Семак о травме Глушенкова: «Пока сроков нет, зависит от того, как быстро пройдет реабилитация. На сегодня Максим не готов, любой контакт может навредить»
Сергей Семак не назвал точные сроки восстановления Максима Глушенкова.
Хавбек Зенита получил травму в матче пятого тура Мир РПЛ с «Химками» (1:1). У игрока диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением.
– Есть ли примерные сроки возвращения Глушенкова в общую группу?
– Пока сроков нет. Это зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодня Максим, конечно, не готов.
Он может проводить практически любую индивидуальную работу, но что касается занятий в группе, то любой контакт может только повредить, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.