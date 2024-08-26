Михаил Боярский: «Тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените» мне симпатична. Иностранцы сдают позиции, наш футбол в более перспективной стадии, чем когда наполнен легионерами»

Теги Спартак Зенит Химки Сергей Семак премьер-лига Россия Михаил Боярский лимит на легионеров Евгений Латышонок Спорт-Экспресс Максим Глушенков Сергей Волков Футбол

Михаил Боярский высказался о бразильских легионерах в «Зените».

Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в Мир РПЛ после шести туров.

– Михаил Сергеевич, как вам последние матчи «Зенита»?

– Я считаю, что Семак держит руку на пульсе. Да, «Спартак» подтянулся. Но не думаю, что матчи с «Химками» и красно-белыми – показатель того, что «Зенит» ослабел.

Конечно, в противостоянии со «Спартаком» не хватало Глушенкова. Тем более играть последние 30 минут в меньшинстве было довольно сложно. Но «Зенит» справился с задачей великолепно.

Отдельно отмечу Латышонка. Он спас команду от неминуемого поражения. Латышонок – лучший игрок матча, на мой взгляд.

– Раньше «Зенит» покупал бразильцев, теперь же мы видим все больше россиян – Глушенков, Латышонок, Волков, Горшков...

– Волков пока себя не проявил. Но будем надеяться, что сможет. Вообще, эта тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола мне симпатична.

Честно говоря, я не большой специалист по внутренней трансферной политике клуба. Но считаю, что [сейчас] наш футбол в более перспективной стадии развития, чем когда он наполнен легионерами.

Иностранцы сдают свои позиции – это хорошие футболисты, но легионеры у нас играют не для развития, – сказал народный артист России Михаил Боярский.

Боярский о «Зените»: «Столетие – практически 100-процентная гарантия чемпионства. Не только я, но и все знают, Семак держит руку на пульсе»

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47 комментариев
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Если ещё подербанить другие команды РПЛ, можно и от бразильцев отказаться, верно, гасконец?
+77
-5
+72
Михаил Сергеевич, ваш Зенит наверху благодаря бразильцам. Вы на них молиться должны.
+72
-5
+67
Во заливает 🤣 😅🤣😅
+41
-2
+39
Бразильцы: Нас трое, из которых один травмированный , и в придачу юноша, почти ребёнок, а скажут, скажут что нас было четверо!
+22
-3
+19
Ответ Пользователь Huawei
Михаил Сергеевич, ваш Зенит наверху благодаря бразильцам. Вы на них молиться должны.
Благодаря бразильцам, которые верхом сидят на газовой трубе.
+19
-5
+14
Что? Где уменьшается?
+14
-2
+12
Барриос, Вендел, Клаудиньо... Давайте уберём эту троицу, и через тура 3-4 хехемон будет составлять конкуренцию разве что Нижнему Новгороду.

