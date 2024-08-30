Украинский хавбек «Крыльев» Иванисеня перестал считаться легионером. В июне он получил гражданство РФ

Дмитрий Иванисеня больше не будет считаться легионером в чемпионате России.

Комитет по статусу игроков на сегодняшнем заседании принял решение удовлетворить соответствующее заявление полузащитника « ». Этим летом футболист получил российское гражданство.

Иванисеня родился на , где выступал до 2017 года, после чего перешел в тбилисское «Динамо». В 2019-м он вернулся на родину и подписал контракт с луганской «Зарей», из которой перешел в «Крылья Советов» в июле 2021 года.

В ноябре 2019 года провел единственную игру за сборную Украины – против Эстонии (1:0).

С полной статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.