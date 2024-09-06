Бергвейн о переходе в Саудовскую Аравию: «Я выиграю в финансовом плане, не буду врать. В спортивном плане это тоже интересно – буду играть с Бензема, Канте»
Стевен Бергвейн объяснил решение перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
«Аякс» продал 26-летнего футболиста в «Аль-Иттихад» за более чем 21 миллион евро.
«Конечно, я значительно выиграю в финансовом плане, не буду врать.
Но и в спортивном плане это тоже интересно. Я буду играть с Бензема, Канте, Фабиньо, Диаби, Перейрой. Я рад стать их товарищем по команде!» – сказал Стевен Бергвейн.
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