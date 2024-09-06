Бергвейн о критике Кумана за переход в Саудовскую Аравию: «Больше не хочу играть за него. Как он может говорить такое, не обсудив со мной?»
Стевен Бергвейн прокомментировал критику со стороны Роналда Кумана.
Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что футболист перешел в чемпионат Саудовской Аравии.
Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава футболиста в сборной закрыта.
«Я больше не хочу играть за Роналда Кумана. Не буду играть за человека, который преподносит меня в прессе так, как это сделал он.
Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?» – сказал Стевен Бергвейн, перешедший из «Аякса» в «Аль-Иттихад».
Что сильный чемпионат и так далее?))))