Мостовой о Соболеве в «Зените»: «У них 15 человек на скамейке, многие сидят подолгу, но довольны. Не стоит осуждать, сейчас деньги на первом месте»
Александр Мостовой высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените».
Сегодня петербургский клуб официально объявил о переходе нападающего из «Спартака». Игрок подписал контракт по схеме «3+1
– Соболев сядет в «Зените» на скамейку?
– Этого никто не знает. Есть Кассьерра, есть Соболев теперь, есть новичок – аргентинец Лусиано.
С Кассьеррой, когда его только купили, тоже непонятно все было. Сергеев все время запасной. Изидор год там был и сыграл десять игр – сейчас в аренду ушел. Доказывай, показывай!
«Зенит» чем и отличается – ты и на скамейке можешь получать удовольствие. Многие сидят подолгу, но довольны. Это же не Барриос с Дугласом или Вендел, которые играют 99 процентов игр.
У «Зенита» пятнадцать человек на скамейке. Изидор же смог уехать из «Зенита» – он сколько сидел-то! Есть и другие примеры.
Может, он сейчас в трех играх подряд забьет – и скажут, мол, вот как бывает. Полтора месяца назад про Глушенкова не говорил никто, а сейчас он выбыл, и без него «Зенит» представить не могут.
И все говорят «Зенит» перестал выигрывать, потому что у Глушенкова травма. А на скамейке еще 15 человек сидит! Не стоит осуждать или что-то говорить. Сейчас деньги на первом месте, – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.
Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года, на счету форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 140 официальных матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Мостовой-у них 15 человек на скамейке.😂😂😂
Карпов-про Зенит преувеличиваю🤣
Чтобы закрыть Изидора, достаточно одного игрока соперника, а здорового Соболева (как и Дзюбу) должно сопровождать два - соответственно где-то будет свободная зона, будут забивать быстрые вингеры.
Я пока только не понимаю кого вычеркивать из заявки, потому как сейчас 27 игроков, а должно быть 25. Но может быть там U20 игроки не требуют слотов.
Серьезно? 21 очко по г+п в прошлый сезон и, если не ошибаюсь, это повтор рекорда Лоськова по передачам за сезон? И никто не говорил про Глушенкова? Вот же чудеса!