Наумов о нежелании Миранчука переходить в «Зенит»: «Если человек хочет играть, а не полировать лавку, он отказывается. Семаку покупают бразильцев, наши в неравных условиях»

Николай Наумов отреагировал на нежелание Антона Миранчука переходить в «Зенит».

Ранее появилась информация, что бывший хавбек «Локомотива» не рассматривает вариант переезда в Санкт-Петербург, несмотря на интерес «Зенита».

«Дело в том, что Миранчук мог бы согласиться на предложение «Зенита», но он прекрасно понимал, что там игровой практики у него возможно и не будет, как и у многих других русский футболистов в команде. Да, с деньгами проблем не было бы, может, титул бы выиграл. Как Коваленко: он стал чемпионом России, а он играл?

Если человек хочет играть, а не полировать лавку, он отказывается от таких предложений, понимая, что при таких полузащитниках он в состав не попадет. Конечно, Семаку покупают дорогих бразильцев. В этом плане наши русские игроки в не совсем равных условиях. Русского можно и на лавку посадить, а вот Клаудиньо или Вендела – это уже проблема.

Поэтому для русских футболистов переход в «Зенит», за приятным исключением Глушенкова, с большой вероятностью будет неудачным. Можно десятка полтора назвать игроков, у которых не получилось в «Зените». Так что Миранчук не захотел рисковать», – сказал экс-президент «Локомотива».