Генсек РФС против лимита: «Футболист должен играть, только если он конкурентоспособен. Искусственные ограничения не нужны, если мы строим высококлассный коммерческий продукт»

Генсек РФС выступил против лимита на легионеров в российском футболе.

– Стоит ли в РПЛ вводить обязательное условие вносить в заявку в стартовый состав или просто в заявку на игру определенное количество молодых игроков? Футболистов в возрасте до 20-23 лет, например. Пойдет ли такая гарантия игрового времени на пользу?

– Лично я против лимитных ограничений, особенно в основном составе, особенно на поле, особенно для клубов РПЛ. Я не поддерживаю эти ограничения и в Первой лиге тоже.

Все зависит от того, что мы хотим от каждого уровня соревнований. Если мы говорим о том, что РПЛ – это лицо нашего футбола, а это и спортивный, и коммерческий продукт, то искусственных ограничений для главных тренеров должно быть как можно меньше. Футболист должен играть на поле, только если он достоин этого и конкурентоспособен.

– Такие воспитанники ЮФЛ и Молодежной лиги, как в « » и теперь уже и в сборной России, показывают, что даже при нынешнем лимите на легионеров можно спокойно пробиваться в основной состав?

– Абсолютно. Кому-то кажется, что текущая система лимита на легионеров позволяет держать в команде достаточно большое количество иностранцев, до 13 человек. Но не надо забывать о том, что в клубах должно быть не менее 12 доморощенных игроков.

И этим инструментом в перспективе мы будем управлять и мотивировать клубы к тому, чтобы они развивали собственных игроков и собственную систему подготовки. Тем самым они будут увеличивать в заявке количество доморощенных игроков, подготовленных самим клубом, будут улучшать работу своих школ и академий.

– В Первой лиге обязательно всегда на поле должен играть как минимум один футболист в возрасте до 23 лет.

– Есть те, кто считают, что это правильно. Часть игроков, прошедших через эту систему, оказалась на ведущих ролях в клубах .

Но повторюсь, что мы считаем, что такие искусственные ограничения нам не нужны, если мы хотим строить, в том числе, высококлассный коммерческий продукт. Вот в стимулировании работы своих академий за счет инструмента доморощенных футболистов есть гораздо больше перспективы, – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза ( ) .