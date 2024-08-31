Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи. Те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом»
Александр Мостовой высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».
«Соболев в «Зените»? Это прекрасно, здесь ничего удивительного нет. Я понимал, что в итоге он окажется в «Зените». Просто не пойму, почему эту историю так сильно раздули. Все, что он хотел, получил – осуждать Соболева не нужно. Он пришел в клуб, где есть деньги, трофеи.
Нужно понимать – те идеалы, которые были раньше, сейчас просто исчезли. Уже никто не дорожит эмблемой, клубом, теперь неважно, воспитанник ты или нет. Соболев – не спартаковец, поэтому я спокойно отношусь к его трансферу в «Зенит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»
Мне вообще кажется, что это легенда какая-то.
А вот в 60-е, 70-е и времена Мостового футболистов успешно переманивали благодаря различным посулам.
В основном квартирой и машиной, деньги-то примерно везде одинаковые были, кроме Шахтёра.
А машины и квартиры, кстати, выдавались независимо от того, есть у футболиста уже это или нет.
Машины не бесплатно, конечно, как может кто-то подумать. По официальной цене. Футболисты друг у друга на нее деньги занимали )
Что касается «Зенита» — то я вообще не слежу за тем, как они играют, меня интересует только «Спартак». Я и в таблицу практически не смотрю. Я спартаковец до мозга костей, не вижу себя на данный момент в другой команде» — цитирует Соболева «Российская газета».(с).