«Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Только зачем «Зениту» столько нападающих, не могу понять». Мостовой о трансфере форварда

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой оценил переход Александра Соболева в «Зенит».

– Наконец-то этот сериал закончился, как говорится. Уже после отстранения от тренировок стало понятно, что в «Спартаке» Соболева не будет.

– Потеря ли это для «Спартака»?

– Ну, его же не за ноль рублей забрали. Думаю, красно-белые получили приличную компенсацию, а сам Соболев улучшил условия личного контракта. Поэтому потерей назвать нельзя.

Только зачем «Зениту» столько нападающих, не могу понять.

А Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Это почти всегда так работает, – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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35 комментариев
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У меня в целом мало сомнений, что он станет основным нападающим и будет круто играть, но болеть за вот это желания как то не останется

Сначала родное государство называет меня преступником, вводя унизительный фан айди (### им, а не мое заявление на госуслугах)

Затем любимый клуб готов вымазаться в какашках
Вот как в этой стране сохранить любовь к футболу и зачем это все?
+26
-7
+19
Ответ SMART789
У меня в целом мало сомнений, что он станет основным нападающим и будет круто играть, но болеть за вот это желания как то не останется Сначала родное государство называет меня преступником, вводя унизительный фан айди (### им, а не мое заявление на госуслугах) Затем любимый клуб готов вымазаться в какашках Вот как в этой стране сохранить любовь к футболу и зачем это все?
Тебе бы повзрослеть.
+15
-4
+11
Сергеев в Крылья; Кассьерра возможно к Саудитам.
+10
-2
+8
Ответ mihail.gvozdev2020
У СПАРТАКА, как минимум , пять напов. И что???
И ничего....
+5
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Не касаясь Соболева, а сколько "столько" у Зенита нападающих? Все годы при Семаке эта позиция была укомплектована минимально, но это не бросалось в глаза, когда Дзюба/Азмун в паре всех разматывали.
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Столько - это сколько? Сергеев в КС, Кассьера непонятно остается или нет, получается один Ерохин и бразильские вингеры? Соболев самое мерзкое что было в наличии, но на бумаге форварда такого формата и клянчил Семак
+5
-2
+3
Ответ SMART789
У меня в целом мало сомнений, что он станет основным нападающим и будет круто играть, но болеть за вот это желания как то не останется Сначала родное государство называет меня преступником, вводя унизительный фан айди (### им, а не мое заявление на госуслугах) Затем любимый клуб готов вымазаться в какашках Вот как в этой стране сохранить любовь к футболу и зачем это все?
Хорошо сказано!
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Сколько? Три?
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Ответ Vovker
А потом получат карточку и начнется очередной скулеж про судейство и заговор. Классика.
Все и так прекрасно знают что партак давно работает с судьями.
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Ответ SMART789
У меня в целом мало сомнений, что он станет основным нападающим и будет круто играть, но болеть за вот это желания как то не останется Сначала родное государство называет меня преступником, вводя унизительный фан айди (### им, а не мое заявление на госуслугах) Затем любимый клуб готов вымазаться в какашках Вот как в этой стране сохранить любовь к футболу и зачем это все?
Государство тебя преступником не называло. Это твой ДОМЫСЕЛ! Логическая ошибка.
Прочитай учебник по ЛОГИКЕ и научишься отделять ФАКТЫ от домыслов.
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Ответ Дух 7партака
Тебе бы повзрослеть.
Если взросление соприкасается с раболепством и полным принятием, то зачем взрослеть?
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как бы он не впал в депрессию,ранимый оказался сблев то.
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Ответ SMART789
У меня в целом мало сомнений, что он станет основным нападающим и будет круто играть, но болеть за вот это желания как то не останется Сначала родное государство называет меня преступником, вводя унизительный фан айди (### им, а не мое заявление на госуслугах) Затем любимый клуб готов вымазаться в какашках Вот как в этой стране сохранить любовь к футболу и зачем это все?
Родная у нас страна, государство – враг народа 😎
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Ответ SMART789
У меня в целом мало сомнений, что он станет основным нападающим и будет круто играть, но болеть за вот это желания как то не останется Сначала родное государство называет меня преступником, вводя унизительный фан айди (### им, а не мое заявление на госуслугах) Затем любимый клуб готов вымазаться в какашках Вот как в этой стране сохранить любовь к футболу и зачем это все?
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Ответ Дух 7партака
Тебе бы повзрослеть.
Если взросление соприкасается с раболепством и полным принятием, то зачем взрослеть?
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Ответ Леонид Вилькин
И ничего....
Мелешина не считаем.Угальде и Жозе,остаются. С шамаром не понятно,он постоянно вне заявке.в Итоге 2 напа.Это много?Какие 5?
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Ответ pashko
Столько - это сколько? Сергеев в КС, Кассьера непонятно остается или нет, получается один Ерохин и бразильские вингеры? Соболев самое мерзкое что было в наличии, но на бумаге форварда такого формата и клянчил Семак
Гонду ещё вроде есть. Нет?
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Ответ Пользователь Имени
С такой же вероятностью он получит красную карточку в первом матче со Спартаком
Само собой, чаи больше не будет с судьями гонять.
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Ответ Шадман Алекберов
Здравствуйте надо было фк Спартаку когда продавали его к зениту договоре написали бы он против фк Спартак на поля не выйдет играть а то он может во втором круге может забить
У Спартака столько недег не хватит чтобы такое диктовать Зениту.
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Ответ Spartakus1984
Пусть выходит,надеюсь адекватные ребята из Спартака его не ласково встретят.
А потом получат карточку и начнется очередной скулеж про судейство и заговор.
Классика.
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Ответ Николай Дергачев
Комментарий удален модератором
Подписал контракт с Зенитом сегодня.
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Ответ Зелёный гопник
Сергеев в Крылья; Кассьерра возможно к Саудитам.
Комментарий удален модератором
А сколько столько? Если Сергеев уйдёт, то Кассьера, Гонду и Соболев. Лучше иметь трёх хороших, чем ни одного. Кассьера тем более пока форму не набрал, Гонду непонятно что такое. Кубок опять же есть, кто-то мог бы там играть.
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Зачем Зениту столько нападающих?
Чтобы они Зениту не забивали!
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У СПАРТАКА, как минимум , пять напов. И что???
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С такой же вероятностью он получит красную карточку в первом матче со Спартаком
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Здравствуйте надо было фк Спартаку когда продавали его к зениту договоре написали бы он против фк Спартак на поля не выйдет играть а то он может во втором круге может забить
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