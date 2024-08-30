Мостовой о Соболеве в «Зените»: «За деньги – да», как говорится в песне. Все знают, что они переплачивают раза в три»
Александр Мостовой высказался о трансфере Александра Соболева в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга сегодня объявил о подписании форварда «Спартака».
«С одной стороны, просто, с другой – непросто ответить на многие решения по оформлению трансфера Соболева в «Зенит». Почему непросто? Потому-что сине-бело-голубые только-только купили нападающего из Аргентины. В команде и так есть Кассьерра и еще два-три футболиста в группе атаки. Поэтому эта сага с Соболевым длилась так долго.
Я говорил сразу: компромисс все равно найдут. У игрока все равно есть контракт, есть деньги для принятия таких решений. Вот все и решились. Почему просто? Потому-что сам Соболев, вероятно, выбрал ту дорогу, которую изначально хотел. Он хотел в «Зенит», а это команда, которая регулярно выигрывает наш чемпионат. Наверное, и по деньгам в Санкт-Петербурге для Александра тоже получше. Все знают – «Зенит» переплачивает футболистам раза в три.
Осуждать Соболева смысла нет. Сейчас в футболе, да и в жизни, деньги на первом месте. Деньги, деньги и еще раз деньги! «За деньги – да», как говорится в песне», – сказал бывший полузащитник сборной России.
никто не будет платить 2.5млн этому дереву, кроме саудитов и зенита.
Так и будет, теперь регулярно будут ставить пенальти на нем )
Точно пенальти, комментаторы: "тяжело однозначно трактовать ситуацию, нужно смотреть повтор"
Если однозначный нырок, комментаторы: "судить не возьмусь. Мы - журналисты, а профессионалы будут смотреть ВАР"
Бгггг. Одно переподписание и было. Пришел на миллион, потом подняли в 2 раза и прописали отступные, которые, к сожалению не сработали.
В Спартаке было 2. Тут 3 с хвостиком будет.