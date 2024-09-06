Куман о реакции Бергвейна на его слова: «Я говорил о спортивных амбициях и не думаю, что сказал что-то лишнее. Если бы я считал иначе, это было бы неправдоподобно»

Роналд Куман прокомментировал реакцию Стевена Бергвейна на его критику.

Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что 26-летний футболист перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава футболиста в сборной закрыта.

Бергвейн ответил тренеру: «Больше не хочу играть за него. Как он может говорить такое, не обсудив со мной?»

«Не хочу говорить об этом, меня это совершенно не касается. Я говорил о спортивных амбициях и не думаю, что сказал что-то лишнее.

Если бы я сказал, что считаю такой шаг спортивным, это было бы неправдоподобно. Давайте не будем раздувать их мухи слона. Я сказал то, что поддерживаю», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.