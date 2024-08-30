Украинский хавбек «Крыльев» Иванисеня перестал считаться легионером. В июне он получил гражданство РФ
Дмитрий Иванисеня больше не будет считаться легионером в чемпионате России.
Комитет по статусу игроков на сегодняшнем заседании принял решение удовлетворить соответствующее заявление полузащитника «Крыльев Советов». Этим летом футболист получил российское гражданство.
Иванисеня родился на Украине, где выступал до 2017 года, после чего перешел в тбилисское «Динамо». В 2019-м он вернулся на родину и подписал контракт с луганской «Зарей», из которой перешел в «Крылья Советов» в июле 2021 года.
В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины – против Эстонии (1:0).
С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Хав и бек.