Александр Мостовой: «Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны – бред какой-то, игроки уровня сборной России. Зато берут легионеров сомнительного уровня»
Александр Мостовой высказался об Антоне Миранчуке, Артеме Дзюбе и Георгии Джикии.
Футболисты находятся в статусе свободных агентов после ухода из своих клубов в конце прошлого сезона. У Джикии истек срок контракта со «Спартаком», у Дзюбы и Миранчука – с «Локомотивом».
«Миранчук, Джикия и Дзюба никому в РПЛ не нужны – это бред какой-то. Все они – игроки уровня сборной России. Может, только Дзюба уже не совсем вписывается в статус игрока национальной команды, но уровень его мастерства всем известен.
Удивляет, что уже почти четверть сезона сыграли, а такие игроки до сих пор находятся без клубов. Зато наши клубы берут всяких легионеров сомнительного уровня», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Александр Мостовой: «Впервые после поражения «Спартака» мне никто не позвонил – я был в шоке! Это говорит о формате Кубка – проиграли «Махачкале», но в плей-офф выйдут в любом случае»
естетственно, с такими запросами никому не нужен
Бабич 1,5.
Причем Бабич сильнее
А вот Джикия с Миранчуком могли бы уже с небес на землю припуститься и понять, что со своими запросами нафиг никому не нужны. Чего они как боевые единицы вообще добились, чтобы из себя корчить чего-то там?
А теперь они и их агенты считают, что проще полсезона не играть нигде, чем на такие копейки идти.
Тьфу, позорники.
Те команды, которых бы они усилили, платить столько не могут. А те, которые могут, видимо нашли варианты по-лучше.
Да и агенты их всё больше зарубеж стараются пристроить...
Этот я сжигаю... Новости о нем больше не читаю. Угашеный он слишком