак должен сажать на лавку того же Вендела ? У господина Наумова каша в голове , а он еще и управленец …. Лучше бы молчал
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Успехов АНТОНУ в ШВЕЙЦАРИИ.
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Ответ Ковид 07.10.52
У Глушенкова лавка еще впереди, плохой знак, что такую нелепую травму получил.
Самый плохой знак, это когда люди не знают, что такое контрацептивы.
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Сколько раз уже Миранчук говорил, что не рассматривает российские клубы. И ЦСКА об этом говорили, и он сам, и агент. Но его продолжают сватать в Зенит и обвинять агента, что до сих пор не нашел клуба в России.
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Ответ Ковид 07.10.52
От зеркала отойдите.
бредишь?
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сначала пусть научатся играть на уровне бразильских среднячков, а потом поглядим
На позиции Миранчука у Зенита отличные игроки, которые делают разницу.
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Ответ Фантом
С одной стороны, тут никакого риска не было - Миранчук и в "Локомотиве" был игроком запаса, в "Зените" он ни на что другое заведомо не претендовал бы. С другой - это очередное последствие лимита. Не было бы его - Миранчуком бы интересовались клубы уровня условного "Акрона" и предлагали бы соответствующую зарплату, да и в "Локомотиве" его бы давно не было. А так...
Довыеживались он и Шпинев. Теперь не знают как из этой жопы выбраться. Вот и вбрасываются варианты один круче другого. На самом деле - пустышку тянут
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Ответ Ковид 07.10.52
У Глушенкова лавка еще впереди, плохой знак, что такую нелепую травму получил.
бухаешь?
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Ответ Гаврила Подгоренский
бухаешь?
От зеркала отойдите.
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Ответ Виктор
Самый плохой знак, это когда люди не знают, что такое контрацептивы.
Страдаете от брака по залету?
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Трансферы Локо при Наумове: Ибричич, Да Коста, Кайседо, Обина, Павлюченко, Чорлука, Денисов, Зиглер, Сапатер...Трансферы из Ювентуса, Интера, Вест Хема, Тоттенхэма, Спортинга...Кто бы говорил, про равные условия
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Не, ну к Миранчуку вопросов нет.
Не хочет переходить, да и бог с ним)
Хороший игрок - факт.
Будет ли в старте Зенита? Вопрос...
Виноваты ли в этом Бразильцы? Нет.

Просто соответствуй уровню - будешь играть.
Есть желание вырасти и уверенность в своих силах? Добро пожаловать в Зенит и конкуренцию.

Все просто как два пальца об площадь Александра Невского.
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Да блин, в Бешикташ бы перешёл и не ныл
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А он в футбол играть не пробовал, звехдун?
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Неравные условия? Выходи, доказывай игрой, занимай место. В сём неравенство то?
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Нормальный здравомыслящий русский футболист, если он не Глушенков, то никогда не пойдёт в зенит!!
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С одной стороны, тут никакого риска не было - Миранчук и в "Локомотиве" был игроком запаса, в "Зените" он ни на что другое заведомо не претендовал бы.

С другой - это очередное последствие лимита. Не было бы его - Миранчуком бы интересовались клубы уровня условного "Акрона" и предлагали бы соответствующую зарплату, да и в "Локомотиве" его бы давно не было. А так...
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Колян знает тропинки волшебных полян. Четко сказал.
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