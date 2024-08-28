Александр Мостовой: «Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны – бред какой-то, игроки уровня сборной России. Зато берут легионеров сомнительного уровня»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия лимит на легионеров Антон Миранчук Футбол

Александр Мостовой высказался об Антоне Миранчуке, Артеме Дзюбе и Георгии Джикии.

Футболисты находятся в статусе свободных агентов после ухода из своих клубов в конце прошлого сезона. У Джикии истек срок контракта со «Спартаком», у Дзюбы и Миранчука – с «Локомотивом».

«Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны – это бред какой-то. Все они – игроки уровня сборной России. Может, только Дзюба уже не совсем вписывается в статус игрока национальной команды, но уровень его мастерства всем известен.

Удивляет, что уже почти четверть сезона сыграли, а такие игроки до сих пор находятся без клубов. Зато наши клубы берут всяких легионеров сомнительного уровня», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Александр Мостовой: «Впервые после поражения «Спартака» мне никто не позвонил – я был в шоке! Это говорит о формате Кубка – проиграли «Махачкале», но в плей-офф выйдут в любом случае»

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну дык легионеры попросят 300-400 тысяч, а Миранчук у родного клуба требовал зп 2,4 ляма и плюс еще огромные комиссионые для агента
естетственно, с такими запросами никому не нужен
+132
-3
+129
Ответ Мельников Михаил
300-400 тысяч ...это зарплата легов в Оренбурге. И то не всех. 1-1,2 ляма - ЗП легов уровня Миранчука и Джикии.
Джикия 2,3 млн евро
Бабич 1,5.
Причем Бабич сильнее
+79
0
+79
Там из уровня только запросы
+56
-1
+55
Более того и тренер Мостовой который 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне не нужен. Берут всяких Абаскалей по объявлениям.
+37
-1
+36
Так создайте самопровозглашенную команду никому не нужных. Мост тренер, три топ-игрока уровня сборной уже есть. Остальных наймёте уж как-нибудь через hh или авито.
+17
-1
+16
процесс спускания на землю паспортистов. да, болезненный, но через это надо пройти. тенденция очень позитивная.
+13
0
+13
А еще Соболев
+14
-1
+13
Ответ Roman
ну дык легионеры попросят 300-400 тысяч, а Миранчук у родного клуба требовал зп 2,4 ляма и плюс еще огромные комиссионые для агента естетственно, с такими запросами никому не нужен
300-400 тысяч ...это зарплата легов в Оренбурге. И то не всех. 1-1,2 ляма - ЗП легов уровня Миранчука и Джикии.
+12
-4
+8
На счёт Дзюбы не знаю, а Джикия и Миранчук быстро бы нашли команду, если бы в пару раз умерили аппетиты по ЗП.
+7
0
+7
Ты их запросы видел? 90 % команд бы их пригласило, но там видимо запросики как в расцвете лет
+5
0
+5
миранчук-джикия-дзюба - это ближе к собутыльникам мостового, чем к сборным
+3
0
+3
Ответ Konstantin Zorin
Мостовой забыл добавить в эту компашку Соболева.
И Абаскаля
+4
-1
+3
Игроки уровня сборной России, а запрошенная зарплата как у игроков сборной Испании.
+3
0
+3
Дзюба то ладно, он по сути прошёл карьеру в нашем футболе. Как к нему не относитесь, но это так. Большего, чем он добился в рамках нашего футбола сложновато просить. Он может карьеру завершить окончательно и в любом случае не затеряется.
А вот Джикия с Миранчуком могли бы уже с небес на землю припуститься и понять, что со своими запросами нафиг никому не нужны. Чего они как боевые единицы вообще добились, чтобы из себя корчить чего-то там?
+3
0
+3
Какой сборной. Зажравшиеся сбитые лётчики.
+3
0
+3
Мостовой забыл добавить в эту компашку Соболева.
+2
0
+2
Ответ charly_54
За него еще и платить нужно
Чтобы хоть кто взял)
+2
0
+2
так тут проблема в другом, раньше спокойно шли играть в Ростов/Урал/Химки.
А теперь они и их агенты считают, что проще полсезона не играть нигде, чем на такие копейки идти.
Тьфу, позорники.
+2
0
+2
Ответ Zinulka
А еще Соболев
За него еще и платить нужно
+2
0
+2
Аппетиты свои и своих агентов бы поумерили и многим бы стали нужны.
Те команды, которых бы они усилили, платить столько не могут. А те, которые могут, видимо нашли варианты по-лучше.
Да и агенты их всё больше зарубеж стараются пристроить...
+3
-1
+2
Если Джикия и Антон сменили агента то давно бы нашли клуб,а насчёт Дзюбы он во первых уже стар а во вторых кому нужен игрок который нормально играет только тогда когда нужно кому-то что то показать
+2
0
+2
У них аппетиты приличные,вот и не берут. А легионеры поскромнее.
+4
-2
+2
Он походу даже не знает сколько нулей в цифрах в з/п хотят перечисленные им игроки. Это кстати хороший показательный момент для более молодых паспортистов: агенты в уши надуют, а на деле с такими запросами футбол дома на диване можно остаться смотреть
+2
0
+2
У "легионеров с сомнительной репутацией" запросы гораздо ниже, чем у этих сбитых летчиков.
+1
0
+1
После того как эти игроки убавят свой аппетит ни чем не оправданный в топ клубах РПЛ.
+1
0
+1
Так бывает. Вон в НБА куча добротных игроков не могут найти команду.
+2
-1
+1
Одни мосты нужно сжигать, другие перейти.
Этот я сжигаю... Новости о нем больше не читаю. Угашеный он слишком
+3
-2
+1
Даже из СМИ известно, что Миранчук мог остаться в Локо, но отказал из-за денег! (Ошибся!) Джикия - тоже мог уже играть в Локо, но не устроила ЗП. Ну, сами виноваты (или их агенты - что одно и то же)! А Дзюба - отдельная история, может уже заканчивать, в "Химках", например.
+1
0
+1
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Более того и тренер Мостовой который 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне не нужен. Берут всяких Абаскалей по объявлениям.
И овладел чеканкой
+1
-1
0
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Более того и тренер Мостовой который 30 лет играл в футбол на высочайшем уровне не нужен. Берут всяких Абаскалей по объявлениям.
Это ужас!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий