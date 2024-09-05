«Нет ничего страшного в том, чтобы исправить ошибку, но Винисиус слишком молод для этого. Его поведение в целом меня не восхищает». Канисарес о словах бразильца про расизм в Испании

Сантьяго Канисарес отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Если бы Винисиус исправил свое мнение, потому что его слова были неуместны, это было бы хорошо. Нет ничего страшного в том, чтобы исправить свою ошибку, нет, но я думаю, что он слишком молод для этого. Со временем он поймет.

Я не уделяю много времени на то, чтобы анализировать все, что он говорит, потому что его поведение в целом меня не восхищает. Мне нравятся более скромные люди», – сказал бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании.