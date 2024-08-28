Александр Мостовой: «Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны – бред какой-то, игроки уровня сборной России. Зато берут легионеров сомнительного уровня»

Александр Мостовой высказался об Антоне Миранчуке, Артеме Дзюбе и Георгии Джикии.

Футболисты находятся в статусе свободных агентов после ухода из своих клубов в конце прошлого сезона. У Джикии истек срок контракта со « », у и – с « ».

«Миранчук, Джикия и Дзюба никому в не нужны – это бред какой-то. Все они – игроки уровня сборной России. Может, только Дзюба уже не совсем вписывается в статус игрока национальной команды, но уровень его мастерства всем известен.

Удивляет, что уже почти четверть сезона сыграли, а такие игроки до сих пор находятся без клубов. Зато наши клубы берут всяких легионеров сомнительного уровня», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Александр Мостовой: «Впервые после поражения «Спартака» мне никто не позвонил – я был в шоке! Это говорит о формате Кубка – проиграли «Махачкале», но в плей-офф выйдут в любом случае»