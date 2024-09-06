Семак о травме Глушенкова: «Пока сроков нет, зависит от того, как быстро пройдет реабилитация. На сегодня Максим не готов, любой контакт может навредить»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Матч ТВ Максим Глушенков Здоровье Футбол

Сергей Семак не назвал точные сроки восстановления Максима Глушенкова.

Хавбек Зенита получил травму в матче пятого тура Мир РПЛ с «Химками» (1:1). У игрока диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением.

– Есть ли примерные сроки возвращения Глушенкова в общую группу?

– Пока сроков нет. Это зависит от того, насколько быстро будет проходить процесс реабилитации. На сегодня Максим, конечно, не готов.

Он может проводить практически любую индивидуальную работу, но что касается занятий в группе, то любой контакт может только повредить, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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3 комментария
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Ждём с ЦСКА!
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Надо ему перчатку как у Таноса))
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Раньше октября ждать не стоит, рецидивы крайне опасны - торопиться не надо.
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