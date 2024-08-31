Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи. Те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев в «Зените»? Это прекрасно, здесь ничего удивительного нет. Я понимал, что в итоге он окажется в «Зените». Просто не пойму, почему эту историю так сильно раздули. Все, что он хотел, получил – осуждать Соболева не нужно. Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи.

Нужно понимать – те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом, теперь неважно, воспитанник ты или нет. Соболев – не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу в «Зенит», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»

Давайте отбросим эмоции: Соболев – топ-трансфер «Зенита»

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейчас ещё будет требовать подписать Джикию, без него откажется играть
+1
0
+1
Можно по пальцам пересчитать игроков, которые дорожили эмблемами своих клубов и всю карьеру провели в одном клубе. И раньше уходили туда, где более выгодно. Другое дело, что в грудь себя бить не нужно и говорить, что "я партаковец до мозга костей. Не вижу себя в другой команде".
+1
0
+1
А что ему дорожить эмблемой и клубом?! Соболев не спартаковец, поэтому нас.........ть куда он там перешел, дело его, Спартак же получил 10 млн сверху, что очень неплохо за это бревно!
+1
0
+1
Что было раньше никто точно знать не может. Живых свидетелей нет. Слишком много времени прошло.
Мне вообще кажется, что это легенда какая-то.

А вот в 60-е, 70-е и времена Мостового футболистов успешно переманивали благодаря различным посулам.
В основном квартирой и машиной, деньги-то примерно везде одинаковые были, кроме Шахтёра.
А машины и квартиры, кстати, выдавались независимо от того, есть у футболиста уже это или нет.
Машины не бесплатно, конечно, как может кто-то подумать. По официальной цене. Футболисты друг у друга на нее деньги занимали )
+2
-1
+1
Никогда не относился с уважением к Соболеву, но вот в вопросе о том что Зенит скупает всех и вся думаю согласны все ,РПЛ сейчас сплошной цирк где Зенит в главной роли.
+1
0
+1
Саню можно понять,3 млн ему никто больше не насыплет,у него наверное самая большая зп из россиян, во всей лиге, возраст тоже не детский, этот контракт пик для него, потом уже и половины никто не даст
+1
0
+1
Ответ ST07
Я тоже не врубаюсь в это. Условно, если я работаю в Пятерочке кассиром, а меня зовут в какой-нибудь условный Газпром на зп в иксы-раз больше, то я перейду. А люди прям святые, за эмблему Пятерочки до конца жизни!!
Лицемерие не в головах футболистов, а на языках болельщиков. Мы же прекрасно знаем, как сейчас Соболев из гадкого дельфиненка начнет превращаться в прекрасного афалина. От Гены Орлова до комментаторов на спортсе)
+1
0
+1
Царь не в форме, что-то. Забыл сказать, про зарплату Абаскаля.
0
0
0
Ответ Евгений Сорокин
ты походу такой же, безпринципный. Где больше насыпали туда и поскакал. А за слова пусть отвечают другие, главное что .опа в тепле.
ага, за последние 2,5 года это особо заметно тут
0
0
0
Ответ Slavnov
Саню можно понять,3 млн ему никто больше не насыплет,у него наверное самая большая зп из россиян, во всей лиге, возраст тоже не детский, этот контракт пик для него, потом уже и половины никто не даст
ты походу такой же, безпринципный. Где больше насыпали туда и поскакал. А за слова пусть отвечают другие, главное что .опа в тепле.
0
0
0
Ответ 1960лоцман
Никогда не относился с уважением к Соболеву, но вот в вопросе о том что Зенит скупает всех и вся думаю согласны все ,РПЛ сейчас сплошной цирк где Зенит в главной роли.
«Уважаемые клоуны, в «Зените» все хорошо». Глушенков ответил хейтерам...
0
0
0
Ответ Алексей Муравьёв
А что ему дорожить эмблемой и клубом?! Соболев не спартаковец, поэтому нас.........ть куда он там перешел, дело его, Спартак же получил 10 млн сверху, что очень неплохо за это бревно!
все верно, но за слова надо отвечать. Никто бы даже не пикнул если б он эмблему не лобызал и не кичился что он Спартаковец до мозга костей. Про то что он говорил в сторону Зенита, а тем более как дрался с ними на поле я вобще молчу.
0
0
0
Ответ Фут.Боль
Можно по пальцам пересчитать игроков, которые дорожили эмблемами своих клубов и всю карьеру провели в одном клубе. И раньше уходили туда, где более выгодно. Другое дело, что в грудь себя бить не нужно и говорить, что "я партаковец до мозга костей. Не вижу себя в другой команде".
Вот вот. у коней Акинфеев себя копытом в грудь не бьет, а честно всю карьеру отрабатывает контракт.
0
0
0
эмблему на хлеб не намажешь, имидж ничто, жажда все, так вроде там в рекламе кукарекали)))
0
0
0
Интересно,если Мостовой устроится в Пятёрочку или Магнит,он тоже будет дорожить их эмблемами?
+5
-5
0
Полностью согласен с Мостовым в этом вопросе , сейчас приоритет только бабло , и пофиг на мораль , принципы и все остальное, а где бабло , думаю не надо объяснять никому.
+1
-1
0
Соболев – не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу в «Зенит»(с).
Что касается «Зенита» — то я вообще не слежу за тем, как они играют, меня интересует только «Спартак». Я и в таблицу практически не смотрю. Я спартаковец до мозга костей, не вижу себя на данный момент в другой команде» — цитирует Соболева «Российская газета».(с).
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий