Булыкин о легионерах: «Не хотелось бы ситуаций как в «Спартаке», «Краснодаре» и других клубах, когда в составе всего несколько россиян. «Локомотив» – молодцы»

Дмитрий Булыкин высказался о молодежи в составе «Локомотива» и «Динамо».

– Я уже года два говорю, что так и надо нашим командам играть молодыми. Международных матчей нет, не надо покупать непонятных легионеров.

За молодежью с горящими и голодными глазами всегда приятно наблюдать, потому что они свои. Так что я получил удовольствие в последних матчах от молодежи «Локомотива» и «Динамо». Надо продолжать в том же духе.

– Молодежь «Локомотива» или «Динамо» больше удивляет?

– Локомотивская играет, ей доверяют. Динамовскую же раз показали, не хочется, чтобы их зачехлили и посадили на скамейку.

« » – молодцы, идет стратегия на своих, доверие молодым и результат неплохой. Хотя все не верили в эту команду и стратегию. Клуб развивается правильно. Радует, когда в составе всего пара иностранцев. Это же кадры для нашей сборной.

Не хотелось бы ситуаций как в « », « » и других, когда в составе всего несколько россиян, – сказал экс-игрок «Локомотива» и сборной России.