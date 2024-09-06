Экс-игрок «Атлетико» Пантич: «Жить в Испании – это привилегия, и Винисиус это знает. Испанцы не расисты, но есть идиоты, которые все портят»
Милинко Пантич отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.
Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».
«Я живу в Испании 29 лет, и это замечательная страна. Жители Испании не расисты, но, как и в любой другой стране, есть идиоты, которые все портят. Но здесь ты становишься своим за пять минут.
Жить в Испании – это привилегия, и Винисиус прекрасно это знает», – сказал бывший футболист «Атлетико».