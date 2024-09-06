Генсек РФС против лимита: «Футболист должен играть, только если он конкурентоспособен. Искусственные ограничения не нужны, если мы строим высококлассный коммерческий продукт»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Первая лига Динамо Москва Максим Митрофанов Краснодар лимит на легионеров Алексей Батраков Футбол

Генсек РФС выступил против лимита на легионеров в российском футболе.

– Стоит ли в РПЛ вводить обязательное условие вносить в заявку в стартовый состав или просто в заявку на игру определенное количество молодых игроков? Футболистов в возрасте до 20-23 лет, например. Пойдет ли такая гарантия игрового времени на пользу?

– Лично я против лимитных ограничений, особенно в основном составе, особенно на поле, особенно для клубов РПЛ. Я не поддерживаю эти ограничения и в Первой лиге тоже.

Все зависит от того, что мы хотим от каждого уровня соревнований. Если мы говорим о том, что РПЛ – это лицо нашего футбола, а это и спортивный, и коммерческий продукт, то искусственных ограничений для главных тренеров должно быть как можно меньше. Футболист должен играть на поле, только если он достоин этого и конкурентоспособен.

– Такие воспитанники ЮФЛ и Молодежной лиги, как Батраков в «Локомотиве» и теперь уже и в сборной России, показывают, что даже при нынешнем лимите на легионеров можно спокойно пробиваться в основной состав?

– Абсолютно. Кому-то кажется, что текущая система лимита на легионеров позволяет держать в команде достаточно большое количество иностранцев, до 13 человек. Но не надо забывать о том, что в клубах должно быть не менее 12 доморощенных игроков.

И этим инструментом в перспективе мы будем управлять и мотивировать клубы к тому, чтобы они развивали собственных игроков и собственную систему подготовки. Тем самым они будут увеличивать в заявке количество доморощенных игроков, подготовленных самим клубом, будут улучшать работу своих школ и академий.

– В Первой лиге обязательно всегда на поле должен играть как минимум один футболист в возрасте до 23 лет.

– Есть те, кто считают, что это правильно. Часть игроков, прошедших через эту систему, оказалась на ведущих ролях в клубах РПЛ.

Но повторюсь, что мы считаем, что такие искусственные ограничения нам не нужны, если мы хотим строить, в том числе, высококлассный коммерческий продукт. Вот в стимулировании работы своих академий за счет инструмента доморощенных футболистов есть гораздо больше перспективы, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

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29 комментариев
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самое забавное, что несколько лет назад на спортсе все в один голос требовали чуть ли не полной отмены лимита.
теперь все внезапно стали мериться россиянами и рассказывать, что зенит плохой потому что играет в основном иностранцами))
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Засекаем, через сколько он станет генсеком с приставкой "экс"
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Если в клубе 13 легионеров плюс ещё гражданство получили,игроки их СНГ то получается молодому повезёт если тренер рискнёт.Локо распродал своих легов дал Галактионов шанс молодым.Высококлассный коммерческий продукт не приносящий прибыль.Всё просто слова...
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Вот читаю сторонников лимита и у меня к ним вопрос - соберите команду из россиян уровень которых будет равен уровню бразильцев в Зените ! 24 человека только надо для одной команды а из у нас сколько? Будет столько россиян? Лимита куча лет , а результата нет - причина проста - а ща чем рвать жилы если ты паспортист и место тебе найдется если нема условном Рубине так в условном Пари НН
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Вопросов нет если ваш продукт финансово рентабелен, а у вас глубоко, глубоко дотационный продукт, вы зарабатываете от силы 10-15 % от средств на которые существуете, пора спустить вас на землю, и избавиться от иллюзий что вы имеете высококлассный коммерческий продукт
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Все то у вас коммерческий продукт. Образование тоже сделаликоммерческим продуктом. Что выаышло? Дышло..
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Верно: искусственный лимит не на пользу. Жирков и некоторые другие при отсутствии лимита выросли и окрепли, пробились, став лучше легионеров-конкурентов....
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Ответ Пользователь_3322297
Смело, адекватно....
Он пускает просто пыль в глаза!
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Ответ Ростовский
Пока у западных стран не прекратится вражеская политика по отношении к России, буду их так и называть.
А вы когда,и где были последний раз заграницей ? Или по тв и в ТГ судите ?
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Ответ Ростовский
Пока у западных стран не прекратится вражеская политика по отношении к России, буду их так и называть.
да-да, здорово, держи в курсе. только к чему это? где ты увидел в новости или в комментарии хоть что-то, к этому относящееся?
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Ответ bellyashe
тебе прям обязательно нужно всюду вплести мантру про врагов и прочее, я смотрю.
Пока у западных стран не прекратится вражеская политика по отношении к России, буду их так и называть.
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Ответ sled
Помнишь того специалиста, который тебя на память должен проверить!? https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/891786/
дружочек, что ты мне доказываешь? с каким тезисом из первоначального коммента споришь?) из-за какой зенитовской политики мы вылетели? какие пять рублей? именно из-за этого потока бреда последовал мой вопрос.
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Ответ Ростовский
Да все радуются что лимит нормальным стал, мягкий. Осталось вернуться в еврокубки и с таким хорошим лимитом разгромить команды из вражеских стран.
тебе прям обязательно нужно всюду вплести мантру про врагов и прочее, я смотрю.
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Ответ bellyashe
давно у специалиста проверялись?
Помнишь того специалиста, который тебя на память должен проверить!? https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/891786/
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Ответ sled
Комментарий удален модератором
давно у специалиста проверялись?
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Ответ bellyashe
самое забавное, что несколько лет назад на спортсе все в один голос требовали чуть ли не полной отмены лимита. теперь все внезапно стали мериться россиянами и рассказывать, что зенит плохой потому что играет в основном иностранцами))
Комментарий удален модератором
Ответ MCMLIX
Так отмена лимита как раз позволит существенно снизить расходы, ибо зарплаты именно российских буратин сильно завышены.
Которые потом приостанавливают контракты и уезжают((
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Ответ sergey2022
Вопросов нет если ваш продукт финансово рентабелен, а у вас глубоко, глубоко дотационный продукт, вы зарабатываете от силы 10-15 % от средств на которые существуете, пора спустить вас на землю, и избавиться от иллюзий что вы имеете высококлассный коммерческий продукт
Так отмена лимита как раз позволит существенно снизить расходы, ибо зарплаты именно российских буратин сильно завышены.
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Ответ Pavel Tyazhev
Засекаем, через сколько он станет генсеком с приставкой "экс"
Почему? Он сейчас ноет, в рамках звенита
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Ответ Pavel Tyazhev
Засекаем, через сколько он станет генсеком с приставкой "экс"
Этот!!?? Этот не станет!!
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Ура! И до верхов дошло
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Он же газпромовский, у Зенита проблемы с молодёжью?
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А зачем вы дедушку напугали победами в Олимпиаде, куда вас всё ровно не позовут?
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