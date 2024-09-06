Мостовой о «Спартаке»: «На примере «Зенита» им нужен еще форвард. Шесть чемпионств подряд – подтверждение моих слов: играют футболисты, а у нас начинают восхвалять тренера»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Виллиан Жозе Эсекиэль Барко Александр Соболев Шамар Николсон Манфред Угальде Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» надо брать пример с «Зенита».

«У «Спартака» есть Жозе, Угальде, Барко, вернулся Николсон, был Соболев. Хотят еще усилить нападение. Меня не удивляет уже ничего.

На примере «Зенита» красно-белым нужен еще один форвард. Они уже шесть раз подряд выиграли чемпионство страны. Это подтверждение всех моих слов – играют футболисты.

Это я к тому, что у нас начинают восхвалять тренера, потом смотришь, а через два месяца его уже убрали, и про него все забыли. От хорошего нападающего никто не откажется.

Был бы я в «Спартаке», и если бы мне предложили двух-трех хороших игроков, я бы сказал: «Деньги есть? Давайте купим, конечно!» Мы же хотим выигрывать», – сказал бывший игрок «Спартака» Мостовой.

Напомним, в последние дни пишут об интересе «Спартака» к Джону Кордобе («Краснодар») и Мирлинду Даку («Рубин»).

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10 комментариев
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Что, и Семак тоже не футбольный человек? Его тоже вычеркиваем?
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Тренер вообще ничего не решает. Набрал игроков толковых. Кинул им мяч и свистнул. Результаты будут
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А какая тогда разница, футбольный человек тренер или нет?
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А может Мостовому тряхнуть стариной, рано ему в тренеры идти, есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах для походки футбольной и чеканить умеет лучше всех, такого форварда не хватает Спартаку, старый конь борозды не испортит, чего уж там ....
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