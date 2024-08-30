Булыкин о легионерах: «Не хотелось бы ситуаций как в «Спартаке», «Краснодаре» и других клубах, когда в составе всего несколько россиян. «Локомотив» – молодцы»

Теги Спартак Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Краснодар лимит на легионеров Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о молодежи в составе «Локомотива» и «Динамо».

– Я уже года два говорю, что так и надо нашим командам играть молодыми. Международных матчей нет, не надо покупать непонятных легионеров.

За молодежью с горящими и голодными глазами всегда приятно наблюдать, потому что они свои. Так что я получил удовольствие в последних матчах от молодежи «Локомотива» и «Динамо». Надо продолжать в том же духе. 

– Молодежь «Локомотива» или «Динамо» больше удивляет?

– Локомотивская играет, ей доверяют. Динамовскую же раз показали, не хочется, чтобы их зачехлили и посадили на скамейку.

«Локомотив» – молодцы, идет стратегия на своих, доверие молодым и результат неплохой. Хотя все не верили в эту команду и стратегию. Клуб развивается правильно. Радует, когда в составе всего пара иностранцев. Это же кадры для нашей сборной.

Не хотелось бы ситуаций как в «Спартаке», «Краснодаре» и других, когда в составе всего несколько россиян, – сказал экс-игрок «Локомотива» и сборной России.

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23 комментария
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Толи дело в Зените, одни россияне в основе
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так в Спартаке в основе стабильно 5-6 россиян выходит, а в том году и по 8
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Дима, ты забыл лидера по легионерам.
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Ответ Александр
Воспитанников маловато, а потенциальных звёзд из них ещё меньше.
В основной команде 5 воспитанников. А где ещё больше?
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Ответ SMART789
не больше и не меньше чем в Краснодаре и Динамо, с Соболем и поменьше будет
Просто про Зенит Булыкин ни сказал ни слова, а затронул команды в которых россиян выходит больше чем у Питера.
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Булыкин как игрок был не особо умный...
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У Локо сейчас лучшая академия в стране, больше всех воспитанников доходит до основы
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Спартак недавно тоже был российским, но они остановились в росте, пришлось легионеров покупать, но их не больше чем в Динамо выходит на поле, не надо лгать.
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А что же ты про зенит то не вспомнил?
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Локомотив на сегодня лучший отечественный клуб! Отечественный! Чего не скажешь о других?
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Ответ Олимпионик
В основной команде 5 воспитанников. А где ещё больше?
В Локомотиве
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Ответ Олимпионик
В основной команде 5 воспитанников. А где ещё больше?
в Локомотиве
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Ответ Stanislav Orlov
Булыкин как игрок был не особо умный...
Да он и щас то не отличается умными ответами )
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Ответ Валерий Глубокий
Да он и щас то не отличается умными ответами )
А с чего прибавится то?))
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Ответ Пользователь Huawei
Дима, ты забыл лидера по легионерам.
Это другое, чего уж там...
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Ответ Сергей
А что же ты про зенит то не вспомнил?
Он же , вроде , в РФС лижет . Чревато такое говорить .
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Комментарий удален пользователем
Ответ Олимпионик
В основной команде 5 воспитанников. А где ещё больше?
В Локо столько в старте выходит, не говоря уже о заявке...
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Ответ Владимир Никаноров
Комментарий удален пользователем
Пример Локомотив, а в Динамо я сомневаюсь, что Окишор выйдет в старте или хотя бы на тайм в ближайшем матче.
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