Не наливайте больше этому гасконцу.
+12
-3
+9
Михаил наверное принял бразилов за гасконцев, а гасконцев в силу возраста - за своих, он же ш в кино про них играл)))
+7
0
+7
Так значит Латыш спас команду , а не команда справилась от неминуемого поражения ))) 9 легов в старте , это да наметилась тенденция на русских ))) Миша ты на чем сидишь то ?
+7
0
+7
ребзя, а кто следит за чемпом России подскажите пожалуйста: сколько воспитанников Зенита играет в РПЛ, сколько появилось за последние лет 5, и сколько из них в самом Зените?
+7
0
+7
Ответ Алексей Горланов
Благодаря бразильцам, которые верхом сидят на газовой трубе.
Ну не без этого.
+8
-2
+6
Опять у болельщиков Зенита происходит подмена понятий.
+7
-2
+5
Ответ Эдуард Шаталов
Во заливает 🤣 😅🤣😅
Тыщу чертей!!!! А шпагой не хотите ли?
+4
0
+4
Он вообще в курсе что сейчас в Зените 8 бразильцев (10 если туда плюс Кассьера и Бариос) из них 6 постоянно в основе!
+7
-3
+4
Ответ Waiway
ребзя, а кто следит за чемпом России подскажите пожалуйста: сколько воспитанников Зенита играет в РПЛ, сколько появилось за последние лет 5, и сколько из них в самом Зените?
Воспитанников играет не мало в рпл. Особенно бы отметил поколение , которое играло у Радимова в Зените -2.
Вахания, Сандарчук, Михайлов, Дмитриев, Козлов, Прохин, Сазонов уехал в том году в Италию, так на вскидку , кого вспомнил.
А в самом Зените не вспомню, фанаты подскажут может.
+3
0
+3
Мы еврокубки брали с российским костяком, хотя леги были очень сильные, зачем щас скупают этот латиноамерикенский шлак непонятно, при чем не только Зенит.
+3
0
+3
так то просто в лимит уложились
+3
0
+3
Какие иностранцы сдают позиции?? ))) Как только корыто с халявным баблом уберут, Зенит вернётся к своему обычному статусу. Молодежи своей нет. А возможности отжимать и передать уже не будет ))
+5
-2
+3
Какое развитие? Куда? Посещаемость упала, телерейтинги тоже, шансов проявить себя в еврокубках нет, сборная нигде не играет. В чем развитие выражается?
+3
-1
+2
Волков😀😆
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий9779
Сантос,Вендел,Нино,Клаудиньо лидеры Зенита,это факт.От их игры зависит многое.
А где Артур за 15 лямов?
+2
0
+2
Ответ redwhiteteam
Воспитанников играет не мало в рпл. Особенно бы отметил поколение , которое играло у Радимова в Зените -2. Вахания, Сандарчук, Михайлов, Дмитриев, Козлов, Прохин, Сазонов уехал в том году в Италию, так на вскидку , кого вспомнил. А в самом Зените не вспомню, фанаты подскажут может.
Ну вот пусть из воспитанников и составят стартовый состав. Тогда и клеймо позора смоется. Правда Зенит в лучшем случае станет середняком РПЛ, но это уже другая история ))
+4
-2
+2
Больше россиян? Просто вырывание из других команд, а как играли три россиянина, так и играют. С Венделом и Клаудиньо продлили до 2028))) Вот мы увидели чего стоит эта команда без Глуша и недолеченного Вендела. Убери еще оттуда Барриоса и они посыпятся окончательно. Жаль, что сейчас перерыв на сборные и все вылечатся, но сразу после матч с ЦСКА, поглядим.
+4
-2
+2
Он точно Зенит с Локомотивом не перепутал?
+1
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+1
Сомневаюсь, что он понимает, что говорит
+1
0
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Ответ samarskij-kuzmich
Какие иностранцы сдают позиции?? ))) Как только корыто с халявным баблом уберут, Зенит вернётся к своему обычному статусу. Молодежи своей нет. А возможности отжимать и передать уже не будет ))
То-то у Крыльев есть своя школа в Чертаново)))
Забавляют такие комментарии, когда высокие достижения в футболе сейчас без денежных вливаний недоступны.
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Сантос,Вендел,Нино,Клаудиньо лидеры Зенита,это факт.От их игры зависит многое.
+2
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+1
Ах, каналья!
+2
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Ответ samarskij-kuzmich
Ну вот пусть из воспитанников и составят стартовый состав. Тогда и клеймо позора смоется. Правда Зенит в лучшем случае станет середняком РПЛ, но это уже другая история ))
Ждём момента, когда великая столица всея Руси будет на каждый матч выставлять воспитанников) и не один Локо, а Спартак, Динамо и ЦСКА.
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Ответ Леонид Елшин
Он вообще в курсе что сейчас в Зените 8 бразильцев (10 если туда плюс Кассьера и Бариос) из них 6 постоянно в основе!
Враньё. 5 в основе играет + 2 колумбийца + 1 серб
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