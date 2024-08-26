Михаил Боярский: «Тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените» мне симпатична. Иностранцы сдают позиции, наш футбол в более перспективной стадии, чем когда наполнен легионерами»

Михаил Боярский высказался о бразильских легионерах в «Зените».

Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в Мир РПЛ после шести туров.

– Михаил Сергеевич, как вам последние матчи «Зенита»?

– Я считаю, что Семак держит руку на пульсе. Да, «Спартак» подтянулся. Но не думаю, что матчи с «Химками» и красно-белыми – показатель того, что «Зенит» ослабел.

Конечно, в противостоянии со «Спартаком» не хватало Глушенкова. Тем более играть последние 30 минут в меньшинстве было довольно сложно. Но «Зенит» справился с задачей великолепно.

Отдельно отмечу Латышонка. Он спас команду от неминуемого поражения. Латышонок – лучший игрок матча, на мой взгляд.

– Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян – Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...

– Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще, эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.

Честно говоря, я не большой специалист по внутренней трансферной политике клуба. Но считаю, что [сейчас] наш футбол в более перспективной стадии развития, чем когда он наполнен легионерами.

Иностранцы сдают свои позиции – это хорошие футболисты, но легионеры у нас играют не для развития, – сказал народный артист России Михаил Боярский.

Боярский о «Зените»: «Столетие – практически 100-процентная гарантия чемпионства. Не только я, но и все знают, Семак держит руку на пульсе»