Мостовой о Соболеве в «Зените»: «У них 15 человек на скамейке, многие сидят подолгу, но довольны. Не стоит осуждать, сейчас деньги на первом месте»

Александр Мостовой высказался о перспективах Александра Соболева в «Зените».

Сегодня петербургский клуб официально объявил о переходе нападающего из «Спартака». Игрок подписал контракт по схеме «3+1

– Соболев сядет в « » на скамейку?

– Этого никто не знает. Есть Кассьерра, есть теперь, есть новичок – аргентинец .

С Кассьеррой, когда его только купили, тоже непонятно все было. Сергеев все время запасной. Изидор год там был и сыграл десять игр – сейчас в аренду ушел. Доказывай, показывай!

«Зенит» чем и отличается – ты и на скамейке можешь получать удовольствие. Многие сидят подолгу, но довольны. Это же не с или , которые играют 99 процентов игр.

У «Зенита» пятнадцать человек на скамейке. же смог уехать из «Зенита» – он сколько сидел-то! Есть и другие примеры.

Может, он сейчас в трех играх подряд забьет – и скажут, мол, вот как бывает. Полтора месяца назад про Глушенкова не говорил никто, а сейчас он выбыл, и без него «Зенит» представить не могут.

И все говорят «Зенит» перестал выигрывать, потому что у травма. А на скамейке еще 15 человек сидит! Не стоит осуждать или что-то говорить. Сейчас деньги на первом месте, – сказал экс-игрок « » и сборной России.

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года, на счету форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 140 официальных матчах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.