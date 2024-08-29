Мостовой о Соболеве: «Спартак» за 10 лет столько игроков отпустил и приобрел – сумасшедший объем. Больше трансферов только у «Зенита», но они-то выигрывают, а красно-белые отстают»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Матео Кассьерра Матч ТВ Александр Соболев Иван Сергеев Лусиано Гонду Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном трансфере Александра Соболева.

Сообщалось, что в пятницу нападающий «Спартака» подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». 

«Переход Соболева в «Зенит» будет лучше для самого Александра, а не «Спартака».

Понимаете, мы не знаем всех подробностей, но, видимо, Александр очень сильно хотел и хочет в «Зенит» – для него это нормально. Я же говорил, что оба клуба найдут компромисс, разберутся в ситуации, так и получилось.

«Спартак» за последние 10 лет уже столько футболистов отпустил и приобрел, объем просто сумасшедший. Да, по количеству трансферов на вход только «Зенит» выше, но они-то выигрывают все время, а «Спартак» отстает в этом плане.

Клуб из Санкт‑Петербурга подписал сейчас еще аргентинца Лусиано, есть Сергеев, Кассьерра, теперь еще и Соболев. Сильный футболист выдержит конкуренцию, но надо понимать, что она в клубах бывает разная. Посмотрим, что будет с Соболевым», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Соболев прошел медосмотр для «Зенита». Форвард «Спартака» подпишет контракт по схеме «4+1»

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13 комментариев
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Ответ Проблемы Аршавина
Спартак портит футболистов. Посмотрите, что он сделал с Соболевым, который в Крыльях был образцовым футболистом!!! Надеюсь Семак его вернёт на путь истинный и он снова станет культурным человеком.
Запел😂😂😂😂😂
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Один интересный нюанс - и футболисты и особенно тренеры выкинутые из Спартака "за ненадобностью" как правило впоследствии были востребованы в Европе.
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Спартак портит футболистов. Посмотрите, что он сделал с Соболевым, который в Крыльях был образцовым футболистом!!! Надеюсь Семак его вернёт на путь истинный и он снова станет культурным человеком.
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Таких размеров хряк еще никогда не бывал в СПб, нет,даже не свин. Тут приходит нечто,что неприятно,я думаю и самому Богданычу,в душе,но мол что-то умеет,хотя тут вопрос как оно будет действовать,это морское чудище. Если с Артемоном,там хоть от хейта питался человек,то тут может просто зачахнуть,начнет наяривать в комп, учить подсвинка грязыным словечкам. Коллектив явно тоже будет не с пылкой любовью относиться,там нет такого юмора как у Дзюбы, не будет огонька с латиносами и тем более,вряд ли его выходки на поле забудут. Для болельщиков в 90% это еще и огромный удар,Что Семак так низко пал,наступив в сблев.
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В Спартаке бешеная ротация состава наблюдается со времён Червиченко. Если удается сформировать костяк команды, он существует примерно 2 сезона, затем распадается по разным причинам.
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Ответ Проблемы Аршавина
Спартак портит футболистов. Посмотрите, что он сделал с Соболевым, который в Крыльях был образцовым футболистом!!! Надеюсь Семак его вернёт на путь истинный и он снова станет культурным человеком.
Правильно что отстранили, его вообще надо было убрать с команды. Возомнил о себе бог знает что, какой Зенит, его явно там не ждут. Ни скорости, ни дриблинга за то понтов на целого Дрогба.
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Ответ Проблемы Аршавина
Спартак портит футболистов. Посмотрите, что он сделал с Соболевым, который в Крыльях был образцовым футболистом!!! Надеюсь Семак его вернёт на путь истинный и он снова станет культурным человеком.
клоун
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Ответ Проблемы Аршавина
Спартак портит футболистов. Посмотрите, что он сделал с Соболевым, который в Крыльях был образцовым футболистом!!! Надеюсь Семак его вернёт на путь истинный и он снова станет культурным человеком.
Соболев будет там, где сейчас Бакаев.
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