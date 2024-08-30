Украинский хавбек «Крыльев» Иванисеня перестал считаться легионером. В июне он получил гражданство РФ

Теги Крылья Советов Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия лимит на легионеров Дмитрий Иванисеня Политика натурализация Футбол

Дмитрий Иванисеня больше не будет считаться легионером в чемпионате России.

Комитет по статусу игроков на сегодняшнем заседании принял решение удовлетворить соответствующее заявление полузащитника «Крыльев Советов». Этим летом футболист получил российское гражданство.

Иванисеня родился на Украине, где выступал до 2017 года, после чего перешел в тбилисское «Динамо». В 2019-м он вернулся на родину и подписал контракт с луганской «Зарей», из которой перешел в «Крылья Советов» в июле 2021 года.

В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины – против Эстонии (1:0). 

С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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Видимо на Украину возвращаться ему нет смысла.. чертовы политиканы
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Выбрал правильную сторону
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Ответ Di.demidov
Видимо на Украину возвращаться ему нет смысла.. чертовы политиканы
Смысла нет, угу. Ему реально сейчас опасно будет возвращаться на Украину, как и Тимощуку
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удачи ему и процветания!
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Ну теперь-то его точно будут в поле вылускать.
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Ответ Алешка Терминатор
Получил российское гражданство даже раньше Довбика и Мудрика
К чему вообще это написано?)
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Сразу все трое, Дмитрий, Иван и Арсений?)
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Иван и Сеня.
Хав и бек.
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Получил российское гражданство даже раньше Довбика и Мудрика
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Все правильно. Еще пару перевог и страны Украины силами слуг народа не станет совсем.
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