«Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Только зачем «Зениту» столько нападающих, не могу понять». Мостовой о трансфере форварда

Александр Мостовой оценил переход Александра Соболева в «Зенит».

– Наконец-то этот сериал закончился, как говорится. Уже после отстранения от тренировок стало понятно, что в «Спартаке» не будет.

– Потеря ли это для « »?

– Ну, его же не за ноль рублей забрали. Думаю, красно-белые получили приличную компенсацию, а сам Соболев улучшил условия личного контракта. Поэтому потерей назвать нельзя.

Только зачем « » столько нападающих, не могу понять.

А Соболев забьет «Спартаку» в первом же матче. Это почти всегда так работает, – сказал бывший полузащитник красно-белых.