Бергвейн о переходе в Саудовскую Аравию: «Я выиграю в финансовом плане, не буду врать. В спортивном плане это тоже интересно – буду играть с Бензема, Канте»

Стевен Бергвейн объяснил решение перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

«Аякс» продал 26-летнего футболиста в « » за более чем 21 миллион евро.

«Конечно, я значительно выиграю в финансовом плане, не буду врать.

Но и в спортивном плане это тоже интересно. Я буду играть с Бензема, Канте, Фабиньо, Диаби, Перейрой. Я рад стать их товарищем по команде!» – сказал Стевен Бергвейн.

«Для него сборная закрыта». Куман и Бергвейн ругаются из-за трансфера в Саудовскую Аравию