Мир о подозрениях в сексуальном насилии: «Я в порядке. Расскажу обо всем, когда придет время»

Теги Валенсия Ла Лига происшествия Рафа Мир Футбол

Рафа Мир прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

В понедельник форвард «Валенсии», арендованный у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено в минувшую субботу на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан.

После дачи показаний Рафу Мира и его друга Пабло Хару, футболиста «Алькантарильи», выпустили под залог. «Валенсия» освободила форварда от тренировок до конца недели, чтобы подробно проанализировать ситуацию.

«Я в порядке. Я все расскажу, когда придет время. Вы знаете, что у меня нет проблем с этим», – сказал Мир в комментарии для La Sexta.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзюба, учись. Человек двумя пальцами может!
0
0
0
покажи лучше как это было:)
0
0
0
Да, мы знаем, что у тебя нет проблем с этим. Уже во всех подробностях.
0
0
0
"Всем пис" - добавид Мир)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий