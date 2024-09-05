«Нет ничего страшного в том, чтобы исправить ошибку, но Винисиус слишком молод для этого. Его поведение в целом меня не восхищает». Канисарес о словах бразильца про расизм в Испании

Теги Реал Мадрид Сантьяго Канисарес Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Сантьяго Канисарес отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.

Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Если бы Винисиус исправил свое мнение, потому что его слова были неуместны, это было бы хорошо. Нет ничего страшного в том, чтобы исправить свою ошибку, нет, но я думаю, что он слишком молод для этого. Со временем он поймет.

Я не уделяю много времени на то, чтобы анализировать все, что он говорит, потому что его поведение в целом меня не восхищает. Мне нравятся более скромные люди», – сказал бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании. 

14 комментариев
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Винисиусу пора к психиатру. У него на расизме крыша поехала. Или хайпует
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А кто обращает внимание на слова Винисиуса?
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А если у него это "системные" ошибки??
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Ну откровенно говоря, в старушке Европе бытовой расизм на очень высоком уровне. Не зря они там у себя начали бороться с расизмом. С расизмом ведь не борются в Китае или Кореи, а в странах западной цивилизации. А всё почему? Да потому что расизм их вторая натура. У них на подкорке сидит главная мысль о том, что они белые люди а все остальные это недочеловеки. Отсюда и слова Бореля про то, что Европа это райский сад, а весь остальной мир это джунгли. Они не понимая этого сами подтверждают то что являются расистами. Вспомнилось стихотворение Киплинга. И это он писал серьёзно, а не в шутку.

Несите бремя Белых
Среди племен чужих -
Сынов своих отправьте
Служить во благо их;
Без устали работать
Для страждущих людей -
Наполовину бесов,
Настолько же детей.
Неси же бремя Белых -
Не смея унывать,
Ни злобу, ни гордыню
Не вздумай проявлять;
Доступными словами
Их к делу приобщи...

Неси же бремя Белых -
Горьки его плоды:
Брань злая за заботу,
Забвенье за труды.
Не раз ты здесь услышишь
От тех же дикарей, -
«Зачем идти нам к свету?
Нам наша тьма милей».
Неси же бремя Белых -
Не гнись перед людьми,
А крики о свободе -
Лишь слабость, черт возьми.
И по твоим поступкам,
И по твоим словам
Дадут тебе оценку
И всем твоим богам.
Неси же бремя Белых -
И скопишь с юных лет
Венок дешевых лавров,
Скупых похвал букет.
Но на закате жизни
Без всякой суеты
Твой труд пускай оценят
Такие же, как ты!
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А Винисиуса не смущает, что только он почему-то страдает от расизма в ЛаЛиге?
Ни Родриго, ни Камавинга, ни Тчуамени, ни Рюдигер, ни Менди, ни Ямаль, ни Фати, ни Нико Уильямс, ни Иньяки Уильямс…список можно продолжать бесконечно…никто из этих футболистов не страдает, не жалуется. Только Винисиус…может дело не в том, что он чернокожий, а в том что он ведёт себя как…ну Вы понимаете…вызывающее поведение, агрессия, крики, размахивание руками…ни кого не напоминает? Животные есть такие в зоопарках…
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Сам себе нашел проблему Винисиус, настроил негативно к себе всю Испанию. А мог бы стать всеобщим любимцем. Предположу что дальше будет не лучше, он уже закусил удила и не остановится. Пора к саудитам на большие деньги, года три поиграет и на покой.
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Ответ Dexter Morgan
Винисиус правду говорит. Европа и США исторически расистами являются. Если они сейчас внезапно стали политику толерантности проводить, то это ничего не отменяет. На стадионах и в быту по-прежнему бардак у них. Винисиус просто разоблачает зло на примере отношения белых к нему.
И что ты предлагаешь,в зад Винисиуса целовать.
Целуй, именно этим занимаются мадридисты и почему то фанаты Роналду.
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Ответ Dexter Morgan
Испания, например, колонизировала значительную часть Южной Америки. Это факт. Рабовладельческий строй был. И сейчас остаётся. Только в другом виде. Если белого обзывают, то его цвет кожи никто не трогает. Но чернокожего обзывают именно за цвет кожи. Это факт.
Так везде было, любая империя кого-то колонизировала,а потом геноцидила.
Монголы тоже когда то геноцидили,и китайцы и Японцы.
Негры тоже друг друга постоянно геноцидили,и европейцев геноцидили бы,если бы была такая возможность.
Кто ж виноват что они с пальмы долго слазили?
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Ответ Asmodeusav@yandex.ru
Так везде было, любая империя кого-то колонизировала,а потом геноцидила. Монголы тоже когда то геноцидили,и китайцы и Японцы. Негры тоже друг друга постоянно геноцидили,и европейцев геноцидили бы,если бы была такая возможность. Кто ж виноват что они с пальмы долго слазили?
Только масштабы другие. И без расизма.
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Ответ Dexter Morgan
Испания, например, колонизировала значительную часть Южной Америки. Это факт. Рабовладельческий строй был. И сейчас остаётся. Только в другом виде. Если белого обзывают, то его цвет кожи никто не трогает. Но чернокожего обзывают именно за цвет кожи. Это факт.
Ничего европейцы неграм и американцам не должны.
Современные европейцы не геноцидят индейцев и негров, наоборот,дали им такие же права как и белым,а могли бы пойти по идеям художника.
Никаких претензий у негров к белым быть не может.
Пора им это понять
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Ответ Максим Загаринский
А Винисиуса не смущает, что только он почему-то страдает от расизма в ЛаЛиге? Ни Родриго, ни Камавинга, ни Тчуамени, ни Рюдигер, ни Менди, ни Ямаль, ни Фати, ни Нико Уильямс, ни Иньяки Уильямс…список можно продолжать бесконечно…никто из этих футболистов не страдает, не жалуется. Только Винисиус…может дело не в том, что он чернокожий, а в том что он ведёт себя как…ну Вы понимаете…вызывающее поведение, агрессия, крики, размахивание руками…ни кого не напоминает? Животные есть такие в зоопарках…
Да тут всё просто. Фильм Дурак смотрел? Так там тоже весь город говорил, что всё нормально. Только он один бегал как дурак и кричал, что в здании трещина. Трещина была давно и всё перестали её замечать. А вот он не стал делать вид, что всё нормально.
Для подобного рода заявлений нужно мужество. Это очень непросто идти против толпы и мнения большинства.
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