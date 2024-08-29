Мостовой о Соболеве: «Спартак» за 10 лет столько игроков отпустил и приобрел – сумасшедший объем. Больше трансферов только у «Зенита», но они-то выигрывают, а красно-белые отстают»

Александр Мостовой высказался о возможном трансфере Александра Соболева.

Сообщалось, что в пятницу нападающий «Спартака» подпишет контракт с « » по схеме «4+1».

«Переход Соболева в «Зенит» будет лучше для самого , а не «Спартака».

Понимаете, мы не знаем всех подробностей, но, видимо, Александр очень сильно хотел и хочет в «Зенит» – для него это нормально. Я же говорил, что оба клуба найдут компромисс, разберутся в ситуации, так и получилось.

«Спартак» за последние 10 лет уже столько футболистов отпустил и приобрел, объем просто сумасшедший. Да, по количеству трансферов на вход только «Зенит» выше, но они-то выигрывают все время, а «Спартак» отстает в этом плане.

Клуб из Санкт‑Петербурга подписал сейчас еще аргентинца , есть , , теперь еще и Соболев. Сильный футболист выдержит конкуренцию, но надо понимать, что она в клубах бывает разная. Посмотрим, что будет с Соболевым», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Соболев прошел медосмотр для «Зенита». Форвард «Спартака» подпишет контракт по схеме «4+1»

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