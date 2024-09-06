Мостовой о «Спартаке»: «На примере «Зенита» им нужен еще форвард. Шесть чемпионств подряд – подтверждение моих слов: играют футболисты, а у нас начинают восхвалять тренера»

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» надо брать пример с «Зенита».

«У «Спартака» есть , , , вернулся , был . Хотят еще усилить нападение. Меня не удивляет уже ничего.

На примере «Зенита» красно-белым нужен еще один форвард. Они уже шесть раз подряд выиграли чемпионство страны. Это подтверждение всех моих слов – играют футболисты.

Это я к тому, что у нас начинают восхвалять тренера, потом смотришь, а через два месяца его уже убрали, и про него все забыли. От хорошего нападающего никто не откажется.

Был бы я в «Спартаке», и если бы мне предложили двух-трех хороших игроков, я бы сказал: «Деньги есть? Давайте купим, конечно!» Мы же хотим выигрывать», – сказал бывший игрок «Спартака» Мостовой.

Напомним, в последние дни пишут об интересе «Спартака» к Джону Кордобе («Краснодар») и Мирлинду Даку («Рубин»).