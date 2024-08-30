Мостовой о Соболеве в «Зените»: «У них 15 человек на скамейке, многие сидят подолгу, но довольны. Не стоит осуждать, сейчас деньги на первом месте»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Дуглас Сантос Матео Кассьерра Вильмар Барриос Александр Соболев Вендел Вильзон Изидор Иван Сергеев Максим Глушенков деньги Лусиано Гонду Футбол

Александр Мостовой высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените».

Сегодня петербургский клуб официально объявил о переходе нападающего из «Спартака». Игрок подписал контракт по схеме «3+1

– Соболев сядет в «Зените» на скамейку?

–  Этого никто не знает. Есть Кассьерра, есть Соболев теперь, есть новичок – аргентинец Лусиано.

С Кассьеррой, когда его только купили, тоже непонятно все было. Сергеев все время запасной. Изидор год там был и сыграл десять игр – сейчас в аренду ушел. Доказывай, показывай!

«Зенит» чем и отличается – ты и на скамейке можешь получать удовольствие. Многие сидят подолгу, но довольны. Это же не Барриос с Дугласом или Вендел, которые играют 99 процентов игр.

У «Зенита» пятнадцать человек на скамейке. Изидор же смог уехать из «Зенита» – он сколько сидел-то! Есть и другие примеры.

Может, он сейчас в трех играх подряд забьет – и скажут, мол, вот как бывает. Полтора месяца назад про Глушенкова не говорил никто, а сейчас он выбыл, и без него «Зенит» представить не могут.

И все говорят «Зенит» перестал выигрывать, потому что у Глушенкова травма. А на скамейке еще 15 человек сидит! Не стоит осуждать или что-то говорить. Сейчас деньги на первом месте, – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года, на счету форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 140 официальных матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев
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Терехин-50 человек у Зенита,а им всё мало.😁😁😁
Мостовой-у них 15 человек на скамейке.😂😂😂
Карпов-про Зенит преувеличиваю🤣
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Первое интервью Мостового, где не упоминается Абаскаль.🤣🤣🤣
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Комментарий удален модератором
А сам чего из Спартака по Сельтам, Ниццам бегал? Не за деньги?
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Ну если по антропометрическим качествам сравнивать, то Соболев лучше Изидора в штрафной, даже если ни одного гола не забьет.

Чтобы закрыть Изидора, достаточно одного игрока соперника, а здорового Соболева (как и Дзюбу) должно сопровождать два - соответственно где-то будет свободная зона, будут забивать быстрые вингеры.

Я пока только не понимаю кого вычеркивать из заявки, потому как сейчас 27 игроков, а должно быть 25. Но может быть там U20 игроки не требуют слотов.
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б тоже посидел бы на скамейке за лямы такие в год.
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"Полтора месяца назад про Глушенкова не говорил никто"
Серьезно? 21 очко по г+п в прошлый сезон и, если не ошибаюсь, это повтор рекорда Лоськова по передачам за сезон? И никто не говорил про Глушенкова? Вот же чудеса!
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Ответ Юрий719
Первое интервью Мостового, где не упоминается Абаскаль.🤣🤣🤣
Просто наверное он с ним говорил в этот момент...неудобно было Царю.
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Ответ Юрий719
Первое интервью Мостового, где не упоминается Абаскаль.🤣🤣🤣
Оно просто просто без последний строчек здесь представлено ))
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