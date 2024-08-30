Мостовой о Соболеве в «Зените»: «За деньги – да», как говорится в песне. Все знают, что они переплачивают раза в три»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о трансфере Александра Соболева в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня объявил о подписании форварда «Спартака».

«С одной стороны, просто, с другой – непросто ответить на многие решения по оформлению трансфера Соболева в «Зенит». Почему непросто? Потому-что сине-бело-голубые только-только купили нападающего из Аргентины. В команде и так есть Кассьерра и еще два-три футболиста в группе атаки. Поэтому эта сага с Соболевым длилась так долго.

Я говорил сразу: компромисс все равно найдут. У игрока все равно есть контракт, есть деньги для принятия таких решений. Вот все и решились. Почему просто? Потому-что сам Соболев, вероятно, выбрал ту дорогу, которую изначально хотел. Он хотел в «Зенит», а это команда, которая регулярно выигрывает наш чемпионат. Наверное, и по деньгам в Санкт-Петербурге для Александра тоже получше. Все знают – «Зенит» переплачивает футболистам раза в три.

Осуждать Соболева смысла нет. Сейчас в футболе, да и в жизни, деньги на первом месте. Деньги, деньги и еще раз деньги! «За деньги – да», как говорится в песне», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

37 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теперь и правила надо менять.Теперь это не нырок Соболева а пенальти чистый😂😂😂😂
+68
-6
+62
Справедливости ради, переплачивают много где. В Спартаке, в том числе
+34
-6
+28
Раза 3, чет маловато, че не 20?
+21
-8
+13
Ответ Час Волка
Раза 3, чет маловато, че не 20?
это объективно, ему красная цена 600к в год.
никто не будет платить 2.5млн этому дереву, кроме саудитов и зенита.
+16
-4
+12
Ответ Leon9
Теперь и правила надо менять.Теперь это не нырок Соболева а пенальти чистый😂😂😂😂
Зря смеешься )
Так и будет, теперь регулярно будут ставить пенальти на нем )
+15
-5
+10
откуда он такие песни знает?
+4
0
+4
Раза в три и тут я засмеялся
+4
0
+4
в 50 раз перепплачивают
+3
0
+3
Без упоминания абаскаля это не Мостовой
+3
0
+3
Все играют за деньги. Один лишь Боря играл за идею.
+2
0
+2
Все знают, что Мостовой приукрашивает свою карьеру раза в три.
+3
-1
+2
Ответ Shumi-jr
Зря смеешься ) Так и будет, теперь регулярно будут ставить пенальти на нем )
А я серьезно
+2
0
+2
Ответ para29
А 2 ляма норм было? Или это другое?
где я написал что 2 ляма норм? читай что написано, 600к в год макс
+2
0
+2
Мостовой слушает Инстасамку)
+1
0
+1
Ответ Leon9
Теперь и правила надо менять.Теперь это не нырок Соболева а пенальти чистый😂😂😂😂
Скорее пенальти, комментаторы: "спорная ситуация, непростое решение для судьи"

Точно пенальти, комментаторы: "тяжело однозначно трактовать ситуацию, нужно смотреть повтор"

Если однозначный нырок, комментаторы: "судить не возьмусь. Мы - журналисты, а профессионалы будут смотреть ВАР"
+1
0
+1
Ответ SMART789
и Спартака в котором те же 2,5 платили)
меньше, но это не отменяет того факта, что и там, и там переплата лютая
+1
0
+1
Ответ Злодей Спб
В 33 раза :)
в 3333
0
0
0
Ответ Coongur
Он подписывался со Спартаком несколько в иное время
Несколько раз)
Бгггг. Одно переподписание и было. Пришел на миллион, потом подняли в 2 раза и прописали отступные, которые, к сожалению не сработали.
0
0
0
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Скорее пенальти, комментаторы: "спорная ситуация, непростое решение для судьи" Точно пенальти, комментаторы: "тяжело однозначно трактовать ситуацию, нужно смотреть повтор" Если однозначный нырок, комментаторы: "судить не возьмусь. Мы - журналисты, а профессионалы будут смотреть ВАР"
✌️
0
0
0
Ответ Старик Стариканов
Без упоминания абаскаля это не Мостовой
И упоминании себя 🤪
0
0
0
Ответ Альберт Сафиуллин
Если соболевскую зп времен спартака умножить на 3,получается он в Зените где то 9 будет получать?
У вас плохо с математикой))
В Спартаке было 2. Тут 3 с хвостиком будет.
+1
-1
0
Ответ Злодей Спб
В 33 раза :)
й
0
0
0
Ответ SMART789
и Спартака в котором те же 2,5 платили)
Ну Спартак за него заплатил 4.5 и продал за 10, поэтому зп часть окупилась, сможет ли Зенит продать его хотя бы за 15 чтобы окупить повышенную зп - большой вопрос.
0
0
0
Ответ SMART789
и Спартака в котором те же 2,5 платили)
А зенит он на те же деньги перешёл ради ростральных колонн?
0
0
0
З-зависть 😂
0
0
0
Хотели в очередной раз ослабить Спартак забрав кривозубого.А получилось всё наоборот.😁👍
0
0
0
Как же Соболева будут освистывать на стадионе Спартака
0
0
0
Если соболевскую зп времен спартака умножить на 3,получается он в Зените где то 9 будет получать?
+2
-2
0
разница небольшая по контракту . Разница по итоговым результатам
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий