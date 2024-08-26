Михаил Боярский: «Тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените» мне симпатична. Иностранцы сдают позиции, наш футбол в более перспективной стадии, чем когда наполнен легионерами»
Михаил Боярский высказался о бразильских легионерах в «Зените».
Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в Мир РПЛ после шести туров.
– Михаил Сергеевич, как вам последние матчи «Зенита»?
– Я считаю, что Семак держит руку на пульсе. Да, «Спартак» подтянулся. Но не думаю, что матчи с «Химками» и красно-белыми – показатель того, что «Зенит» ослабел.
Конечно, в противостоянии со «Спартаком» не хватало Глушенкова. Тем более играть последние 30 минут в меньшинстве было довольно сложно. Но «Зенит» справился с задачей великолепно.
Отдельно отмечу Латышонка. Он спас команду от неминуемого поражения. Латышонок – лучший игрок матча, на мой взгляд.
– Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян – Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...
– Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще, эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.
Честно говоря, я не большой специалист по внутренней трансферной политике клуба. Но считаю, что [сейчас] наш футбол в более перспективной стадии развития, чем когда он наполнен легионерами.
Иностранцы сдают свои позиции – это хорошие футболисты, но легионеры у нас играют не для развития, – сказал народный артист России Михаил Боярский.
Боярский о «Зените»: «Столетие – практически 100-процентная гарантия чемпионства. Не только я, но и все знают, Семак держит руку на пульсе»
Не наливайте больше этому гасконцу.
Вахания, Сандарчук, Михайлов, Дмитриев, Козлов, Прохин, Сазонов уехал в том году в Италию, так на вскидку , кого вспомнил.
А в самом Зените не вспомню, фанаты подскажут может.
Забавляют такие комментарии, когда высокие достижения в футболе сейчас без денежных вливаний недоступны.