«Нет ничего страшного в том, чтобы исправить ошибку, но Винисиус слишком молод для этого. Его поведение в целом меня не восхищает». Канисарес о словах бразильца про расизм в Испании
Сантьяго Канисарес отреагировал на слова Винисиуса Жуниора о расизме в Испании.
Бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».
«Если бы Винисиус исправил свое мнение, потому что его слова были неуместны, это было бы хорошо. Нет ничего страшного в том, чтобы исправить свою ошибку, нет, но я думаю, что он слишком молод для этого. Со временем он поймет.
Я не уделяю много времени на то, чтобы анализировать все, что он говорит, потому что его поведение в целом меня не восхищает. Мне нравятся более скромные люди», – сказал бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании.
Несите бремя Белых
Среди племен чужих -
Сынов своих отправьте
Служить во благо их;
Без устали работать
Для страждущих людей -
Наполовину бесов,
Настолько же детей.
Неси же бремя Белых -
Не смея унывать,
Ни злобу, ни гордыню
Не вздумай проявлять;
Доступными словами
Их к делу приобщи...
Неси же бремя Белых -
Горьки его плоды:
Брань злая за заботу,
Забвенье за труды.
Не раз ты здесь услышишь
От тех же дикарей, -
«Зачем идти нам к свету?
Нам наша тьма милей».
Неси же бремя Белых -
Не гнись перед людьми,
А крики о свободе -
Лишь слабость, черт возьми.
И по твоим поступкам,
И по твоим словам
Дадут тебе оценку
И всем твоим богам.
Неси же бремя Белых -
И скопишь с юных лет
Венок дешевых лавров,
Скупых похвал букет.
Но на закате жизни
Без всякой суеты
Твой труд пускай оценят
Такие же, как ты!
Ни Родриго, ни Камавинга, ни Тчуамени, ни Рюдигер, ни Менди, ни Ямаль, ни Фати, ни Нико Уильямс, ни Иньяки Уильямс…список можно продолжать бесконечно…никто из этих футболистов не страдает, не жалуется. Только Винисиус…может дело не в том, что он чернокожий, а в том что он ведёт себя как…ну Вы понимаете…вызывающее поведение, агрессия, крики, размахивание руками…ни кого не напоминает? Животные есть такие в зоопарках…
Целуй, именно этим занимаются мадридисты и почему то фанаты Роналду.
Монголы тоже когда то геноцидили,и китайцы и Японцы.
Негры тоже друг друга постоянно геноцидили,и европейцев геноцидили бы,если бы была такая возможность.
Кто ж виноват что они с пальмы долго слазили?
Современные европейцы не геноцидят индейцев и негров, наоборот,дали им такие же права как и белым,а могли бы пойти по идеям художника.
Никаких претензий у негров к белым быть не может.
Пора им это понять
Для подобного рода заявлений нужно мужество. Это очень непросто идти против толпы и мнения большинства.