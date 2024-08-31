Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи. Те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом»

Александр Мостовой высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев в «Зените»? Это прекрасно, здесь ничего удивительного нет. Я понимал, что в итоге он окажется в «Зените». Просто не пойму, почему эту историю так сильно раздули. Все, что он хотел, получил – осуждать не нужно. Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи.

Нужно понимать – те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом, теперь неважно, воспитанник ты или нет. Соболев – не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу в «Зенит», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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