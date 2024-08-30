Мостовой о Соболеве в «Зените»: «За деньги – да», как говорится в песне. Все знают, что они переплачивают раза в три»

Александр Мостовой высказался о трансфере Александра Соболева в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня объявил о подписании форварда « ».

«С одной стороны, просто, с другой – непросто ответить на многие решения по оформлению трансфера Соболева в « ». Почему непросто? Потому-что сине-бело-голубые только-только купили нападающего из Аргентины. В команде и так есть Кассьерра и еще два-три футболиста в группе атаки. Поэтому эта сага с Соболевым длилась так долго.

Я говорил сразу: компромисс все равно найдут. У игрока все равно есть контракт, есть деньги для принятия таких решений. Вот все и решились. Почему просто? Потому-что сам Соболев, вероятно, выбрал ту дорогу, которую изначально хотел. Он хотел в «Зенит», а это команда, которая регулярно выигрывает наш чемпионат. Наверное, и по деньгам в Санкт-Петербурге для тоже получше. Все знают – «Зенит» переплачивает футболистам раза в три.

Осуждать Соболева смысла нет. Сейчас в футболе, да и в жизни, деньги на первом месте. Деньги, деньги и еще раз деньги! «За деньги – да», как говорится в песне», – сказал бывший полузащитник сборной России.