Бергвейн о переходе в Саудовскую Аравию: «Я выиграю в финансовом плане, не буду врать. В спортивном плане это тоже интересно – буду играть с Бензема, Канте»

Теги Карим Бензема высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу высшая лига Саудовская Аравия Данилу Перейра Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Стевен Бергвейн Нголо Канте Мусса Диаби Футбол

Стевен Бергвейн объяснил решение перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

«Аякс» продал 26-летнего футболиста в «Аль-Иттихад» за более чем 21 миллион евро.

«Конечно, я значительно выиграю в финансовом плане, не буду врать.

Но и в спортивном плане это тоже интересно. Я буду играть с Бензема, Канте, Фабиньо, Диаби, Перейрой. Я рад стать их товарищем по команде!» – сказал Стевен Бергвейн.

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2 комментария
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