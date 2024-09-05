Мир о подозрениях в сексуальном насилии: «Я в порядке. Расскажу обо всем, когда придет время»

Рафа Мир прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

В понедельник форвард «Валенсии», арендованный у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

После дачи показаний и его друга Пабло Хару, футболиста «Алькантарильи», выпустили под залог. « » освободила форварда от тренировок до конца недели, чтобы подробно проанализировать ситуацию.

«Я в порядке. Я все расскажу, когда придет время. Вы знаете, что у меня нет проблем с этим», – сказал Мир в комментарии для La Sexta.