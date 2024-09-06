Бергвейн о критике Кумана за переход в Саудовскую Аравию: «Больше не хочу играть за него. Как он может говорить такое, не обсудив со мной?»

Теги высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу Аякс Роналд Куман высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Стевен Бергвейн Футбол

Стевен Бергвейн прокомментировал критику со стороны Роналда Кумана.

Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что футболист перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава футболиста в сборной закрыта.

«Я больше не хочу играть за Роналда Кумана. Не буду играть за человека, который преподносит меня в прессе так, как это сделал он.

Он мог бы позвонить мне, выслушать мою версию. Как он может говорить такие вещи, не поговорив со мной?» – сказал Стевен Бергвейн, перешедший из «Аякса» в «Аль-Иттихад».

26 комментариев
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Странное заявление Кумана - игрок сам выбирает, где будет играть, и если в Саудовской Аравии ему предложили хорошие условия, почему он не может их принять. Вызывают в сборную тех футболистов, кто отлично играет прямо сейчас
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Ответ Moscwow
Ну так с другой стороны тренер сам выбирает кого вызывать в сборную, а в данном случае Куман тренер этой сборной
То есть Куман выбирает не лучших, а тех кто играет в правильных чемпионатах?
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+16
Просто Куману не нужно было публично это озвучивать, лучше поговорить лично и все ! Или вообще просто ничего не говорить, а вызвать тех кого хочет он сам ! А тут получилось Куман сам создал себе конфликт !
+12
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Фиг с Куманом, вон Канте играет всё ещё и Дешаму не помешал
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Я полностью согласен , здесь по сути игрок выбирает деньги , а не спорт и развитие . Этим поступком возможно Куман покажет другим молодым игрокам ,что если их приоритет бабки, то пусть остаются в пустыни. Где тот же супер молодой Вейга из Селты , который говорил , что лига не повлияет на сборную Испании.
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Ответ Moscwow
Куман не обязан следить за пустынными турнирами, лучшие там не играют
Он уже вызывал вейналдума из сауд.аравии
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Бергвейн толстый мешок.это было понятно еще до перехода в тоттенхэм. Кроме арабов никому не пригодился. Куман прав. Если игрок в расцвете уезжает в пустыню за деньгами и комфортом, он уже не боец и на него не рассчитывают.
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Я думала ты за Нидерланды играешь, а ты за Кумандию)
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И какая же версия была бы у игрока?)))
Что сильный чемпионат и так далее?))))
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Спасибо от всех болельщиков некогда великой сборной!
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а какая у него версия интересно?)
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Ответ Владимир Самсонов
То есть Куман выбирает не лучших, а тех кто играет в правильных чемпионатах?
Куман не обязан следить за пустынными турнирами, лучшие там не играют
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Ответ sauchideq
Он уже вызывал вейналдума из сауд.аравии
Вейналдум опытный футболист, с почти 100 матчей за сборную и всю карьеру отыгравший в Европе
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Ответ Насир
Фиг с Куманом, вон Канте играет всё ещё и Дешаму не помешал
Куман специально уточнил, что дело именно в том, что уехал в расцвете сил на бабло, канте ушел уже на закате карьеры, когда много чего повыигрывал, у Кумана именно к таким как Канте нет претензий
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Ответ Насир
Фиг с Куманом, вон Канте играет всё ещё и Дешаму не помешал
Лапорт тоже на евро отлично сыграл
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