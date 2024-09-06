«Для него сборная закрыта». Куман и Бергвейн ругаются из-за трансфера в Саудовскую Аравию

Первые последствия переезда Стевена Бергвейна в чемпионат Саудовской Аравии получились скандальными. Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман публично заявил, что теперь не будет вызывать игрока.

Бергвейн вступил в перепалку.

«В 26 лет должны быть спортивные амбиции, а не финансовые». Разнос от Кумана

В начале сентября «Аякс» продал Бергвейна в «Аль-Иттихад» за 21 миллион евро, хотя два года назад амстердамцы заплатили за него «Тоттенхэму» на 10 млн больше.

Саудовцы скорректировали стратегию: теперь сильно не переплачивают и концентрируются на более молодых игроках.

Но Куману очень не понравилось, что Стевен уехал из Европы так рано. «Он отправился в Саудовскую Аравию в 26 лет. Очевидно, что это не имеет ничего общего со спортивными амбициями. Его глава в сборной Нидерландов закрыта . Он, наверное, знает, что я это скажу.

Когда тебе 26 лет, должны быть спортивные амбиции, а не финансовые . Эти решения принимают футболисты. Я не был в такой же ситуации, потому что мог перейти в «Барселону». Стевен мог остаться в «Аяксе» – разве это плохо?

Да, нужно уважать это решение, но я бы лично не согласился на такой переход».

«Я больше не хочу играть в сборной Кумана. В СА конкуренция выше, чем в Эредивизи». Ответ Бергвейна

Бергвейн, у которого 35 матчей и восемь голов в сборной, подробно ответил Куману через De Telegraaf.

«Если бы он был настоящим тренером сборной, он бы сначала позвонил мне. Мне пришлось услышать это по телевизору , – возмутился полузащитник. – Я пережил много замечательных моментов с этим тренером, и я разочарован им.

Он говорит, что это не спортивный шаг, бла-бла-бла. Я могу заверить его, что конкуренция в Саудовской Аравии выше, чем в Нидерландах. Посмотрите, какие футболисты там играют. В предсезонке «Аль-Иттихад» обыграл «Интер» (2:0, дубль у 25-летнего новичка Муссы Диаби). Выходит, кто-то должен покинуть Эредивизи, чтобы продолжить развитие, а мне нужно остаться? Тренер сборной очень хорошо знает, что конкуренция в Саудовской Аравии на отличном уровне».

Бергвейн заявил, что и сам теперь не хочет играть под руководством Кумана: «Я всегда считал за честь играть за сборную. Но под руководством этого тренера я больше не хочу этого . Не хочу иметь дел с кем-то, кто намеренно изображает меня таким в медиа. Но кто знает, может, в будущем придет новый тренер. Я никогда не закрою дверь в сборную».

«Если он продолжит в том же духе, то растеряет весь авторитет». Бергвейн о публичной критике от Кумана

Куман всегда высказывается о футболистах прямо. На той же пресс-конференции он похвалил Райана Гравенберха за прогресс в последних матчах за «Ливерпуль», при этом тут же указал на его недостаток: «Я считал, что ему не хватает концентрации и усердия. Это то, что он должен был улучшить, и теперь кажется, что он наконец понял, что от него требуется».

Бергвейну не нравится, что Куман позволяет себе публично критиковать игроков: «До этого он высказался о Бробби (нападающий «Аякса» Брайан Бробби – Спортс’‘). Это мнение также было неприятным, и позже он признал, что оно было бесполезным. Нельзя так обращаться со своими игроками. Если он продолжит в том же духе, то потеряет весь авторитет».

По Бробби тренер проехался прошлой осенью: «Я просматривал его и пришел к выводу, что он принимает неправильные решения на поле. Спрашиваю себя: что он делает в клубе? Ушел в «Лейпциг», не играл, вернулся... У меня ощущение, что Бробби не тренируется, не прогрессирует».

Кумана обвиняли в публичной критике игроков и в «Барселоне». А Луис Суарес остался недоволен, что с ним тренер расстался после минутного разговора по телефону.

«Он отправлял меня тренироваться на дальние поля, обращался со мной, как с 15-летним, – рассказывал уругваец. – Мне было обидно и больно, я бесился. Я уезжал домой в слезах из-за такого неуважения. Хотя я уважал Кумана. И тренировался ответственно, как профессионал».

Когда Суарес вскоре забил «Барсе», то показал в кадр телефонную трубку.

На Евро этим летом приехало 14 игроков из СА. Среди них и голландец Вейналдум

На Евро-2024 вызвали сразу 26 футболистов не из Европы – и больше половины из них (14) представляли клубы Саудовской Аравии.

На топовом уровне турнир провел новый одноклубник Бергвейна – Нголо Канте из «Аль-Иттихада». В чемпионской Испании шесть матчей, в том числе 120 минут в четвертьфинале против Германии, отыграл Эмерик Лапорт из «Аль-Насра». И даже Куман позвал Джорджиньо Вейналдума из «Аль-Иттифака».

Впрочем, всем им 30 лет и больше, а претензия тренера состояла именно в возрасте . Канте может себе позволить играть в менее интенсивном чемпионате, чтобы подойти к Евро здоровым и не вымотавшимся. А от молодых игроков, похоже, Куман ждет развития только в топовых лигах.

Однако не все тренеры больших сборных согласны с такой позицией. Например, португальцы позвали на Евро 27-летнего Рубена Невеша из «Аль-Хилаля».

У Бергвейна такого шанса не будет даже при отличной игре.

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Фото: instagram.com/ittihadclub.sa ; IMAGO/www.imago-images.de, Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press ; East News /Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP