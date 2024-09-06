Куман о реакции Бергвейна на его слова: «Я говорил о спортивных амбициях и не думаю, что сказал что-то лишнее. Если бы я считал иначе, это было бы неправдоподобно»

Теги высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу Аякс Роналд Куман Стевен Бергвейн Футбол

Роналд Куман прокомментировал реакцию Стевена Бергвейна на его критику.

Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что 26-летний футболист перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава футболиста в сборной закрыта.

Бергвейн ответил тренеру: «Больше не хочу играть за него. Как он может говорить такое, не обсудив со мной?»

«Не хочу говорить об этом, меня это совершенно не касается. Я говорил о спортивных амбициях и не думаю, что сказал что-то лишнее.

Если бы я сказал, что считаю такой шаг спортивным, это было бы неправдоподобно. Давайте не будем раздувать их мухи слона. Я сказал то, что поддерживаю», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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