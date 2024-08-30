«Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Только зачем «Зениту» столько нападающих, не могу понять». Мостовой о трансфере форварда
Александр Мостовой оценил переход Александра Соболева в «Зенит».
– Наконец-то этот сериал закончился, как говорится. Уже после отстранения от тренировок стало понятно, что в «Спартаке» Соболева не будет.
– Потеря ли это для «Спартака»?
– Ну, его же не за ноль рублей забрали. Думаю, красно-белые получили приличную компенсацию, а сам Соболев улучшил условия личного контракта. Поэтому потерей назвать нельзя.
Только зачем «Зениту» столько нападающих, не могу понять.
А Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Это почти всегда так работает, – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Сначала родное государство называет меня преступником, вводя унизительный фан айди (### им, а не мое заявление на госуслугах)
Затем любимый клуб готов вымазаться в какашках
Вот как в этой стране сохранить любовь к футболу и зачем это все?
Прочитай учебник по ЛОГИКЕ и научишься отделять ФАКТЫ от домыслов.
Классика.
Чтобы они Зениту не забивали!